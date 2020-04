Disney Plus ahora mismo es la plataforma de moda para ver películas y series en streaming. Este servicio se lanzó hace poco en Europa y cuenta con todo el contenido de Marvel, Pixar, Disney, Star Wars e Indiana Jones en exclusiva, por lo que puede ser la alternativa a Netflix que muchos andaban buscando. Lastimosamente, Disney Plus ha llegado con un problema de incompatibilidad que está afectando a muchos usuarios de Android.

Si te acabas de suscribir a Disney Plus y cuando fuiste a descargar su app en Google Play Store te apareció el mensaje “Tu móvil no es compatible con esta aplicación”, no te preocupes. Este mensaje solo indica que en tu dispositivo Android la app de Disney Plus puede no funcionar del todo bien. Es decir, que sí puede funcionar en tu Android, pero Disney prefiere que no la instales porque no te pueden asegurar un funcionamiento perfecto, aunque también puede deberse a la protección DRM.

Sea como sea, si quieres instalar Disney Plus en tu móvil no compatible, debes hacerlo desde fuera de Google Play Store como te explicamos enseguida.

Así puedes instalar Disney Plus en móviles no compatibles

Lo que debes hacer es descargar la app de Disney Plus desde una tienda de apps que te ofrezca su APK. En ese sentido, nosotros para este tutorial hemos elegido APKMirror, pues es un repositorio de APKs fiable y seguro, que se actualiza constantemente. Además, usaremos el instalador de este repositorio para instalar el APK Bundle de Disney Plus. Así que, antes de nada, descarga APKMirror Installer desde Google Play Store.

Una vez descargada esta app, sigue los siguientes pasos para instalar Disney+ en tu móvil no compatible:

Primeramente, pincha aquí para descargar el APK Bundle de Disney Plus . Verás varios disponibles, pero debes pulsar el icono de descarga del más reciente.

. Verás varios disponibles, pero debes pulsar el icono de descarga del más reciente. Luego pulsa en Download APK Bundle y espera a que la descarga finalice.

Ahora abre la app APKMirror Installer .

. Selecciona Browse Files .

. Elige el APK de Disney Plus , el cual debería estar en la carpeta de descargas de tu Android.

, el cual debería estar en la carpeta de descargas de tu Android. Presiona en Install package y luego en Install App .

. En seguida, se abrirá el instalador de APKs de Android. Simplemente presiona en Instalar .

. También puede que salte Google Play Protect diciéndote que instalarás una app desde una fuente externa. Pulsa en Permitir para avanzar.

¡Listo! Luego de unos segundos, APKMirror Installer te dirá que la app se ha instalado exitosamente. De esa forma, ya tendrás Disney Plus en tu Android y podrás disfrutar de todo su contenido.

Cómo evitar que la app de Disney Plus se actualice en Android y genere problemas

Ten en cuenta que, si no podías descargar Disney Plus porque tu móvil no soporta la protección DRM que exige Disney, si actualizas la app puede que deje de funcionar o empiece a presentar problemas. Para evitar eso, haz lo siguiente:

Ve a la ficha de Disney Plus en Google Play Store.

Presiona los tres puntos de la esquina superior derecha .

. Desactiva la opción de actualización automática. Se hace desmarcando la casilla que dice Habilitar.

En caso de que cuando busques Disney Plus en Google Play Store ni siquiera te aparezca la app, entonces no tienes que hacer esto. De todas formas, si actualizaste Disney Plus y dejó de funcionar, lo único que tienes que hacer es reinstalar el APK Bundle que sí te funcionaba, como te explicamos en este tutorial. En fin, disfruta de Disney Plus y, si tienes algún otro inconveniente con la app, coméntanoslo para ayudarte.