Lo habrás notado ya, si has querido buscar la dirección de algún local desde Google para luego ubicarlo en el mapa: que no es posible abrir Google Maps usando esta ruta. Por desgracia, no se trata de un error que se solucionará pronto, sino más bien un cambio hecho por Google para nada amigable con el usuario.

La razón proviene de la DMA (la Ley de Mercados Digitales), que, con sus imposiciones, han ido cambiando las reglas del juego para muchas empresas tecnológicas de peso. No es solo Apple la que se ve obligada a ceder para que se puedan instalar apps desde otras fuentes, sino Google también, por supuesto, está siendo regulada por esta normativa. Desde antes sabíamos que estaba aplicando cambios en sus servicios, y uno de ellos, por desgracia, afecta el poder abrir Google Maps desde el navegador de la empresa.

¿Por qué Google Maps no abre desde el buscador de Google?

Con la intención de descentralizar y reducir el monopolio de Google, incluso desde su propio buscador, es que la DMA ha logrado que la gran G cambie la forma en la que muestra los resultados. Esto afecta, de forma concreta, a la búsqueda de direcciones; ya no es como antes, sino más bien un poco menos intuitivo.

Lo estarás notando ahora. Si buscas una dirección desde Google, no tendrás como primer resultado su ubicación en Google Maps. Podrá estar más abajo, e incluso pudiera no aparecer. La intención es que otras fuentes de terceros tengan la oportunidad de dar la misma información. De hecho, Google ha cumplido tan bien, que el servicio de Google Maps ya no está vinculado directamente con el navegador en cuestión. Si entre los resultados encuentras el mapa, al pulsar sobre él no te llevará a Google Maps.

Para ello, tendrás que buscar la opción “Direcciones” entre los botones existentes en el mapa, para así dar la indicación de que, en efecto, deseas usar este servicio. Pero eso no es lo peor: incluso el apartado de Mapas entre las opciones de resultados ha desaparecido por completo. Antes lo podíamos ver junto a “Imágenes”, “Vídeos”, “Noticias”, “Libros” y “Finanzas”.

Sin dudas, Google se está portando bien en Europa, cumpliendo con lo que la ley le demanda, ¿pero a qué precio?