7 apps de terceros para usar Reddit que aún siguen funcionando

Después del anuncio de Reddit de que empezará a cobrar por sus API, muchas aplicaciones independientes como Apollo que precisan de este software, anunciaron que dejarán de funcionar debido a su imposibilidad de pagar las tarifas. Por esta razón hemos preparado una lista de las principales apps de terceros de Reddit que planean seguir funcionando de una u otra manera.

¿Por qué Reddit decidió empezar a cobrar por su API?

Existen múltiples razones por la cual la famosa plataforma decidió empezar a cobrar por el uso de su API, pero sin duda la principal es el dinero mismo. Muchas apps como la misma Apollo muestran las mismas funciones de Reddit, pero con menos publicidad y funciones agregadas, lo cual llama más la atención a los usuarios, haciendo que Reddit pierda visitantes y dinero en el proceso.

Otras apps que brindaban acceso a los servicios de Reddit como ReddPlanet, Sync y Reddit is fun (rif) también decidieron darse de baja, debido a que no podían cumplir con las demandas económicas de la plataforma. Sin embargo, no todas las apps que utilizan una API de Reddit cerrarán sus puertas.

¿Cuáles son las apps de terceros de Reddit que seguirán funcionando?

Un puñado de third-party apps de Reddit han decidido mantenerse en pie incluso tras los cambios en el plan de precios de la plataforma. La única solución posible para poder mantenerse a flote, será empezar a cobrar una mensualidad por sus servicios o en todo caso aumentar sus tarifas existentes.

Incluso ante las protestas de las subcomunidades de Reddit, la plataforma no parece retroceder en su decisión de aumentar el precio de su API. Estas son las apps que se mantendrán funcionando incluso después de que las tarifas de Reddit entren en vigencia:

Narwhal: la app diseñada especialmente para facilitar la navegación por Reddit en los dispositivos con iOS, declaró que no planea cerrar sus puertas pronto y que en su lugar empezará a cobrar por sus servicios. La tarifa aún no está decidida, pero se estará informando más al respecto en las próximas semanas.

MultiTab: otra app diseñada para poder navegar por Reddit de manera innovadora y efectiva en iOS, ha comentado que su aplicación pasara a cobrar 2,99 $ por sus servicios. Así que si quieres poder seguir gozando de Reddit en múltiples ventanas al mismo tiempo, tendrás que estar dispuesto a pagar las tarifas de MultiTab.

Relay: es sin duda una de las apps favoritas de muchos para navegar por Reddit, gracias a sus atractivas animaciones, su interfaz intuitiva, su modo oscuro, sus temas, etc. Esta permanecerá gratuita por un tiempo, pero eventualmente, sus usuarios tendrán que pagar por usarla y, de hecho, ya no se puede encontrar la versión gratis en la Play Store, solo está disponible Relay Pro.

Infinity: esta app es muy famosa gracias al hecho de que solo está disponible para Android y porque ofrece una experiencia bastante cómoda para navegar por las subcomunidades de Reddit. A pesar de haber sido siempre una app gratuita, ahora cambiará a un modelo por suscripción cobrando aproximadamente 3 $ por sus servicios.

Otras apps de terceros de Reddit que permanecerán sin cambios

A pesar de este cambio, Reddit ha decidido conceder algunas excepciones a la regla para que algunas apps de terceros puedan seguir funcionando sin grandes cambios a sus apps. Por ejemplo, RedReader, Luna y Dystopia seguirán funcionando de la misma forma que han venido funcionando hasta ahora.

Debido a la naturaleza de estas aplicaciones, Reddit ha decidido hacer una excepción con ellos y permitirles acceso a sus datos sin cobrarles nada. Por supuesto, se les ha exigido a apps como Dystopia que trabajan para facilitarle el acceso de la información de Reddit a las personas ciegas o con problemas de visión, que no moneticen su servicio a cambio de recibir la API gratis, así que todo permanecerá igual por este lado.

Eso ha sido todo por ahora, esperamos que hayas disfrutado nuestro artículo sobre las 7 apps de terceros para usar Reddit que aún seguirán funcionando. Si tienes alguna duda o conoces de alguna otra app de Reddit que valga la pena incluir en este post, compártela en la sección de comentarios.