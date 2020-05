No es la primera vez que os hablamos de cómo descargar música o vídeos en YouTube, lo cierto es que hay mil y una maneras de hacer esto. Es realmente útil para cuando no tienes conexión, por ejemplo, pero… ¿Sabes que también puedes hacerlo desde tu televisión con Android TV?

La aplicación en cuestión se llama NewPipe y ya te vamos adelantando que te gustará mucho. Tiene muchas herramientas que llevará tu experiencia de consumir contenido multimedia en tu TV a otro nivel.

NewPipe añade soporte para Android TV, así puedes descargar e instalar el cliente

La verdad es que tiene de todo, pero dejaremos todas sus características para después. Primero lo primero, este es el proceso que tienes que seguir si quieres instalar NewPipe en tu televisión. Solo podrás añadir nuevas herramientas y prácticamente no tiene puntos negativos:

Lo primero es que vayas a la tienda de aplicaciones de tu televisor y descargues un gestor de archivos como File Commander.

de tu televisor y descargues un gestor de archivos como File Commander. Ahora coge tu ordenador o móvil, ve a esta página de GitHub (es totalmente fiable, es una app de código abierto) y descarga el APK de NewPipe. Cógelo y súbelo a tu Google Drive.

Cógelo y Ahora desde tu televisión ve al gestor de archivos que has descargado anteriormente y ve a la sección de Drive. Inicia sesión con la cuenta que has subido el APK, localízalo, descargarlo y pulsa en él. Se te instalará como cualquier otro archivo.

Inicia sesión con la cuenta que has subido el APK, localízalo, descargarlo y pulsa en él. Se te instalará como cualquier otro archivo. ¡Ya lo tienes instalado en tu TV! Es realmente sencillo.

¿Qué puedo hacer con NewPipe?

Lo primero es que es una alternativa de código abierto, es decir, tus datos estarán mucho más seguros y sabemos en todo momento cómo se gestionan. Por lo demás añade un surtido de herramientas realmente útil, poder descargar todos los vídeos, reproducirlos desde una ventana flotante, soporte para SoundCloud y más servicios…

Lo único que no nos ha gustado es que no puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google, pero con tu móvil conectado a la misma red WiFi no tendrás demasiado problema. Podrás mandar todo el contenido con él y ni siquiera te hará falta. ¡Esto es todo! ¿Qué te parece NewPipe para Android TV?