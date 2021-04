¿Estás tratando de encontrar a alguien en Facebook y solo tienes una foto de él o ella como pista? Gracias a la gran variedad de herramientas gratuitas que existen en Internet, es posible buscar a partir de imágenes para encontrar a alguien o a algo fácilmente. Usar estas herramientas es muy útil para verificar la legitimidad de una cuenta y del contenido que publica. Incluso, te pueden servir para realizar la labor periodística de descubrir a quién pertenece una imagen y dónde se publicó por primera vez.

Lastimosamente, Facebook no tiene una función de búsqueda inversa de imágenes, pero eso no quiere decir que no puedas encontrar a alguien en Facebook con una foto. A continuación, te enseñaremos varios métodos fáciles de aplicar que te permitirán dar con alguien en Facebook con solo tener una foto relacionada con su cuenta.

Antes de buscar a alguien en Facebook con una foto debes saber esto

Cuando tratas de encontrar a alguien en Internet con una foto, el éxito de la búsqueda dependerá casi exclusivamente de dicha foto. No hace falta que sea una foto de gran calidad, sino que se mantenga lo más fiel posible a la original de donde provino. En concreto, estas son las características que debería tener la foto que vas a usar para la búsqueda:

El nombre del archivo de la foto es igual o muy similar al de la foto original.

Las dimensiones de la imagen se mantienen intactas.

El perfil de color de la foto no se ha modificado con respecto al original.

La persona que estás buscando tiene un perfil público de Facebook . Si el perfil es privado, es imposible que la encuentres con una foto salvo que sean amigos en la plataforma.

. La persona que estás buscando tiene algún tipo de presencia en Internet.

La foto que vas a utilizar la descargaste de Facebook.

Si tu foto (y tu búsqueda en general) cumple con todas las características anteriores, las probabilidades de que consigas a quien estás buscando son muy altas. Si no, trata de hacerte con otra foto que tenga dichas características. De todas formas, aunque no puedas obtener una foto con esas características, puedes probar suerte e intentar hacer la búsqueda con los métodos que te explicamos enseguida.

Cómo buscar a alguien en Facebook a partir de una foto

Para encontrar un perfil de Facebook vinculado con una foto que tú tienes, puedes aplicar cualquier de los 3 métodos presentados a continuación.

Usa el ID de la imagen en Facebook para encontrar a su dueño

Todas las fotos en Facebook tienen un número de identificación único. Si descargaste la foto de Facebook, el nombre del archivo debería tener ese ID que te será muy útil en tu búsqueda. En caso de que la foto esté en Facebook y puedas acceder a ella, sigue estos pasos para obtener su ID y encontrar al perfil de Facebook que la publicó originalmente:

Haz clic derecho sobre la foto en Facebook.

en Facebook. Presiona en Abrir imagen en una nueva pestaña .

. Ve a la nueva pestaña abierta con la foto y fíjate en la barra de direcciones donde está el enlace de la foto.

donde está el enlace de la foto. Verás que el enlace, antes de terminar en “.png” o “.jpg”, tiene tres líneas de números separadas por un guion bajo (_). Pues bien, copia la segunda línea de números.

Lo que has copiado es el ID del perfil de Facebook que subió la foto. Para encontrar dicho perfil, abre una nueva pestaña e ingresa esta dirección en tu navegador: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=

en tu navegador: Al final de dicho enlace (después del signo “=”), pega la línea de números que habías copiado antes y que es el ID del usuario que subió la foto a Facebook.

Finalmente, accede a esa dirección que has creado para ir directamente al perfil de Facebook al cual pertenece la foto.

¡Eso es todo! Si el perfil es privado, desafortunadamente no podrás verlo. Y si fuiste dirigido al perfil de una persona que no estás buscando, no te decepciones y prueba los siguientes métodos.

Busca por foto a una persona con Google Imágenes

Actualmente, Google tiene la mejor herramienta para buscar a partir de imágenes. Sus algoritmos son muy efectivos para encontrar páginas web e información relacionada con una foto, aunque tampoco hacen magia. Hay muchas formas de usar esta herramienta y aquí te las describimos todas:

Si la foto está en Internet, solo haz clic derecho sobre ella y selecciona Buscar imagen en Google .

. En caso de que tu navegador no te muestre esa opción, entra en Google Imágenes y arrastra la foto hasta la barra de búsqueda .

. Pero si la foto está guardada en tu PC, entonces ve a Google Imágenes y toca el botón de la cámara > Subir imagen > Choose file. Así, podrás subir la imagen y hacer la búsqueda.

¡Aún no hemos terminado! De esa forma, Google te mostrará todos los sitios de Internet donde aparece la imagen que estás buscando. Como a ti te interesa ver quién usó o subió la foto a Facebook, debes hacer lo siguiente:

Al lado de la barra de búsqueda de Google donde está adjunta la foto que buscaste, introduce: site:facebook.com.

Así, Google solo te mostrará resultados de la foto en Facebook y posiblemente podrás encontrar a la persona que estás buscando.

Otras herramientas de búsquedas que puedes usar

La herramienta de Google no es la única que existe para buscar a partir de imágenes. También Bing de Microsoft puede hacer esto, así como Yandex que es la mejor para buscar en ciertas regiones como Rusia. Además, hay páginas web especializadas en la búsqueda inversa de imágenes tales como:

Con distintas herramientas obtendrás resultados distintos, por lo que te recomendamos probarlas todas… En fin, esperamos que estos trucos y herramientas te sean de utilidad en tu búsqueda y finalmente encuentres a esa persona que andabas buscando.