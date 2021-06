¿Aún no te has animado a usar Reddit porque la red social está en inglés? Ya no hace falta que la sigas evadiendo. Gracias a las últimas implementaciones que se llevaron a cabo en la versión para PC y dispositivos móviles, ahora es posible poner Reddit en español.

¿Cómo usar Reddit en español?

Antes de que te mostremos cómo cambiar el idioma en Reddit, es importante aclarar que el cambio se debe realizar en cada uno de los dispositivos en donde se visualiza la red social.

Si usas Reddit en tu móvil y PC, deberás hacer el cambio de idioma de forma individual. Si no sabes cómo hacerlo, deberás seguir todos estos pasos que te mostramos a continuación.

Ver Reddit en español desde la app para móviles

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app oficial de Reddit desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez dentro de la pantalla principal de la red social, tendrás que pinchar sobre tu cuenta , la cual se ubica arriba a la izquierda de la pantalla.

, la cual se ubica arriba a la izquierda de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, vete hasta la que dice “Settings” y pincha sobre la misma.

Navega por las opciones de configuración hasta que encuentres la opción que dice “Language (Beta)”. Cuando la hayas encontrado, deberás pinchar sobre la misma.

Selecciona el idioma español . Si eres de américa, tendrás que elegir “Español (MX)”. Si vives en España, tendrás que seleccionar “Español (ES)”.

. Si eres de américa, tendrás que elegir “Español (MX)”. Si vives en España, tendrás que seleccionar “Español (ES)”. Espera a que la red social se reinicie .

. Una vez que se complete la carga de Reddit, podrás observar como el idioma ha cambiado al español.

Ver Reddit en español desde el PC

Cómo poner Reddit en español en PC 1 de 5

Abre el sitio web de Reddit desde el navegador que utilizas en tu PC. Una vez abierta la red social, deberás hacer clic sobre tu cuenta , la cual está ubicada arriba a la derecha de la pantalla.

, la cual está ubicada arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con diversas opciones, realiza un clic sobre la opción que dice “User Settings”.

Vete hasta el final de la pantalla y realiza un clic en la opción que dice “English (US)”.

Se abrirá un menú con varias opciones, selecciona “Español (ES)” si vives en España, o bien “Español (MX)” si estás en América.

En segundos, Reddit se reiniciará y cambiará el idioma de forma automática.

Si por algún motivo no puedes poner Reddit en español, te recomendamos descargar alguna de estas alternativas para usar Reddit en Android. Según lo que hemos podido averiguar, en las versiones alternativas a esta red social es posible cambiar el idioma.

Por último, si eres de pasarte horas y horas en Reddit, pero ninguno de tus amigos está dentro de esta red social, puedes sorprenderlos descargando vídeos de Reddit en Android para compartírselos por WhatsApp, Facebook, Twitter o cualquier otra red social que utilices.