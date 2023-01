El Redmi A1 ha sido un éxito en ventas. El último gama baja de Xiaomi fue uno de los terminales más vendidos de 2022 gracias a su bajo precio y excelentes características. Se trata de uno de los pocos móviles con Android 12 por menos de 100 € que existe en el mercado y llegó para convertirse en la opción más económica del mercado. ¿Ya tienes este móvil? Pues a continuación te contamos cuáles son las mejores aplicaciones para el Redmi A1.

Las 7 mejores aplicaciones para tu Redmi A1

Al ser un móvil muy económico, debes saber que el Redmi A1 tiene un hardware bastante limitado. Bajo el capó, este teléfono tiene el procesador Helio A22 de MediaTek acompañado de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. ¿Qué significa esto? Pues que su rendimiento no es el mejor, por lo que no se recomienda usar aplicaciones muy exigentes o pesadas. Además, otra cosa a tener en cuenta es que el Redmi A1 viene con una versión más ligera del sistema operativo de Google: Android 12 (Go Edition).

Facebook Lite

Facebook continúa siendo la red social más grande del mundo. Con más de 2930 millones de usuarios activos solo el año pasado, la plataforma sigue estando por encima de TikTok, Instagram, Twitter y el resto de redes sociales que le compiten. ¿Tú también tienes una cuenta de Facebook? Pues entonces, de seguro, querrás tener instalado la app de esta plataforma en tu Redmi A1.

Ahora bien, dado a la enorme cantidad de funciones que ahora ofrece Facebook, su aplicación para móviles se ha vuelto muy pesada y exigente. Por ello, te recomendamos que instales en tu móvil la app Facebook Lite. Esta ofrece un mejor rendimiento respecto a la aplicación original pesando tan solo 1,5 MB. Además, cuenta con una interfaz más simple y fácil de usar que ofrece todas las funciones que tanto te gustan de Facebook: mensajería, fotos, estados, vídeos, etc.

Files de Google

La gran mayoría de móviles vienen con un gestor de archivos por defecto. El Redmi A1 lo trae, pero lamentablemente esta aplicación no es muy completa. ¿Quieres tener el mejor administrador de archivos en tu móvil? Pues entonces tienes que descargar Files de Google, un gestor tan completo como ligero.

Files de Google te ofrece todas las herramientas de administración de archivos que ya conoces, pero además añade un par de funciones interesantes. ¿Cómo cuáles? Pues tienes la posibilidad compartir archivos con otros móviles sin necesidad de conexión de datos o de Internet, además de una herramienta para liberar espacios y respaldar archivos en la nube. ¡Hasta tiene un modo oscuro!

Beach Buggy Racing

Aunque tu Redmi A1 tenga 2 GB de RAM y un procesador de MediaTek de gama baja, esto no quiere decir que no puedes jugar con él. De hecho, hay muchos juegos de Android que exigen muy pocos requisitos y pueden jugarse en cualquier móvil. Uno de ellos es Beach Buggy Racing, un juego de carreras parecido a Mario Kart.

Beach Buggy Racing es un divertido juego que es compatible con Android 5.0 o versiones superiores y que además exige muy poco al hardware del móvil: 2 GB de RAM y solo 135 MB de almacenamiento. Esto sorprende ya que es un título con gráficos 3D y un montón de contenido. El juego tiene más de 8 modos de competencia, puedes personalizar tu coche y durante la carrera disfrutar de los más entretenidos «powerups» o «potenciadores» con los que puedes deshacerte de tus rivales.

TikTok Lite

Aunque aún no es la más grande de todas, no cabe duda de que TikTok es la red social del momento. La plataforma propiedad de ByteDance no para de crecer y ganar seguidores cada día con su fórmula ganadora: el formato de vídeos cortos. Pues bien, si quieres usar la app de TikTok en tu móvil, hay algo que tienes que saber: la app oficial es muy exigente para tu Redmi A1.

Así, te recomendamos que en lugar de instalar la app de TikTok, instales TikTok Lite. Este es un cliente oficial de la red social que solo consume 8,6 MB de almacenamiento. Además, esta muy bien optimizada para funcionar con solo 2 GB de RAM, por lo que no tendrás ningún problema al usarla.

TikTok Lite Price: To be announced

Spotify Lite

La mejor plataforma para escuchar música en streaming es Spotify. Esta app no te puede faltar en tu Redmi A1 y, aunque no es muy pesada ni exigente, te puede dar problemas si ya has consumido gran parte del almacenamiento del móvil.

En ese caso te recomendamos instalar Spotify Lite, la versión ligera de la app que pesa solo 8 MB y con la que podrás escuchar todas tus canciones favoritas. Además, no tiene nada que envidiarle a la aplicación oficial de Spotify, ya que también permite guardar música para escucharla sin conexión.

Spotify Lite Price: To be announced

Picsart Photo Studio

Una aplicación que no te puede faltar en tu móvil es Picsart Photo Studio. Y sí, es una app un poco exigente en cuanto a requerimientos del sistema, pero sí que vale la pena tenerla en el móvil. ¿Por qué? Pues porque tiene un montón de herramientas para editar fotos que no las encontrarás en tu Redmi A1.

Con Picsart Photo Studio puedes añadirles efectos y filtros a tus fotos, usar la herramienta de borrador mágico para eliminar el fondo, añadir textos a las imágenes, retocar selfies, cambiar el color de los objetos de las fotos, ponerles stickers, etc. Y lo mejor de todo es que es gratuita.

Alto’s Adventure

Finalmente, la última aplicación que te recomendamos es un juego que le sacará el máximo provecho a la pantalla LCD de 6,52 pulgadas con resolución HD+ que tiene el Redmi A1. Se trata de Alto’s Adventure, uno de los juegos con mejor apartado visual que tiene la Play Store. Y, a diferencia de otros juegos con excelentes gráficos, este no es muy exigente con el móvil. ¿De qué trata? Pues es un juego de snowboard en el que viajarás por hermosos paisajes infinitos que no te cansarás de recorrer.

Y tú… ¿Cuál de estas aplicaciones descargarás en tu Redmi A1?