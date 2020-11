Con motivo de festejo en Latinoamérica, pues Disney Plus está a muy pocos días de llegar de forma oficial a dicha región, la compañía ha lanzado un Test de ADN con el que cualquier usuario puede descubrir con cuál personaje de Disney comparte ADN.

Lo interesante es que esta nueva herramienta no solo funciona en Latinoamérica, cualquier usuario con una conexión a Internet puede acceder a la misma desde cualquier parte del mundo. Si te interesa descubrir a cuál personaje de Disney te pareces, sigue leyendo que aquí te explicamos cómo utilizarla.

Cómo saber con cuál personaje de Disney compartes ADN

Para poder usar esta “aplicación” en tu móvil, no hace falta que descargues nada, ADN Disney+ es una herramienta online. Lo único que tienes que hacer es ingresar al sitio web del juego y seguir estos pasos:

Dentro del sitio web de ADN Disney+, deberás poner tu edad y pinchar en Continuar .

. Por consiguiente, tendrás que pulsar sobre Comencemos .

. Escribe tu nombre .

. Pincha en la flecha que se ubica a la derecha de tu nombre.

Selecciona los personajes con los que piensas que tienes más afinidad (son varias las selecciones que debes realizar).

con los que piensas que tienes más afinidad (son varias las selecciones que debes realizar). Espera a que Disney analice tus respuestas.

En menos de 1 minuto, Disney te mostrará a cuáles personajes de Disney te pareces (basándose en tus respuestas).

Cabe destacar que puedes compartir el resultado en WhatsApp, Twitter e Instagram. Para ello debes desplazarte hacia el final de la pantalla de navegación, y luego pinchar en la opción que dice “Comparte tu resultado”.

Sin mucho más que anunciar al respecto, si tienes ganas de ver todo el contenido que ofrece Disney+, pero tu móvil no es compatible con la app, aquí te mostramos cómo instalar Disney Plus en dispositivos no compatibles. Cualquier problema que tengas con el sitio de ADN de Disney+, o bien con la app de streaming, déjanos un mensaje para que podamos ayudarte a solucionarlo.