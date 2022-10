A pesar de que Reddit no permite ver el historial de publicaciones vistas de otros usuarios, hay personas que no quieren que esta red social almacene esa información en sus cuentas. Si tu eres de esas personas, déjanos decirte que has llegado al lugar indicado.

Aquí te vamos a mostrar en muy pocos pasos cómo borrar dicho historial. Eso sí, este procedimiento solo se puede llevar a cabo desde un dispositivo móvil, pues la versión de Reddit para PC no permite borrar el historial de las publicaciones que se han visualizado.

Así puedes borrar el historial de publicaciones vistas en Reddit

Antes de que te mostremos el tutorial en cuestión, es importante aclarar que este procedimiento no eliminará las publicaciones guardadas que tienes en tu cuenta de Reddit, pues solo borrará aquellas que has visitado desde tu PC o smartphone.

Como bien te mencionamos al principio del artículo, tendrás que descargar la app oficial de Reddit para Android o iOS, pues el historial solo se puede eliminar desde la aplicación.

Primero tendrás que abrir la aplicación de Reddit desde tu smartphone.

desde tu smartphone. Una vez que te encuentres dentro de la red social, tendrás que pinchar sobre tu cuenta , la cual se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

, la cual se ubica arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, allí tendrás que acceder al apartado llamado “Historial”.

En segundos, Reddit te mostrará todas las publicaciones que has visitado . Si quieres borrar dicho historial, tendrás que pinchar sobre los tres pequeños puntos verticales que se ubican en la parte superior derecha de la pantalla.

. Si quieres borrar dicho historial, tendrás que que se ubican en la parte superior derecha de la pantalla. Luego, deberás presionar sobre la opción que dice “Limpiar historial”.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, habrás borrado el historial en cuestión de segundos.

Si te es muy complicado seguir los pasos que te hemos dejado arriba, desde aquí te aconsejamos poner Reddit en español, de esta forma podrás borrar el historial de una forma mucho más sencilla.

Sin nada más que añadir al respecto, en caso de que quieras mantener tu historial limpio, deberás borrarlo de forma diaria, ya que Reddit no dispone de una opción para ver publicaciones de forma anónima (esto solo se puede hacer si se cierra la sesión de la cuenta).