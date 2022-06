Twitter es la red social de las frases cortas. Lo que distingue a esta plataforma son sus mensajes compactos con una extensión máxima de 280 caracteres. Sin embargo, según un reporte de TechCrunch, Twitter está a punto de cambiar su esencia con una nueva función llamada Notes. Al parecer, la red social está trabajando en esta característica que permitirá publicar tuits más largos, lo que convertirá a la plataforma (o a una parte de ella) en una especie de blog.

La función se está probando con usuarios seleccionados antes de su próximo lanzamiento público. Si se adopta de forma generalizada, Twitter Notes podría cambiar la forma en que algunas personas utilizan la red social para compartir sus pensamientos e ideas más profundas. Y es que, si de por sí ya hay mucho crítico en Twitter, con esta función muchas más personas se animarán a plasmar sus ideas en la plataforma.

Twitter Article looks pretty polished at this stage pic.twitter.com/oAc6LXCKOy

— jane (@wongmjane) May 4, 2022