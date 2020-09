Actualmente, la mayoría de personas pasamos una cantidad de tiempo considerable de nuestras vidas en el ámbito digital de las redes sociales. Y en ese plano hay un ente que silenciosamente lo controla todo sin que te des cuenta: la Inteligencia Artificial (IA). Este ente no es más que un conjunto de algoritmos que de forma inteligente determinan qué es lo que ves o haces en las redes sociales.

Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y cualquier otra plataforma similar usan su propia IA para conquistarte. Y es que el principal uso de la IA en las redes sociales es entender tus gustos para mostrarte contenido relevante. Si bien en teoría esto no tiene nada de malo, la IA puede llegar a utilizarse para alterar tu estado de ánimo (tal como lo probó Facebook) y empezar a implantarte ideas para, por ejemplo, convencerte de votar por cierto candidato presidencial.

Después de todo, la IA está al servicio del principal negocio de las redes sociales: la publicidad. Afortunadamente, existen formas de reducir la influencia que tiene la IA en tus redes sociales. Aquí te mostraremos cuáles son para las cuatro redes sociales más utilizadas en la actualidad.

Así la IA de Facebook controla tu vida digital

Empezamos con Facebook que es la red social más usada a nivel mundial. Se estima que 2000 millones de personas visitan Facebook a diario y la mayoría de ellas permiten que las publicaciones se muestren en el orden que la IA lo determine. En realidad, las personas no permiten expresamente que eso suceda, sino que es una opción que viene activada por defecto y pocos se interesan en cambiarla.

Esto hace que veas más publicaciones de amigos del pasado con los que interactuabas mucho antes, pero ahora ya no. Además, de forma predeterminada la IA de Facebook te muestra de primero contenido que promueve la división o el debate de ideas (Zuckerberg lo admitió en 2018). También se ha demostrado que, a los usuarios menos activos, la IA de Facebook les muestra publicaciones populares de sus amigos, lo cual puede causar depresión y este trastorno está relacionado con la adicción a usar las redes sociales.

¿Cómo evitar que los algoritmos de Facebook controlen tu vida digital?

Por fortuna, existe una manera muy sencilla de usar Facebook sin que la IA sea la que ordene las publicaciones para ti. Lo único que debes hacer es lo siguiente:

Abre Facebook , ya sea en tu móvil o en un ordenador.

, ya sea en tu móvil o en un ordenador. Presiona las tres líneas horizontales que están en la parte superior.

que están en la parte superior. Luego, toca en Ver más .

. Por último, pulsa en Más recientes.

De esa manera, podrás ver las publicaciones de Facebook por orden cronológico sin que la IA intervenga. Verás que aparecerán publicaciones de amigos de los que ya te habías olvidado y a los que la IA no les daba relevancia. Lo malo de este truco es que la interfaz del feed “Más recientes” es bastante limitada en opciones. Por ello, te recomendamos solo usarlo por un tiempo para reentrenar a la IA y luego volver al feed normal.

Así la IA de YouTube controla tu vida digital

Se estima que el 70% de los vídeos que vemos en YouTube son elegidos por su IA para nosotros y no por nosotros mismos. Por lo general, los algoritmos de YouTube priorizan la recomendación de vídeos controversiales, pues son los que las personas miran hasta el final sin importar si les gustan o no. Y una vez que acaba un vídeo de ese tipo, la IA asumirá que te ha enganchado y te seguirá mostrando contenido similar gracias a la función “Reproducción automática”.

Guillaime Chaslot, un programador de Google, reveló que el 80% de los vídeos que recomendaba YouTube en 2016 para las búsquedas de “Trump” o “Clinton” eran favorables a Trump. Lo mismo sucedió con Jair Bolsonaro que, antes de las elecciones presidenciales de Brasil, se hizo viral en YouTube. Tanto Trump como Bolsonaro terminaron ganando las elecciones de su país. Así que no hay que subestimar el poder que tiene YouTube para implantar ideas en los usuarios.

Puede que los vídeos que YouTube te recomienda ahora no sean alienantes, pero ten en cuenta que las ideologías inequívocamente forman parte de los vídeos controversiales. Por tanto, si te dejas llevar por la IA de YouTube, no solo te entretendrás con vídeos polémicos, sino también con ideas que antes no estaban en ti y que responden a un propósito desconocido.

¿Cómo evitar que los algoritmos de YouTube controlen tu vida digital?

La IA de YouTube está presente en toda la plataforma, por lo que es casi imposible escaparse por completo de ella. Además, esta IA no es del todo mala, pues muchas veces logra recomendarte cosas que verdaderamente te agrandan. Sin embargo, si estás usando YouTube con una cuenta nueva (o sin cuenta) y no estás viendo vídeos de música, la IA abusará de su poder para colarte vídeos de temáticas controversiales.

Para evitar que eso suceda y tener un mayor control de lo que ves en YouTube, haz lo siguiente:

Ve a YouTube y abre un vídeo cualquiera .

. Abajo del vídeo, apaga la opción Reproducción automática.

Con eso, YouTube dejará de iniciar vídeos que tú no has escogido manualmente. No le quitarás todo el control de YouTube a la IA, pero sí un poco.

Así la IA de Instagram controla tu vida digital

Instagram, pese a ser una app de Facebook, no ofrece la opción de ver las publicaciones de manera cronológica. La eliminó en 2016. Ahora, la IA de Instagram se encarga de mostrarte todas las publicaciones e historias, pero priorizando las de las cuentas con las que más interactúas. Esto hace que algunas personas pasen inadvertidas en tu Instagram, solo porque no les das me gusta o no comentas sus publicaciones.

¿Cómo evitar que los algoritmos de Instagram controlen tu vida digital?

Lo bueno de Instagram es que te permite modificar manualmente el comportamiento de su IA. Así, le puedes dar más relevancia en tu Instagram a algunos usuarios que la IA ignora. ¿Cómo? Siguiendo estos pasos:

Abre la app de Instagram.

Pulsa tu foto de perfil que está en la esquina inferior derecha.

que está en la esquina inferior derecha. Toca el número de Seguidos .

. Pulsa la opción Cuentas con las que menos interactúas.

Allí verás las cuentas cuyas publicaciones la IA no les da prioridad. Para cambiar esto, simplemente dale me gusta o comenta una publicación de la cuenta a la que quieres dar más relevancia en tu Instagram. De momento, esa es la única manera que existe de modificar el algoritmo de Instagram a tu antojo.

Así la IA de Twitter controla tu vida digital

Al igual que las otras redes sociales, Twitter está obsesionado con comprender tus gustos y mostrarte contenido personalizado mediante una IA. Desde hace mucho tiempo, Twitter abandonó el formato con que se popularizó: el de mostrar tuits por orden cronológico. Ahora, Twitter es más como Facebook o Instagram, ya que prioriza mucho los tuits que cree que son relevantes para ti e ignora muchos otros.

¿Cómo evitar que los algoritmos de Twitter controlen tu vida digital?

Si quieres usar Twitter como antes con el estilo cronológico, sin una IA que te diga qué tuits debes ver, entonces haz lo siguiente:

Abre la app de Twitter.

En la pestaña Home (donde se muestran los tuits), pulsa el icono de las estrellas que está en la parte superior.

que está en la parte superior. Selecciona Cambiar a la vista de Tweets más recientes.

¡Listo! Así verás los tuits a medida que se publican sin que ningún algoritmo filtre lo que debes ver y lo que no. Eso es todo por ahora. Si conoces otro truco para impedir que las IA de las redes sociales nos controlen, no dudes en comentárnoslo para compartirlo con todos.