TikTok se ha convertido en una plataforma de alto consumo, motivado por sus vídeos de corta duración. Esa inmediatez hace que los usuarios quieran ver más cuentas para consumir más vídeos. Si no puedes seguir a nadie en TikTok ahora mismo, esto tendrá algo que ver.

Antes de nada, tranquilidad, ya que no has hecho nada mal ni has incumplido ninguna norma. Es pura política de la plataforma, por lo que a cualquiera le puede pasar. Vamos a explicarte, si sufres de este problema, cómo solucionarlo para que todo vuelva a la normalidad en tu cuenta de TikTok.

Por qué no puedes seguir a nadie en TikTok

No se trata de un fallo del usuario, sino que pertenece a las políticas que mantiene TikTok para su plataforma. Este error tiene un único motivo, que tiene que ver con la interacción que tengas en otras cuentas de la red social.

TikTok muestra el mensaje ”Estás siguiendo demasiado rápido” cuando comienzas a seguir una gran cantidad de cuentas en un corto periodo de tiempo. Es una acción que puedes hacer fácilmente a la hora de hacer un seguimiento de tus influencers favoritos.

Si esto ocurre, aparecerá dicho mensaje en el historial de tu actividad. Básicamente, la consecuencia principal es que TikTok no te permite seguir más cuentas hasta que pasen unas horas, con el fin de evitar un spam masivo. No obstante, el castigo mayor es que podrían desactivar tu cuenta, al menos, durante 24 horas.

Cómo solucionar este error con tu cuenta de TikTok

Pues bien, con este problema entre manos, queda ver cómo solucionarlo para poder seguir a más cuentas. Y lo más importante, no tener la cuenta bloqueada para seguir viendo contenido en la red social.

Es un error que lleva ocurriendo bastante tiempo y del que muchos usuarios se han quejado. Normalmente suele ser un tema que se reporta mucho en la sección de ”Seguir/me gusta/comentarios”, dentro del apartado ”Informar de un problema”.

Si optas por acceder a “Estás haciendo un seguimiento demasiado rápido“, lo único que obtendrás es la explicación del problema por parte de TikTok. Lo más lógico es que no te sirva de mucho, por lo que vas a necesitar de otra manera más efectiva, y que depende totalmente de ti.

El procedimiento es muy similar al que se practica para restaurar cualquier otra aplicación, aunque cuenta con algunos pasos diferentes:

Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a tu perfil y luego al apartado ” Ajustes y privacidad ”, ubicado en el icono de las tres líneas horizontales.

”, ubicado en el icono de las tres líneas horizontales. Desde ese menú, desliza haca abajo del todo, donde verás la opción de ”Cerrar sesión”. Luego podrás volver a iniciar sesión con tu apodo en TikTok y tu contraseña, recuérdala para poder ingresar.

Antes de volver a la red social, tienes que borrar el caché de la app. Para ello, ve a la aplicación de ” Ajustes del teléfono ” y busca el apartado ”Aplicaciones”. Ahí aparecerá la app de TikTok con varias opciones, siendo una de ellas la de ” Borrar caché ”. No pulses en ”Borrar almacenamiento ”, no es necesario y es una acción más agresiva.

” y busca el apartado ”Aplicaciones”. Ahí aparecerá la app de TikTok con varias opciones, siendo una de ellas la de ” ”. ”, no es necesario y es una acción más agresiva. Ya puedes entrar de nuevo a la red social, aunque tienes que esperar sobre 1 hora para volver a seguir a alguien. Mucho mejor que esperar 24 horas o más para realizar esa acción.

Con estos pasos, tienes la solución para volver a habilitar tu cuenta y seguir a más gente, en mucho menos tiempo de lo que propone TikTok. No obstante, intenta no seguir cuentas de manera masiva, así te ahorrarás la inhabilitación y este proceso posterior.

¿Te ha dejado alguna vez TikTok sin poder seguir a nadie durante un tiempo?