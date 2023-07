Musify, un Spotify gratis para escuchar música sin anuncios

De vez en cuando nos encontramos una que otra app por ahí, que nos permite escuchar música en línea como lo hace Spotify. Sin embargo, muchas veces estas vienen llenas de publicidad o al igual que Spotify, te piden que te suscribas a su servicio para poder gozar de todas sus funciones, es por eso que encontrarnos con Musify, una app de streaming de música gratuita y sin publicidad nos sorprendió tanto.

Si quieres conocer más sobre Musify y todas las interesantes características que te ofrece, como descargar música, crear playlists, ver tu música reciente, entre otras funciones interesantes, no dejes de leer. Si te interesa ver otras alternativas gratuitas a Spotify o aprender a dominar Spotify como un pro, no te olvides de visitar nuestros artículos que hablan sobre esos temas.

¿Qué es Musify y cómo puede instalarla en mi móvil?

Musify es una app de código abierto que te permite escuchar tu música favorita en línea y descargarla de forma completamente gratuita y sin anuncios. Esta app de Android figura entre las mejores alternativas a Spotify gracias al hecho de que funciona muy bien, cuenta con un algoritmo bastante intuitivo, no cuesta ni un euro y está completamente libre de molestos anuncios.

Por su naturaleza, esta app no puede ser encontrada en la Google Play Store, la buena noticia es que está disponible en F-Droid. Si deseas instalar Musify desde F-Droid para tenerla en tu móvil, sigue los pasos a continuación:

Lo primero será descargar el APK de F-Droid desde el siguiente enlace.

desde el siguiente enlace. Una vez tengas F-Droid instalado, ingresa en el siguiente enlace para descargar Musify. En el caso de que no sepas cómo instalar F-Droid, puedes visitar el artículo que te dejamos más arriba sobre este repositorio de apps.

Probablemente, tengas que darle a la app permiso para poder descargar e instalar archivos desde esta fuente desconocida, presiona en Permitir y habilita la opción de instalar archivos desde esta fuente.

Y listo, ya tendrás Musify en tu móvil preparado para escuchar tu música favorita de forma gratuita y sin anuncios. Pero, ¿qué es lo que hace que Musify sea tan querido entre los amantes de la música? Permítenos contarte sobre todas sus interesantes y útiles características que facilitan y hacen más disfrutable la experiencia de escuchar y descubrir todo tipo de música.

Principales características de Musify

Como toda buena app que ofrece streaming de algún tipo de contenido, Musify cuenta con un algoritmo que estudia tus gustos basándose en lo que has escuchado y la música con la que has interactuado para recomendarte contenido similar. De esa forma puedes crear un ambiente con canciones que probablemente ya conoces y que te llaman la atención o descubrir nuevos artistas con un sonido similar a ese que te gusta.

Aparte de su algoritmo, Musify cuenta con un conjunto de funciones que son las que se esperan de un reproductor de música en línea de calidad, permítenos nombrarte las más relevantes para que entiendas el porqué esta app es tan famosa.

Descargar música completamente gratis y sin anuncios

Si bien es cierto que existen una cantidad bastante grande de apps que te permiten escuchar música en línea, muy pocas pueden darse el gusto de decir que ofrecen descargas gratuitas y sin publicidad. Y es que en Musify, es tan fácil como encontrar la canción que te gusta y presionar en el icono de descargar para poder tener la canción en tu dispositivo.

Puedes descargar temas en solitario, puedes descargar playlists completas e incluso la app cuenta con una función en fase beta que te permite acelerar las descargas. Y la cereza en el pastel es el hecho de que puedes descargar cualquier canción en formato MP4, FLAC o M4A. Sin duda, esta es una de las cartas más fuertes de Musify.

Crear playlists, ver música reciente y guardar música favorita

Si eres un verdadero amante de la música y no puedes estar lejos de tus audífonos o de tu altavoz, sabrás que no existe mejor sensación que juntar tu música favorita en una playlist y organizarla por géneros, sensaciones, artistas, etc. Pues si ese es tu estilo, Musify te permite crear una cantidad ilimitada de playlists para ti, de forma sencilla y además te da la opción de buscar playlists de otras personas en la app.

Otra forma de encontrar la música que has estado escuchando últimamente en la app, es la función de Música reciente, la cual puedes encontrar en la sección de opciones y que te muestra los últimos temas que se han reproducido. De igual forma, si encuentras varias canciones que te gustan mientras estás usando la app, puedes apartarlas presionando en el icono de la estrella, así se guardaran en la lista de Canciones favoritas.

Escucha la música de tu dispositivo en Musify

En el caso de que no quieras estar saltando entre Musify y la app predeterminada de música en tu móvil, Musify te da la opción de Música local, la cual te permite escuchar todas las canciones que tengas en tu dispositivo, dentro de la app. Así también puedes encontrar, de forma rápida, las canciones que hayas descargado por la app, ya que serán las primeras que se te muestren en la lista.

Ahora, esta función no es muy avanzada y la verdad es que carece de muchas opciones para poder escoger la música de tu dispositivo que quieres escuchar. Solo es una larga lista de temas que se muestran en el orden en él que fueron agregados a tu dispositivo, pero cuenta con un buscador que te permitirá ubicar cada canción de forma rápida, por su nombre.

Personaliza Musify a tu gusto

Y para terminar de convencer al usuario, Musify te permite personalizar los colores dentro de la app y el tema a la forma que tú quieras. En la sección de opciones puedes seleccionar si quieres un tema claro o un tema oscuro, mientras que al mismo tiempo también te da la opción de que el tema se sincronice con el del sistema de tu móvil en cualquier momento.

Además de eso, Musify te deja cambiar el color de los iconos y de las letras con la opción de Acentuar el color en la sección de opciones. Crea la mejor combinación de colores que puedas imaginarte y disfruta de un reproductor de música personalizado. Sin dejar de mencionar que la app viene en muchos idiomas que puedes cambiar, por supuesto, el español es uno de ellos.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre Musify, un Spotify gratis para escuchar música sin anuncios. Esperamos que te haya parecido interesante y que pronto puedas empezar a escuchar tus temas favoritos con toda la comodidad que esta app les ofrece a sus usuarios. Si tienes alguna duda, recuerda dejarla en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.