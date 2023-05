Cómo activar o desactivar el contenido para adultos NSFW en Reddit

A diferencia de otras redes sociales, Reddit les permite a sus usuarios compartir contenido para adultos, como así también visualizarlo. Si bien encontrar este tipo de contenido dentro de esta plataforma es bastante sencillo, se necesita activar la función que permite visualizarlo de forma correcta.

Para ello, aquí explicaremos paso a paso qué se debe hacer para que la función “Mostrar contenido adulto” en Reddit pueda activarse desde el PC o dispositivo móvil. Así mismo, también vamos a mostrar cómo desactivar esta característica.

¿Cómo activar o desactivar el contenido para adultos en Reddit desde el móvil?

Si utilizas Reddit desde la app oficial para Android e iOS y quieres activar o desactivar el contenido para adultos, deberás efectuar cada uno de los pasos que te dejamos a continuación:

Lo primero que deberás hacer es abrir la aplicación de Reddit desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez que estés dentro de la red social, tendrás que pinchar sobre tu cuenta , la cual se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla.

, la cual se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla. Se desplegará un menú lateral con varias opciones, pincha sobre la que dice “Ajustes” (está al final de todo).

Ve hasta el apartado llamado “Visualización” y pincha en “Mostrar contenido 18+” si quieres activar el contenido NSFW. Por el contrario, si quieres desactivarlo deberás pinchar sobre el mismo botón .

. Así mismo, podrás hacer que las imágenes y los vídeos para adultos se muestren desenfocados (en dicho caso, deberás entrar en las publicaciones para ver el contenido “blureado”).

¿Cómo activar o desactivar el contenido NSFW en Reddit desde el PC?

Por otro lado, para poder activar o desactivar la función que permite visualizar contenido NSFW en Reddit desde el PC, tendrás que efectuar todos estos pasos:

Activar o desactivar el contenido adulto en Reddit para PC 1 de 2

El primer paso que tendrás que realizar es entrar en Reddit desde el navegador que tienes instalado en tu PC.

que tienes instalado en tu PC. Una vez que te encuentres dentro de la web de Reddit, deberás pinchar sobre tu cuenta , la cual se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla.

, la cual se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con distintas opciones, ingresa en la que dice “Ajustes de usuario”.

Entra en la pestaña “Ajustes de feed”.

Para ver contenido para adultos dentro de Reddit , deberás pinchar en el botón que está al lado de “Contenido para adultos”. Si quieres desactivarlo, tendrás que presionar sobre ese mismo botón.

, deberás pinchar en el botón que está al lado de “Contenido para adultos”. Si quieres desactivarlo, tendrás que presionar sobre ese mismo botón. Por otro lado, podrás activar o desactivar el modo de navegación segura, ¿para qué sirve? Para que se muestren o desenfoquen los vídeos e imágenes que contienen contenido del tipo 18+.

Cabe añadir que puedes borrar el historial de publicaciones vistas en Reddit, esto te permitirá evitar que la red social almacene los “post” del tipo NSFW que has visualizado desde tu cuenta.

¿Qué es el contenido NSFW en Reddit?

Si bien estas siglas corresponden a la expresión en inglés “Not safe for work”, su traducción al español no tiene demasiado sentido (No es seguro para el trabajo). Sin embargo, esas siglas son utilizadas por la mayoría de las plataformas y redes sociales que ofrecen ese tipo de contenido.

En resumen, el NSFW en Reddit hace alusión al contenido para adultos. Cuando veas alguna publicación que lleve esas siglas en su título, significará que la misma solo puede ser visualizada por aquellos usuarios que tengan más de 18 años de edad.

Por último, pero no por eso menos importante, si quieres evitar que tu hijo pueda acceder a este tipo de contenido, te aconsejamos bloquear los subreddits que compartan fotos y vídeos del tipo NSFW.