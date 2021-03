La tradición de Samsung es presentarnos dos nuevas familias de buques insignia cada año: los Galaxy S y los Galaxy Note. Pero este año, con las consecuencias de la pandemia más presentes que nunca, podría ser diferente. Según rumores que llevamos oyendo desde el lanzamiento del Galaxy Note 20, Samsung dejará de fabricar móviles de la familia Galaxy Note para enfocarse solamente en los Galaxy S y en sus móviles plegables. Eso significa que los únicos buques insignia de Samsung (no plegables) que veremos este año son los Galaxy S21.

Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es… ¿por qué Samsung dejará de lanzar los Galaxy Note? En torno a esto hay mucha especulación y rumores, pero ninguna información oficial. De hecho, la marca surcoreana nunca ha confirmado que dejarán de lanzar nuevos Galaxy Note. Afortunadamente, uno de los ejecutivos más importantes de la división de móviles de Samsung ha hablado sobre este tema recientemente para aclarar cuál es el futuro de la serie. ¿Habrá Galaxy Note en 2021? Mira a continuación la respuesta oficial de Samsung.

Los Galaxy Note no desaparecerán, pero quizás no habrá un nuevo modelo para 2021

Para nadie es un secreto que la pandemia que ha azotado al mundo entero desde el año pasado ha dejado graves consecuencias en las cadenas de suministros de la industria tecnológica. Las cosas se han desequilibrado provocando una escasez de componentes que impide producir nuevos dispositivos al ritmo de siempre. Samsung no es una empresa ajena a esta situación y también está lidiando con la falta de componentes para producir sus nuevos móviles, televisores, electrodomésticos, etc.

Esto lo ha confirmado el mismísimo Koh Dong-jin, uno de los CEO de la división de móviles de Samsung, que mencionó que podría ser difícil para la empresa lanzar la serie Galaxy Note 21 este año debido a la grave escasez de chips y al choque con los productos existentes (como el Galaxy S21 Ultra que está fabricado con componentes similares a los del Galaxy Note). Sin embargo, también aseguró que Samsung tiene la firme intención de lanzar un nuevo Galaxy Note en 2022, aunque posiblemente no en las fechas acostumbradas.

El ejecutivo, que dio estas declaraciones en la reciente 52ª reunión anual de accionistas de Samsung según Bloomberg y fuentes de SamMobile, dijo además… “Galaxy Note es una categoría de productos importante para nosotros que ha sido continuamente amada por los consumidores durante los últimos 10 años en el mercado global. La experiencia de uso del S Pen es un área en la que el negocio de móviles de Samsung ha trabajado más que nadie. Puede que el momento de su lanzamiento sea diferente, pero nos aseguraremos de no defraudar a los consumidores de Galaxy Note“.

El Galaxy S21 Ultra y los Galaxy Z cubrirán la ausencia de los Galaxy Note este año

Así pues, lo más probable es que no haya un nuevo Galaxy Note para 2021, pues el desequilibrio entre la oferta y la demanda de chips en el sector tecnológico a nivel mundial impide a Samsung vender dos familias de gama alta como lo ha hecho desde 2011. Aun así, no hay que descartar nada. Estamos seguros de que si las cosas mejoran este año en el sector de los chipsets, a Samsung no le temblará el pulso para sacar un nuevo Galaxy Note. Sin embargo, ahora mismo es poco probable que eso suceda.

Como consuelo para todos los fanáticos de los Galaxy Note, Samsung ya ha lanzado el Galaxy S21 Ultra con soporte para S Pen y diseño similar a los Galaxy Note. Además, se espera que en el tercer cuarto del año la compañía lance el nuevo Galaxy Z Fold 3 que será su smartphone más premium de 2021. También presentarán el nuevo Galaxy Z Flip 2 que buscará llevar a los usuarios todas las bondades de un móvil plegable a un precio más asequible. Y para el último cuarto del año veremos el Galaxy S21 FE Edition, según SamMobile.

En fin, coméntanos… ¿qué piensas tú de la estrategia de Samsung para este año? ¿Preferías que lanzaran nuevos Galaxy Note en vez de móviles plegables?