Reddit se carga sus apps más queridas: motivo y fecha del cierre definitivo

Reddit parece estar tomando la misma postura que tuvo Facebook frente a las apps de terceros en 2021, aunque mediante una aproximación más sutil. Recientemente, han anunciado en su propia página la realización de cambios en su API, además de la eliminación de publicidad proveniente de las apps de terceros. Por si fuera poco, también hicieron saber que el cobro a las mismas apps de terceros incrementaría, algo que se hará vigente a partir de agosto de este año.

La respuesta de algunas apps de terceros muy populares en Reddit no se hizo esperar. El creador de Apollo, Christian Selig, se manifestó al respecto, anunciando desde su subreddit que la aplicación dejaría de funcionar a partir del 30 de junio.

Reddit acaba con sus apps de terceros más populares

Aun cuando los nuevos cambios sobre el coste de las apps de terceros en Reddit comenzará a ser vigente en agosto, los desarrolladores quieren evitar otras facturas que pudieran emitirse antes. Después de todo, Reddit anunció dentro de sus cambios que, a partir del primero de julio, empezaría a cobrarle a los desarrolladores montos significativos de dinero hasta el final de este mes.

Dicho aviso fue suficiente para que muchas de las apps de terceros más famosas en Reddit decidieran bajarse del barco. Además de Apollo, también se han sumado a la baja Reddit is Fun y Sync for Reddit. El disgusto no es únicamente por el aumento del precio que Reddit les cobrará. También otros detalles les restan libertad y ganancias desde otros flancos. Un ejemplo claro es la eliminación de las ads en dichas apps, así como la restricción de mostrar contenido NSFW.

Y es irónico, pues la propia app de Reddit no se ha quitado alguno de estos beneficios en ninguno de los dispositivos donde es compatible. La noticia ha molestado también a sus usuarios, que al parecer planean hacer una protesta masiva el 12 de junio, aunque por lo que se ha visto, pese a esto, Reddit no parece muy interesado en remover sus cambios.

Por el momento, solo estas tres apps de terceros en Reddit han decidido tirar la toalla. Queda ver en los siguientes días si se sumarán a la lista muchas otras, o, por el contrario, decidirán amoldarse a las nuevas exigencias de Reddit.

Fuente | Android Central