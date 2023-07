Geddit una nueva app de Reddit que no usa la API

A inicios del mes pasado, Reddit hizo algo que molestó a su comunidad: se cargó todos los clientes de terceros. El equipo detrás de la plataforma modificó los términos y condiciones de su API, haciendo que las aplicaciones de terceros tengan que pagar por cada solicitud que hacen.

Todo esto provocó que las apps más famosas para usar Reddit, como Apollo, Reddit is Fun y Sync for Reddit, anunciaran su cierre. Por suerte, aún quedan algunos clientes que siguen funcionando. Y hoy te traemos uno que de seguro te encantará. Se trata de Geddit, un cliente que no usa la API de Reddit (por lo que no peligra su continuidad) y que además te permite acceder a la plataforma sin registrarte. A continuación, te contamos cómo descargarla.

Así es Geddit, un nuevo cliente open-source de Reddit que no usa la API

Geddit es un cliente de Reddit de código abierto diseñado por el desarrollador @kaangiray26 y cuyo código se encuentra publicado en el GitHub oficial de la app. La aplicación accede al contenido en formato «.JSON» de Reddit y, aunque este también forma parte de la API, el cliente no necesita una clave API, ya que está disponible para la navegación pública.

Y… ¿Qué se puede hacer con este cliente? Pues Geddit permite acceder a todo tipo de publicaciones, buscar usuarios, subreddits y post. Además, puedes descargar fotos a la galería de tu móvil y ofrece soporte para contenido NSFW. Y todo esto lo puedes hacer sin crearte una cuenta o registrarte. ¿Cómo se instala? Pues solo tienes que descargar el APK usando el enlace que dejamos aquí abajo:

Descargar | APK de Geddit

Una vez que ya tengas el APK, solo tienes que pulsar sobre él para instalarlo. Si es la primera vez que instalas una aplicación con un archivo APK, primero tendrás que habilitar la instalación de fuentes de desconocidas. Y tú… ¿Empezarás a usar Geddit para acceder a Reddit?