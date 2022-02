Aunque durante mucho tiempo la compañía lo mantuvo oculto (y hasta lo negaron), los usuarios lo dieron por sentado hace bastante: no se lanzarán nuevos Galaxy Note. Ahora, y tras más de un año desde el último modelo, Samsung finalmente lo confirma: el Galaxy Note está muerto.

Sí, están muertos, pero los Galaxy Note seguirán entre nosotros a través de los Galaxy S Ultra

Que los Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra se lanzaran en 2020 y Samsung no decidiese renovar esta familia en 2021 levantó muchas sospechas en la comunidad. Además, el que no se hablase de un próximo lanzamiento en el futuro afianzó la teoría de que la marca había llegado a su fin.

Sin embargo, no fue hasta ahora que Samsung confirmó el secreto a voces: «la serie Galaxy Note ya no existe». La declaración estuvo a cargo de TM Roh, presidente de Samsung, aunque no fue lo único que comentó. Roh detalló que la marca Galaxy Note desaparecerá, pero de alguna manera seguirá viva a través de los Galaxy S Ultra. Esto no es de extrañar, ya que el Galaxy S22 Ultra es un Galaxy Note en toda regla.

Por otra parte, si no le haces demasiado seguimiento al mercado móvil podrías llegar a preguntarte ¿por qué Samsung mató los Galaxy Note? La respuesta es bastante sencilla: primero, porque sus diferencias respecto los Galaxy S eran cada vez menos, incluso el S Pen (característico de los Note) ya se podía usar en estos. Segundo, y consecuencia de lo primero, las ventas de los Galaxy Note venían en picada y las del Galaxy Note 20 fueron el golpe definitivo. Entonces, ¿para qué dividir esfuerzos?

El nuevo modelo de negocios pasa por diferenciar los Galaxy S Ultra de sus hermanos menores, y honestamente empezaron con buen pie. El salto entre el Galaxy S22+ y el S22 Ultra es significativo tanto en hardware como en diseño, lo que deja ver la nueva dirección que tomará Samsung para los próximos años.

Por cierto, si tienes un Galaxy Note 20 no te desesperes por salir de él. Todavía son móviles que funcionan muy bien, aunque tengan casi dos años. Además, recuerda que Samsung les dará soporte hasta Android 13 (llegaron al mercado con Android 10). Y, finalmente, los Galaxy Note 20 son los últimos de esta familia, así que podrías tener una linda pieza de colección en tus manos.