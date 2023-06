El viernes 9 de junio reseñamos que Reddit estaba próxima a hacer grandes cambios en su API, un movimiento que afectaría a sus apps de terceros como sucedió en el pasado con Facebook y Twitter. En principio, la nueva API eliminará la publicidad cuando venga desde otras apps que no sean la oficial; mientras, a partir de agosto el precio que tendrán que pagar los desarrolladores de estas apps para usar la API de Reddit incrementará.

El problema es tal, que apps tan famosas como Apollo, Reddit is Fun y Sync for Reddit dejarán de funcionar en breve. Aparte, esta decisión ha hecho que la plataforma arda en llamas, pues una protesta multitudinaria se ha desatado. Si estás en este artículo es porque seguramente notaste que varias comunidades de Reddit ahora son privadas, un cambio que parece venido de la nada, pero no es así. ¿Quieres saber lo que está pasando? Te lo contamos.

La nueva política de Reddit para su API y las mentiras de su CEO desataron el caos

Los cambios anunciados para la API de Reddit, así como varias declaraciones de su CEO (Steve Huffman), están desatando una crisis dentro de la plataforma. Miles de moderadores, usuarios y desarrolladores han mostrado su descontento sobre las nuevas políticas y están en pie de lucha contra ellas.

¿Qué es lo que están haciendo? Además de dejar claro su descontento en otras redes sociales y en los AMA (sesión de preguntas y respuestas) con los responsables de Reddit, han decidido boicotear activamente la plataforma. ¿Cómo? Cientos de subreddits han pasado de ser públicos a privados en cuestión de horas, mientras que otros tantos están cerrando de forma temporal o definitiva en rechazo a los cambios.

La protesta responde a un llamado hecho por la comunidad el 9 de junio, cuando se anunciaron los cambios en la API. La fecha para llevarla a cabo era justamente el 12 de junio, aunque se sabe de algunos subreddits que cerraron casi inmediatamente.

La indignación de los usuarios ha crecido como la espuma, especialmente porque los cambios fueron avisados con muy poco tiempo y por ser abusivos. No obstante, el CEO de Reddit lejos de calmar a la comunidad ha lanzado gasolina al fuego en los últimos días.

Huffman realizó un AMA el viernes 9 de junio en el que ofreció respuestas muy criticadas por los usuarios, siendo algunas de ellas señaladas como mentiras. Por ejemplo, Huffman aseguró que los cambios en la API se habían anunciado desde abril, algo que los usuarios desmintieron porque fue un anuncio sin detalles. Además, indicó que los responsables de Reddit habían mantenido conversaciones con distintos desarrolladores antes del anuncio, otra declaración que fue desmentida en el acto.

La indignación también se hizo presente al hablar de los nuevos precios para usar la API, así como la restricción de contenidos explícitos (NSFW) en apps de terceros, algo hasta ahora permitido. Muchos desarrolladores y moderadores mostraron su preocupación sobre el futuro de la plataforma, ya que consideran que la actuación de los directivos no es confiable y más adelante podrían suceder cosas peores sin previo aviso.

Una protesta de 48 horas que se podría volver indefinida si Reddit no recula en sus decisiones

En la protesta original, la idea de moderadores y desarrolladores era apagar distintos subreddits por solo 48 horas. Sin embargo, las declaraciones de Huffman han hecho cambiar de parecer a buena parte de la comunidad.

Muchos subreddits que antes eran públicos ahora se han vuelto privados, mientras que otros han decidido cerrar temporalmente. En ambos casos las posiciones se mantendrían hasta que Reddit reconsidere sus cambios en la política de la API. Sin embargo, hay algunos subreddits que han ido más allá y decidieron apagarse de forma definitiva en señal de protesta y por la incertidumbre sobre el futuro.

Algunos subrredits muy famosos que se han sumado a la protesta son: r/iPhone (ahora privado, 3,8 millones de usuarios), r/Music (uno de los más grandes en todo Reddit), r/Gaming (+30 millones), r/Funny (+30 millones) y r/Science.

De hecho, el portal Reddark contabiliza más de 200 subreddits que ya se unieron a la protesta. Mientras, un bot anclado a una publicación en r/ModCoord señala que casi 4500 comunidades están comprometidas a apagarse o volverse privadas en las próximas horas. ¿Hasta dónde llegará esto? No lo sabemos, pero ojalá Reddit recule en sus decisiones y se logre una solución en la que todos queden felices.

¿Cómo ver los subreddits que se apagaron o están privados luego de sumarse a la protesta?

Ahora bien, la protesta que está dándose en Reddit es totalmente legítima y justificada, pero trae consigo un gran problema: la pérdida de información que se está generando es enorme. Reddit es ampliamente conocida por ser una plataforma donde se pueden encontrar respuestas a cualquier cantidad de preguntas. Por tanto, muchos están tirándose de los pelos por la protesta.

Por suerte, en Internet nada queda en el olvido absoluto y ciertamente hay forma de recuperar parte de la información. ¿Cómo puedes hacerlo? Se nos ocurren al menos dos métodos:

Si un subreddit al que quieres acceder está privado , solicita a los moderadores que te den acceso para poder ver todo lo que hay en él.

, para poder ver todo lo que hay en él. Si un subreddit se apagó o no quieres pedir acceso si está privado , puedes valerte de Wayback Machine para consultar información en él. ¿Qué debes hacer? Esto: Copia la URL del post que quieres consultar. Abre Wayback Machine en tu navegador. Pega la URL de la publicación y verifica si existe alguna captura en la WM. De existir algún respaldo, ábrelo para dar con la respuesta que buscas.

, en él. ¿Qué debes hacer? Esto:

Por supuesto, con el segundo método encontrarás información antigua de cuando Internet Archive tomó la captura del subreddit consultado, pero puede serte de ayuda.