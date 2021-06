Reddit es una de las webs más importantes del mundo, pues guarda en su interior una cantidad enorme de conocimiento colectivo. Millones de usuarios en Reddit comparten diariamente información de interés, generan debate, ayudan a otros y envían todo tipo de contenido multimedia a través de la plataforma. Prácticamente no hay nada en el mundo de lo que no se hable en algún subreddit, lo que permite imaginar el alcance de esta red.

Aun así, hay un problema que Reddit arrastra desde siempre: su interfaz es buena, pero prácticamente no se actualiza y mantiene algunas limitaciones que ya deberían haberse superado. ¿Es posible cambiar esto? ¡Por supuesto que sí! ¿Cómo? A través de los mejores clientes alternativos a la app oficial de Reddit en móviles Android.

Joey for Reddit, el cliente más personalizable

De todas las alternativas al cliente oficial de Reddit, Joey for Reddit es quizás la más completa de todas. Este cliente no solo es gratis, su interfaz también es altamente personalizable pudiendo cambiar de tema, colores, estilo de los posts, las animaciones y más. No solo con eso, Joey for Reddit también ofrece algunas características adicionales como:

Una interfaz tipo revista para las entrevistas AMA de Reddit.

de Reddit. Reproducción automática de GIF animados y vídeos.

Opciones de accesibilidad integradas como el traductor de texto a voz.

como el traductor de texto a voz. Los hilos de comentarios dentro de cada publicación pueden anidarse y colapsarse para leer con mayor comodidad.

Opciones de seguridad integradas como un bloqueo de pantalla por patrón.

como un bloqueo de pantalla por patrón. Identificación de usuarios por colores para así ubicarlos con mayor facilidad en los comentarios.

Boost for Reddit es la app más veloz para disfrutar de Reddit en tu móvil

Si la anterior es la alternativa más completa, entonces Boost for Reddit es la más rápida de todas. Este cliente de Reddit está muy bien optimizado, lo que lo convierte en una app ideal para móviles de escasos recursos.

Además, Bosst for Reddit cuenta con una interfaz muy bien cuidada, cómoda de manejar y con un acceso sencillo a cualquier característica. Puede que no sea tan personalizable como Joey, pero igual se pueden modificar bastantes cosas en la interfaz. Por cierto, su tema oscuro es una delicia y la interfaz puede adaptarse a diferentes tipos de visualización (compacta, estilo galería de imágenes, en tarjetas y más).

¿Algo que no nos gusta? Boost for Reddit tiene anuncios dentro de la aplicación. Son pocos y no son demasiado molestos, pero están ahí y te los encontrarás a menos que sepas cómo bloquear la publicidad en Android.

Sync for Reddit la aplicación más balanceada para consultar tus subreddits favoritos

Justo entre las dos aplicaciones anteriores encontrarás Sync for Reddit otro de los clientes más famosos de esta plataforma. Esta aplicación mantiene una excelente velocidad de sincronización de datos con Reddit y está bastante bien optimizada.

Además, su interfaz es casi tan buena como la de Boost, pudiendo cambiar la vista de las publicaciones a través de 8 estilos diferentes y otro personalizable. Y hablando de esto, Sync ofrece múltiples opciones de personalización como Joey, aunque no tantas.

Sync también permite ordenar las publicaciones de tus subrredits según: la antigüedad, más controversiales, AMA, por mayor participación, las más interesantes y más. Sync for Reddit es gratis y tiene anuncios, pero puedes pagar la versión Pro para eliminarlos. Ojo, también tiene una aplicación para desarrolladores en la que puedes probar todas las novedades antes que los demás usuarios.

Slide for Reddit, un cliente de código abierto con características muy interesantes

Comparado con los otros, puede que Slide for Reddit no te parezca la aplicación más completa de la lista, pero engaña. Si eres un usuario promedio todavía puedes personalizar el tema de app, filtrar contenido, cuentas con una interfaz bastante cómoda y tiene navegación por gestos.

Además, Slide for Reddit se sincroniza con tu Google Drive para recuperar toda tu configuración si decides migrar a otro móvil y permite guardar contenido para consultarlo cuando no tengas conexión.

Sin embargo, lo mejor de esta aplicación llega para los usuarios más experimentados. Es de código abierto y acepta herramientas de personalización que tú u otros usuarios pueden agregar al código. Es un tipo de personalización mucho más especializada, pero que abre las puertas a modificaciones tan extremas como puedas imaginar.

Slide tiene una versión Pro con la cual accederás a otras características adicionales. Y, atención, también es de las pocas apps alternativas disponibles para iOS.

Infinity for Reddit, el cliente ideal para los usuarios que desean simpleza

Diferente a otros clientes de la lista, Infinity for Reddit es una aplicación que no ofrece demasiadas características, pero ese es quizás su mayor atractivo. Hay usuarios a los que les encanta mantener las cosas simples y que sus aplicaciones cubran sus necesidades básicas y poco más.

Eso es justo lo que hace Infinity, aunque con una interfaz mejorada respecto al cliente oficial de Reddit. Además, mantiene una excelente velocidad de navegación y sincronización de datos, algo en lo que cojea mucho la app oficial. Infinity es una alternativa gratis y no incluye anuncios dentro de la aplicación.

¿Qué te parecen estas alternativas a la app oficial de Reddit? ¿Les darás una oportunidad? Por cierto, quizás quieras aprovechar y darte una vuelta por otro par de artículos muy interesantes que tenemos sobre Reddit: cómo dejar de recibir correos de Reddit y cómo evitar el shadowban dentro de Reddit, dos problemas por los que ninguno queremos pasar.