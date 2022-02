Si ya has pagado tu Galaxy S22 (sea del modelo que sea), pero aún no te ha llegado, tranquilo. No eres el único. La propia Samsung ha confirmado en su web oficial que demorarán un poco más de lo normal en enviarte el móvil. Además, indican que habrá que esperar hasta marzo para comprar uno nuevo. Esto es debido a la gran cantidad de pedidos que están recibiendo y a la ya conocida escasez de chips generada por la pandemia.

Recordemos que Samsung ya pasó por esta misma situación cuando el año pasado no consiguieron fabricar los suficientes Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3 5G para satisfacer la demanda. Sorprende que una marca tan experimentada y potente como Samsung no haya tomado las previsiones necesarias para evitar tropezar con la misma piedra dos veces.

Sin embargo, si consideramos el cálido recibimiento del público que han tenido los Galaxy S22 y que, por ejemplo, Sony sigue con la falta de stock de la PS5 a más de un año de su lanzamiento oficial, no hay mucho que criticarle a Samsung.

El Galaxy S22 Ultra y los Galaxy S22 bloqueados por el operador: las versiones más afectadas

Se ha confirmado que las variantes del Galaxy S22 Ultra con mejores especificaciones (las que tienen más RAM y almacenamiento) no llegarán hasta abril o finales de marzo. Además, los modelos del Galaxy S22 bloqueados por los operadores para que solo puedas usarlos con su línea aterrizarán mucho más tarde en las tiendas. Para que te hagas una idea, en Estados Unidos los clientes de T-Mobile y Verizon podrían tener que esperar hasta mayo para conseguir el nuevo buque insignia de Samsung.

En su momento, la marca surcoreana dijo que estaban incrementando la producción de piezas en un 20% para prevenir este escenario. Claramente, las predicciones de ventas no les salieron muy bien, pues no están logrando satisfacer la demanda. Esto seguramente provocará que muchos usuarios se cansen de esperar y compren cualquier otro buque insignia que esté disponible en su país, como los Google Pixel 6 en España.

Por otra parte, hay que resaltar que los Galaxy S22 no son los únicos dispositivos de Samsung que escasean. Samsung USA tuvo que suspender los pedidos anticipados de la tablet Galaxy Tab S8 luego de que la demanda superara sus previsiones. En España, de momento, todavía se puede comprar esta tablet sin retrasos. Antes de irte, coméntanos… ¿cómo está la disponibilidad del Galaxy S22 en tu región?