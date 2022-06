YouTube es la mejor aplicación para ver vídeos, y eso nadie lo duda. Sin embargo, su aplicación para móviles no ofrece todas las características que los usuarios necesitan. Además, la app oficial de YouTube oculta varias funciones en un muro de pago. Pero por suerte, existen apps modificadas o versiones alternativas de YouTube que te permiten disfrutar de las funciones de pago totalmente gratis.

Si quieres descargar vídeos de YouTube, escuchar vídeos de YouTube con la pantalla apagada o simplemente ver vídeos de YouTube sin anuncios, entonces deberías instalar uno de los mejores MODs de YouTube Premium para Android que te presentaremos a continuación. ¿Estás listo? Vamos allá…

10 MODs de YouTube Premium para Android que puedes descargar gratis

Lo que hacen los MODs de YouTube Premium para Android es modificar la app oficial de YouTube de una forma no permitida por Google. Por esa razón, no encontrarás ninguno de los MODs de YouTube en Google Play Store (salvo uno porque técnicamente no es un MOD). Así que te dejaremos el APK de los MODs de YouTube Premium para que puedas descargarlos. Si lo necesitas, aquí tienes un tutorial de cómo instalar un APK en Android paso a paso.

NewPipe

NewPipe no solo es uno de los MODs de YouTube Premium más populares en Android, sino que además es probablemente el mejor de todos. Tiene una interfaz sencilla y sin anuncios que permite ver vídeos y descargarlos o reproducirlos en segundo plano con la pantalla apagada. Ofrece muchísimas características, como el modo PiP (pantalla flotante) y el selector de la resolución del vídeo.

También posee una función muy genial que es la de descargar solo el audio de los vídeos, la cual es bastante útil para descargar música de YouTube. Se puede disfrutar de YouTube en NewPipe sin iniciar sesión, aunque el MOD igualmente te deja vincular tu cuenta de Google para crear listas de reproducción o hacer comentarios.

Descargar | APK de NewPipe

YouTube Premium MOD

YouTube Premium MOD es un APK modificado de la app oficial de YouTube que trae todas las funciones de la versión Premium desbloqueadas. ¿De dónde salió esta APK? ¿Es fiable? Pues este APK de YouTube Premium viene de la página APKMODY, que es de las más fiables en lo que se refiere a MODs de Android. Eso sí, no te aseguramos que este MOD no recopile tus datos de uso.

De todas formas, echa un ojo a este tutorial para saber si un APK tiene virus sin descargarlo en tu móvil. Ahora bien, ¿qué ganarás al usar YouTube Premium MOD? Pues la posibilidad de disfrutar YouTube sin anuncios y de escuchar los vídeos con la pantalla apagada. ¡Pruébalo y verás!

Descargar | APK de YouTube Premium MOD

YMusic

Si quieres un MOD de YouTube Premium enfocado en las funciones de escuchar música, deberías probar el APK de YMusic. Estéticamente, es muy similar a la app oficial de YouTube, solo que su interfaz predeterminada es verde, aunque puedes cambiarla a la clásica roja.

Ofrece las mismas secciones de YouTube, pero sus funciones más interesantes son las de escuchar música y vídeos en segundo plano, sin tener que permanecer en la aplicación ni dejar la pantalla encendida. ¡Ah! Y también te permite descargar solo el audio de los vídeos por si solo te interesa guardar la música. Por cierto, las descargas se quedan guardadas en la pestaña Biblioteca.

Descargar | APK de YMusic

iTube

Otra alternativa de YouTube que vale la pena es iTube. Se trata de un MOD de YouTube Premium para Android que es ideal para escuchar música en YouTube porque permite ajustar los graves y los agudos de cada pista, así como reproducir vídeos en segundo plano. Además, iTube puede mostrarte la letra de las canciones que estás viendo. Incluso, te deja entrar con tu cuenta en YouTube y crear y editar listas de reproducción.

La app también ofrece acceso a listas de reproducción curadas basadas en diferentes géneros musicales, así que siempre que no sepas qué escuchar, iTube te respalda. Otro aspecto destacado de iTube es que los vídeos no se ven interrumpidos por los molestos anuncios. Porque sí, iTube bloque los anuncios de YouTube.

Descargar | APK de iTube

SongTube

Si te gusta la transparencia y seguridad que te ofrecen las aplicaciones de código libre, deberías darle una oportunidad SongTube. Es una app Open-Source, por lo que puedes revisar su código al completo en GitHub. Cuenta con una interfaz limpia y de aspecto agradable y ofrece bastantes funciones. Te permite descargar vídeos y audios, así como listas de reproducción.

SongTube no tiene publicidad, como cabría esperar. Eso sí, la desventaja de este MOD es que no podrás iniciar sesión con tu cuenta de Google ni acceder a tu historial de YouTube, pues no tiene los servicios de Google. El lado bueno es que funciona perfectamente en móviles sin GMS, como los Huawei más recientes.

Descargar | APK de SongTube

LiberTube

Aunque todavía está en fase beta, LiberTube es la alternativa a YouTube que mejor se ve. Tiene un diseño simplificado estupendo y muchas funciones geniales que no ofrece la app oficial sin pagar. ¿Cómo cuáles? Descargar vídeos (con la posibilidad de escoger la resolución y formato), ver vídeos sin anuncios, etc. Ten en cuenta que LiberTube es una app de código libre, por lo que en el futuro seguramente tendrá muchísimas funciones más solicitadas por la comunidad.

Lo único malo de esta app es que no te deja usar tu cuenta de Google. Solo te permite crearte una cuenta interna en LiberTube para poder suscribirte a los canales.

Descargar | APK de LiberTube

Brave

Brave no es un MOD de YouTube Premium, pero funciona como uno. En realidad, es un navegador que te permite usar YouTube con la pantalla apagada y sin anuncios gracias a su bloqueador de publicidad integrado. Lo mejor de usar Brave como un MOD de YouTube Premium es que podrás seguir disfrutando de las ventajas de la app oficial, como el acertado algoritmo de recomendación de vídeos y la posibilidad de usar tu cuenta de YouTube para hacer comentarios y suscribirte a canales.

Luego, puedes usar Brave como un navegador normal para visitar páginas web o configurarlo para ganar dinero.

OGYouTube

OGYouTube es un MOD de YouTube que ya no sigue recibiendo actualizaciones, pero aún funciona muy bien. Es una excelente alternativa a YouTube sin anuncios, con enlaces de descarga directa, opción de reproducir vídeos en segundo plano, modo oscuro, opción de minimizar la pantalla y mucho más.

El MOD tiene todas las funciones básicas de la aplicación original de YouTube con características añadidas que te harán amarlo. Está disponible en APKMirror, así que no dudes en descargarlo.

Descargar | APK de OGYouTube

Snaptube

Técnicamente, Snaptube es un descargador de vídeos. Sin embargo, se puede usar sin problemas como un MOD de YouTube Premium porque, de hecho, tiene una sección exclusivamente dedicada a ello donde podrás ver y descargar vídeos de YouTube. Por si fuera poco, te deja descargar contenido de otras plataformas como Instagram, Facebook, Vine, Vimeo, TikTok, etc.

La aplicación soporta múltiples descargas con varias resoluciones. Tiene una interfaz muy básica para la reproducción de vídeos, pero es una potente aplicación de descarga para Android.

Descargar | APK de Snaptube

FlyTube

FlyTube es otra aplicación ligera de YouTube con muchas funciones adicionales. El MOD te permite ver los vídeos de YouTube en ventanas flotantes que puedes colocar sobre cualquier otra aplicación.

Tiene un tamaño de 3,5 MB y no requiere el soporte de Play Services para funcionar. Incluso puedes iniciar sesión y personalizar la lista de reproducción según tus preferencias en FlyTube, así que pruébalo.

Descargar | APK de FlyTube

Esperamos que hayas conseguido el MOD de YouTube Premium que andabas buscando.