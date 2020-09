Podrá gustarte más o menos, pero no cabe duda de que Google Play Store es la mejor tienda de aplicaciones que tiene Android. Cuenta con muchísimas apps y juegos, es fácil de usar y, salvo algunas excepciones, es bastante segura. Por ello, y porque Google es la principal desarrolladora de Android, Google Play Store es la tienda por defecto de la gran mayoría de dispositivos Android.

Sin embargo, como quizás ya lo sepas, no todas las apps que existen para Android están disponibles en Google Play Store. Por lo general, esto se debe a que sus desarrolladores no pueden publicarlas en la tienda de Google por temas legales, como es el caso de Fortnite. Además del popular Battle Royale, hay muchos otros juegos y apps para Android geniales que no están en Google Play Store y aquí te presentaremos las mejores de este 2020.

Todas las apps que te mostraremos enseguida tendrás que instalarlas mediante APKs. Si no estás familiarizado con estos archivos, te recomendamos leer el artículo donde explicamos cómo instalar un APK en Android paso a paso.

Fortnite: no dejes de jugar al Battle Royale del momento

Es increíble que el Battle Royale más popular de la actualidad no esté disponible en Google Play Store, pero así es. De hecho, cuando el juego se lanzó por primera vez en Android no estuvo disponible por un tiempo en la tienda de Google, luego llegó y después se volvió a ir. ¿Por qué? Pues porque la empresa que hace Fortnite no está de acuerdo con las comisiones que tanto Google como Apple cobran a los jugadores por los micropagos del juego en móviles. De ahí a que hayan decidido retirar Fortnite de Google Play Store y App Store.

Actualmente, Fortnite solo se puede descargar desde la app de Epic Games para Android. ¿Aún no sabes de qué se trata Fortnite? Pues es un juego de disparos en tercera persona en el que tú y otros 99 jugadores batallan todos contra todos: gana el último que quede en pie. Es así de simple y así de divertido. Definitivamente, Fortnite es uno de los mejores juegos para disfrutar online en tu Android, así que no te lo pierdas solo porque no está en Google Play Store.

Descargar | Fortnite

APKMirror: el lugar más fiable para descargar apps fuera de Google Play Store

En Android, si quieres instalar una app sin usar Google Play Store, debes buscar su APK correspondiente en Internet. El problema de hacer eso es que hay muchas páginas web que no son de fiar y pueden ofrecerte APKs con virus que dañarán tu móvil. Por suerte, también hay sitios web que a lo largo del tiempo han demostrado que podemos confiar en ellos como lo es APKMirror, el repositorio de APKs más fiable en la actualidad.

Sí, lo sabemos, APKMirror no es una app, sino una página web. Sin embargo, es necesario que la conozcas ya que te permite descargar cualquier versión de las aplicaciones que deseas, sin límites regionales o de dispositivo. En este repositorio, podrás hacerte con las versiones beta o alfa de apps como Instagram para ser el primero en probar las nuevas funciones de la app.

También puedes descargar juegos que en la Google Play Store no están disponibles para tu país. Y si una nueva versión de una app no funciona bien en tu móvil, en APKMirror puedes descargar la versión anterior con la que tu dispositivo funciona mejor. Eso sí, cabe resaltar que APKMirror no solo ofrece los archivos APK fáciles de instalar, sino también los nuevos APKM que se instalan con su propia aplicación (APKMirror Installer), la cual si está disponible en Google Play Store.

Sitio web | APKMirror

F-Droid: la mejor tienda de apps de código libre para Android

A propósito de tiendas o lugares alternativos a Google Play Store para descargar apps de Android, debemos hacer una parada en F-Droid. Este repositorio forma parte de un proyecto fundado en 2010 por Ciaran Gultnieks con el objetivo de distribuir software libre y abierto para Android. Eso significa que en F-Droid solamente encontrarás aplicaciones de código libre, que son muchas y muy buenas la mayoría.

Lo bueno de las apps que ofrece F-Droid es que sus códigos han sido publicados en Internet y todo el mundo los puede revisar. De esa forma, las aplicaciones de F-Droid garantizan la privacidad y seguridad de tus datos. En cambio, en Google Play Store la mayoría de apps son de código privado, por lo que si bien pueden asegurarnos privacidad, no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que esconden en su código.

Por ello, si en verdad te preocupa lo que las apps saben de ti, es mejor que empieces a usar las aplicaciones de F-Droid. Dicho sea de paso, como tienda, F-Droid es igual de sencilla y fácil de utilizar que Google Play Store así que pruébala sin miedo.

Descargar | F-Droid

Humble Bundle: para conseguir juegos a precios más bajos que en Google Play Store

Seguimos con las alternativas a Google Play Store. Esta vez vamos a hablar de una que puede reemplazar la sección de juegos de la tienda de Google. Y es que Humble Bundle es probablemente la mejor tienda de juegos para Android, ya que te ofrece una gran variedad de juegos que puedes comprar en lote a un precio mucho más bajo que en Google Play Store. Si eres jugador de PC, de seguro ya sabes cómo es Humble Bundle, pues en esa plataforma es donde se popularizó su servicio.

De hecho, desde su app para Android puedes comprar juegos de PC también. Además, puedes conseguir eBooks y soundtracks a precios de regalo. En fin, si te parecen muy altos los precios de la tienda de Google, échale un ojo a las ofertas de Humble Bundle.

Descargar | Humble Bundle

Google Camera (GCam): la mejor cámara de Android al alcance de todos

La Google Camera es una aplicación de cámara exclusiva de los teléfonos de Google, considerada la mejor que hay para Android por sus avanzados algoritmos de procesamiento de imágenes que logran resultados impresionantes. Cabe aclarar que esta app sí está disponible en Google Play Store, pero solamente los Google Pixel pueden descargarla. Por ello, muchos desarrolladores se han dedicado a crear versiones no oficiales de la GCam compatibles con otros móviles que, por razones obvias, no están en la tienda de Google.

Así que, si quieres llevar a la cámara de tu móvil al siguiente nivel, debes instalarle una versión no oficial de la Google Camera. Aquí abajo te dejamos el enlace con las distintas versiones que existen de esta aplicación. No todos los móviles son compatibles, pero los desarrolladores frecuentemente lanzan versiones nuevas, así que no dejes de revisar la página.

Descargar | Google Camera (versiones compatibles con móviles que no son los Pixel)

Cerberus: una app para vigilar tu móvil

Cerberus es uno de los tantos casos de aplicaciones que estuvieron en Google Play Store por un tiempo y luego salieron expulsadas por un cambio en las políticas de la tienda. Sin embargo, Cerberus es una de las pocas que aún no ha desaparecido y que sus desarrolladores siguen mejorándola. Lo que hace esta app es permitirte vigilar tu teléfono en todo momento. Puede localizar tu móvil, tomar fotos a los que tratan de usarlo sin tu permiso e incluso puede enviarte un mensaje de texto diciéndote dónde has dejado el móvil.

Es una app bastante sencilla, pero muy útil y efectiva en lo que hace. Muy recomendada para los que buscan mejorar la seguridad de su móvil.

Descargar | Cerberus

Tachiyomi: el lector de mangas más completo para Android

Tachiyomi es la app que todos los fanáticos del manga necesitan en su móvil Android. En esencia, esta aplicación sirve para leer mangas. Sin embargo, también cuenta con extensiones al estilo de Kodi (pero en forma de APKs) que te permiten acceder a una colección casi infinita de mangas y añadir varias funciones geniales a la app. Por ello, aunque es un poco complicada de usar, Tachiyomi es la aplicación de mangas más completa que hay para Android y no está en Google Play Store.

Descargar | Tachiyomi

ViPER4Android (requiere root): un ecualizador que sí hace la diferencia

Si tu Android tiene root y buscas un ecualizador que sí sirva, entonces prueba ViPER4Android. Este ecualizador no está disponible en Google Play Store, ya que instala un driver de audio a tu dispositivo. De esa manera, te otorga un control total de la reproducción de audio en tu móvil. Con él puedes crear un perfil de sonido para cada auricular o altavoz que uses con tu teléfono y así exprimirlo al máximo. Así que no dejes de probarla.

Descargar | ViPER4Android

Magisk Manager (requiere root): una herramienta muy poderosa para tu Android

Finalizamos este top con una app muy conocida en el mundillo del root: Magisk Manager. Con esta herramienta puedes rootear tu Android e instalarle módulos que añadirán nuevas características y funciones al sistema. Si te interesa, en este artículo te explicamos todas las ventajas de Magisk Manager. En resumen, es una herramienta muy poderosa que al principio cuesta entenderla, pero una vez que aprendes a usarla lograrás aprovechar todo el potencial de tu Android.

Descargar | Magisk Manager

Hasta aquí la lista de las mejores aplicaciones para Android que no encontrarás en Google Play Store. Si crees que nos faltó una, coméntanosla para compartirla con todos.