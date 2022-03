De los flagships de 2022 que ya han sido lanzados al mercado, los de la marca surcoreana son sin lugar a duda de los mejores. La serie Samsung Galaxy S22 ha sido un éxito en ventas, lo que ha provocado retrasos en el envío de estos smartphones por su alta demanda. Las muchas funciones que ofrecen estos móviles de gama alta y su excelente rendimiento los convierten en los teléfonos que todos quieren tener.

Y afortunadamente existe una buena cantidad de aplicaciones en la Play Store que logran explotar el potencial de los Samsung Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra. Por ello, a continuación te traemos una lista de las 10 mejores apps que puedes descargar para estos móviles de lujo.

Las 10 mejores aplicaciones para los Samsung Galaxy S22

Samsung ha dado un paso importante para mejorar la compatibilidad de sus dispositivos con ciertas aplicaciones. Por ejemplo, la serie Galaxy S22 viene con una optimización que le permite capturar mejores fotos y vídeos en la app de Instagram y TikTok. Además, recientemente presentaron Expert RAW, una app de Samsung que convierte a los Galaxy S22 en cámaras reflex. ¿Quieres conocer otras aplicaciones que son perfectas para estos terminales? Pues enseguida te las revelamos.

Adobe Lightroom, una app para potenciar las fotos de la espectacular cámara de los Galaxy S22

En lo que respecta a fotografía, nadie puede igualar la calidad de programas que tiene Adobe. Y es que, tanto en ordenadores como en móviles, las aplicaciones de esta empresa son las que más se destacan. Por ello, no podemos dejar de recomendarte que descargues Adobe Lightroom en tu Samsung Galaxy S22.

Y aunque algunas de las funciones que ofrece esta aplicación de edición de fotos son de pago, Adobe se asoció con Samsung para ofrecer una prueba gratuita de un mes para que los usuarios de los Galaxy S22 puedan probar de todas las funciones de esta aplicación. Pero además, Adobe Lightroom es compatible con la app Expert RAW de Samsung, por lo que es posible importar las fotos tomadas con esta aplicación de cámara profesional al editor en cuestión conservando el formato original de la fotografía.

Samsung Community, para que estés al tanto de las últimas novedades del mundo Samsung

Si eres de los que les gusta mantenerse actualizado con las últimas novedades referentes a tu smartphone, no puedes dejar pasar la oportunidad de instalar Samsung Community. Aunque no es una aplicación oficial de la marca surcoreana, sí que es una de las más completas en lo que respecta a noticias relacionadas con los productos de este fabricante. En la app encontrarás todos los detalles sobre las próximas actualizaciones que recibirá tu móvil.

Asimismo, en Samsung Community tendrás desde reseñas de los nuevos teléfonos, tablets o smartwatches de la marca hasta debates sobre los próximos lanzamientos que llegarán al mercado. Y además tienes la posibilidad de interactuar con otros usuarios para hacer preguntas sobre las dudas que tengas con tu Galaxy S22.

GT Racing 2, el juego de carreras perfecto para los Galaxy S22

El procesador Exynos 2200 fabricado con tecnología de 4 nanómetros potenciado por los 8 o 16 GB de RAM que Samsung ha puesto en la serie Galaxy S22 hacen que estos móviles sean perfectos para jugar a títulos que exijan un alto rendimiento. De esta forma, si quieres un juego con el que puedas aprovechar al máximo las capacidades técnicas de tu flagship, te recomendamos que descargues GT Racing 2.

El estudio Gameloft ha demostrado ser de los mejores en lo que respecta a juegos de carreras para Android (y el Asphalt 9 es una prueba de ello), por lo que no sorprende que GT Racing 2 sea uno de los mejores juegos que puedes probar en los Galaxy S22. En él participarás en carreras de alta velocidad conduciendo los mejores coches de los fabricantes más famosos del mundo automovilístico.

Canva, una app que te hará sacar el diseñador gráfico que llevas dentro

El Samsung Galaxy S22 Ultra llegó con el S-Pen incorporado en su interior, lo que confirmó la muerte de los Galaxy Note. Pero, aunque ya no veremos otro terminal de esta serie dedicada a los diseñadores gráficos, todavía puedes dejar salir toda la creatividad que llevas dentro con los Galaxy S22. Y para hacerlo tienes la aplicación Canva, una de las mejores en diseño y edición que puedes descargar desde la Play Store.

Canva es una app muy completa que cuenta con un motón de herramientas para editar vídeos y fotografías. Puedes usarla para mejorar las imágenes que subirás a tus redes sociales o para crear el logo de tu empresa. Y si usas el Galaxy S22 Ultra tienes la posibilidad de aprovechar el S-Pen del móvil para crear diseños únicos.

Nova Launcher, una alternativa en caso de que no te guste la estética de One UI 4.1

La estética de Android 12 y su nuevo lenguaje de diseño Material You ha sido una de las cosas más alabadas de la nueva versión del sistema operativo de Google. Sin embargo, a pesar de traer Android 12, los Galaxy S22 también vienen con One UI 4.1. Y aunque la capa de personalización de Samsung ha mejorado significativamente en los últimos años, aún existen usuarios a los que no les gusta la interfaz de One UI.

Por ello, Nova Launcher se presenta como una de las mejores aplicaciones para darle un nuevo aspecto a tu Galaxy S22. ¿Por qué? Pues porque se trata de un launcher bastante ligero y fluido que ofrece una gran cantidad de opciones de personalización, widgets y gestos que puedes configurar según tus gustos.

Game Booster 4x Faster, libera toda la potencia de tu Galaxy S22

El espectacular panel Super AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz que tienen estos teléfonos es ideal para disfrutar los mejores videojuegos disponibles para Android. No obstante, algunos usuarios de los Galaxy S22 se han quejado de que el móvil no explota su máximo potencial al usarlo para jugar.

Pero no te preocupes, que para ello está la app Game Booster 4x Faster. Con esta aplicación puedes mejorar el rendimiento de tu Galaxy S22 al aprovechar la velocidad máxima de fotogramas por segundo, optimizar el consumo de RAM y ofrecer compatibilidad con la tecnología HDR. Además, cuenta con control y seguimiento de la temperatura para evitar el sobrecalentamiento del móvil mientras estés jugando.

TikTok, una app que ha sido optimizada en los Galaxy S22

TikTok es una red social que no necesita presentación. El año pasado logró convertirse en la app más descargada de todo el mundo y ya ha alcanzado la misma cantidad de usuarios que Instagram. Esto la hace una aplicación imprescindible que no puedes dejar de instalar en tu Galaxy S22.

Pero su gran popularidad no es la única razón por la que tienes que descargar esta app. También porque Samsung ha colaborado con TikTok para añadir funciones nativas de la cámara en la aplicación de la red social, de esta forma los Samsung Galaxy S22 son de los mejores teléfonos para tomar vídeos y fotos desde TikTok.

Komoot, para disfrutar de los días al aire libre con tu móvil

Komoot es una aplicación que no puede faltar en tu Galaxy S22 si eres fanático del senderismo o de los días de aventura al aire libre. Esta app tiene la función de crear rutas virtuales a las que accedes sin conexión a Internet para que puedas hacer senderismo o pasear en bici por la montaña sin temor a perderte.

Dispone de navegación guiada por voz, así como de un apartado interactivo en donde los usuarios comparten sus historias y relatos sobre las rutas que han recorrido. Además, se encuentra disponible para los Galaxy Watch 4, por lo que puedes sincronizar los datos que tienes en tu móvil con el smartwatch.

Files de Google, una opción si no te agrada el administrador de archivos de Samsung

Si quieres explorar las fotos, vídeos y documentos que tienes en tu smartphone puedes usar la app de galería o el administrador de archivos de Samsung. Pero si quieres una aplicación que combine las características de ambas y que ofrezca más herramientas para gestionar tus archivos, debes probar Files de Google.

Esta aplicación de la gran G hará que te olvides del gestor de archivos de la marca coreana. Con ella podrás deshacerte rápidamente de archivos, crear carpetas para organizar tus documentos y se destaca por ser muy fácil de usar.

The Elder Scrolls: Blades, el juego definitivo que tienes que probar en tu Galaxy S22

Finalmente, no podemos finalizar esta lista sin recomendarte otro de los grandes juegos que debes probar en el Galaxy S22. Y es que, si ya instalaste la app Game Booster 4x Faster que mencionamos arriba, debes probar el máximo rendimiento de este flagship jugando a The Elder Scrolls: Blades.

Este es un juego del estudio Bethesda, los creadores de Skyrim, que destaca por su excelente apartado gráfico y en el que deberás enfrentarte en toda clase de batallas épicas mientras explorar las mazmorras más aterradoras. De seguro que tendrás una gran cantidad de horas de diversión con este título.

Y tú… ¿Cuál de estas apps probarás en tu Galaxy S22?