Si bien es cierto que Facebook es una de las redes sociales más exitosas gracias a la gran cantidad de funciones que integra, cabe destacar que la aplicación oficial para móviles deja bastante que desear.

Este es el motivo por el que hay varias alternativas a la app oficial de Facebook que funcionan notablemente mejor, y lo cierto es que algunas aplicaciones presumen de millones de descargas. Aunque al gigante de las redes sociales no le ha hecho demasiada gracia la situación.

Más que nada porque la app Swype, no confundamos con el emblemático teclado, y Simple Social; han recibido un aviso de Facebook indicando que, o dejan de estar disponibles en Google Play o tendrán problemas legales.

Swype y Simple Social vetadas por Facebook

El desarrollador de Swype ha publicado un mensaje en Reddit dejando claro que la app tiene los días contados:

Hola chicos:

Con mucho dolor de corazón ha llegado el día de decir adiós a Swipe for Facebook.

Hoy he recibido una carta de cese y desistimiento de algunos abogados que representan a Facebook Inc. Mis cuentas de redes sociales en Facebook e Instagram también han sido deshabilitadas de forma permanente (desgraciadamente, me han impedido acceder a montones de recuerdos a lo largo de los años y al contacto con muchos parientes lejanos). Creo que esto ha sucedido a muchos otros desarrolladores, lo que significa que el día de las aplicaciones alternativas a Facebook finalmente ha llegado a su fin.

Debido a todo esto, he retirado tanto Swipe for Facebook como Swipe Pro for Facebook de la Google Play Store. La aplicación seguirá funcionando para aquellos que la tengan, aunque no sé por cuánto tiempo más.

Fue genial mientras duró.

Lo siento mucho.

Un mensaje demoledor y que deja claro que Facebook ha tomado acciones legales con más de un desarrollador. Y Simple Social es otro ejemplo de ello a tenor de su publicación.

Mensaje importante

Debido a los cambios creados por Facebook, Simple Social ya no es compatible. Puedes seguir utilizando Simple Social, pero lo harás bajo tu propia responsabilidad. Es posible que su cuenta de Facebook sea desactivada temporal o permanentemente, lo cual no está bajo el control de Creative Trends. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causar. Gracias por todo su apoyo durante los últimos 5 años. Que tenga un buen día.

Sin duda, una actitud nefasta por parte de Facebook. Si no saben crear una aplicación como merecen sus clientes, que por lo menos puedan utilizar apps de terceros que ofrezcan una mejor funcionalidad.

Y este movimiento ha sido un tiro en el pie para la compañía fundada por Mark Zuckerberg. Más que nada porque, ¿estarán todos los usuarios de Facebook dispuestos a volver a la pesada y poco intuitiva aplicación oficial?