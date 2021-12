¿Quieres que el feed cronológico vuelva a Instagram? Si es así, hoy tenemos grandes noticias para ti. La app acaba de informar que ordenará de nuevo las publicaciones por la hora en que se subieron.

Instagram quitó la función en 2016. Esta fue una decisión que no le gustó nada a los usuarios. Pero, ¿por qué el soporte va a volver a añadir el feed por orden cronológico en 2022? ¿Y en qué se diferencia esta función del feed que tiene la app en la actualidad? Quédate en la web y descubre todo lo que debes saber de este tema.

El feed por orden cronológico volverá a Instagram en los primeros meses de 2022

Así lo confirmó el CEO de la app (Adam Mosseri) en el Senado de los Estados Unidos. En concreto, el director de la red social tuvo una audiencia con un subcomité de este organismo.

La razón clave por la cual el CEO asistió al Senado fue la polémica que se armó por los Facebook Files. Mosseri habló, sobre todo, de todo lo que hace Instagram para proteger a los más jóvenes.

Un senador aprovechó la ocasión y le preguntó al director de la app el papel que tienen los algoritmos en el feed de la plataforma.

Ten en cuenta que Instagram no es seguro para niños y la manera como funciona el feed es uno de los principales motivos, así que este punto del debate era muy importante.

¿Y qué dijo Mosseri? Pues el director de Instagram declaró lo siguiente:

«Senador, creemos en una mayor transparencia y responsabilidad [de los algoritmos], y creemos en un mayor control [de los usuarios sobre el contenido que ven]. Es por eso que estamos trabajando en un feed cronológico que esperamos lanzar el próximo año.»

Por si no lo sabías, las publicaciones que ves en tu Instagram son ordenadas por un algoritmo. La app hace esto con base en tus likes, las personas que sigues o tus comentarios.

Según lo que dijo el propio Adam Mosseri hace un tiempo, el soporte quitó el feed cronológico porque los usuarios se perdían el 70 % de las fotos y vídeos. A su vez, las personas tampoco veían las publicaciones de sus amigos más cercanos.

No obstante, el algoritmo muchas veces no cumple su función y te recomienda contenido que no te interesa. Así que las personas prefieren que las publicaciones aparezcan cronológicamente. Esa es una de las mejores formas de evitar que las redes sociales controlen tu vida digital.

Los otros planes que tiene Instagram para 2022

A su vez, Mosseri informó que los demás cambios y funciones que la app lanzará son:

Un sistema de verificación de edad más exacto .

. Tecnologías que eliminen de la app las cuentas de niños que no tengan la edad mínima para usar la app. Es así como Instagram quiere evitar que los menores de 13 años se entren en la red social .

. El soporte está preparando un Instagram para niños.

un Instagram para niños. Se añadirán controles parentales en la app en marzo de 2022 . Los adultos podrán ver cuánto tiempo pasan sus hijos en Instagram y con quién hablan.

. Los adultos podrán ver cuánto tiempo pasan sus hijos en Instagram y con quién hablan. Y en algunos países ya está disponible el ajuste «Tómate un descaso», un aviso que les notifica a los adolescentes que han usado Instagram por un periodo de tiempo muy largo. La intención de esto es que los jóvenes no sean adictos a la app.

No hay dudas de que 2022 será un año clave para Instagram y todas las apps de Meta. Los efectos que tienen las redes sociales en los adolescentes es un asunto que está cambiando mucho estas plataformas.

Y tú, ¿qué piensas de este tema? ¿Crees que las funciones que prepara Instagram mantendrán seguros a los jóvenes? Déjanos tu opinión en los comentarios.

Fuente | 9News