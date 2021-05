¿Cómo evitar el shadowban en Reddit?

Reddit es una de las redes sociales más duras en cuanto a los baneos, pues de verdad hace cumplir sus normas y las de sus comunidades. En Reddit te pueden banear por muchas razones y de muchas maneras. No todos los baneos son iguales, ya que dependen de qué regla has infringido y de la gravedad de lo que hiciste. En el peor de los casos, te pueden expulsar por completo de la plataforma y, en el más incómodo de los casos, te pueden dar un shadowban como en Instagram o TikTok.

El shadowban, o baneo en la sombra, es conocido por ser una de las peores sanciones de Reddit debido a su naturaleza incierta. A continuación, te explicamos en profundidad qué es un shadowban en Reddit, cómo evitarlo y cómo podrías quitarlo de tu cuenta.

¿Qué es el shadowban en Reddit?

El shadowban es una forma de bloquear o limitar tu cuenta de Reddit, pero sin avisarte. Es decir, puedes seguir usando tu cuenta normalmente sin que la plataforma te diga nada, pero tu actividad no la verán los otros usuarios.

Si tienes un shadowban en Reddit, tu página de perfil y todas tus publicaciones solo serán visibles para ti cuando entres en tu cuenta. Y esto afecta a todo el contenido (publicaciones, comentarios, etc.) que compartas en la plataforma. En cualquier lugar donde publiques en Reddit, tu contenido no será visible para nadie excepto para ti.

En 2015, Reddit actualizó sus normas para reducir el número de shadowbans, pero al día de hoy este tipo de limitación sigue existiendo, siendo muy común en usuarios que violan continuamente las reglas tanto de Reddit como de los subreddits.

¿Cómo puedo saber si mi cuenta de Reddit tiene un shadowban?

El gran problema del shadowban es que nadie te dice lo que está ocurriendo. Si te suspenden la cuenta, de inmediato lo sabes porque la plataforma te avisa y aceptas la sanción o la reclamas, pero con el shadowban no pasa lo mismo. Tú mismo debes averiguar si tienes un shadowban con alguno de los métodos que te presentamos enseguida.

Usa el modo incógnito para ver tu cuenta de Reddit

Usando el modo incognito que tiene cualquier navegador hoy en día, puedes verificar la situación de tu cuenta de Reddit de esta forma:

Antes de ir al modo incógnito, entra en Reddit con tu cuenta .

. Publica algo en un subreddit , asegurándote de que no infringe las normas de la comunidad y que es relevante, para que así el moderador (o el bot moderador) no lo borre.

, asegurándote de que no infringe las normas de la comunidad y que es relevante, para que así el moderador (o el bot moderador) no lo borre. Seguidamente, copia la dirección URL de tu publicación.

de tu publicación. Ahora sí, abre el modo incógnito de tu navegador . En Chrome para móviles se hace pulsando los tres puntos de la esquina superior derecha y tocando la opción Nueva pestaña de incógnito.

. Pega la URL en el modo incógnito y pulsa Enter para acceder.

en el modo incógnito y pulsa Enter para acceder. Si ves tu publicación sin tener que acceder a tu cuenta, no has sido shadowbaneado. Pero si no puedes ver la publicación, entonces tienes un shadowban.

También puedes usar el subreddit ShadowBan

Reddit tiene una comunidad dedicada exclusivamente a saber si tienes un shadowban. Para usarla, solo sigue estos pasos:

Ingresa en /r/ShadowBan.

Publica un texto en este subreddit . No tiene que ser algo elaborado: puede ser solo el símbolo “?”.

. No tiene que ser algo elaborado: puede ser solo el símbolo “?”. Luego de que lo hagas, inmediatamente el bot MarkdownShadowBot comentará tu publicación diciéndote si has sido shadowbaneado (shadowbanned) o no.

¿Cómo evitar el shadowban en Reddit?

Reddit no específica cuáles son los criterios que toman en cuenta al momento de shadowbanear una cuenta, aunque se sabe que es una sanción debida a una infracción directa o indirecta de las normas. Según la experiencia de los usuarios, esto es lo que no debes hacer en Reddit si no quieres un shadowban:

Usar Reddit con menos de 13 años.

Publicar anuncios para tu beneficio propio y que no son relevantes para la comunidad.

Hacer spam, o compartir un enlace previamente detectado como spam.

Compartir enlaces de tu propio blog o página web. En general, no se recomienda publicar continuamente enlaces de una misma fuente.

Acosar, intimidar, amenazar o promover el odio hacia alguien o una comunidad.

Tampoco se recomienda seguir a usuarios de la nada. Lo normal sería seguir a personas con las que tienes un subreddit en común o algún tipo de relación previa en Reddit.

Hacer trampas o participar en una manipulación de votos: pedir votos, responder a una petición de votos, votar en hilos a los que has sido redirigido desde otro lugar o utilizar varias cuentas para ganar votos.

Dar votos negativos a las publicaciones y comentarios de un mismo usuario de forma seguida.

Denunciar a menudo.

Hacerse pasar por otra persona en Reddit con un nombre de usuario o apariencia similar.

Responder a mensajes privados que impliquen promociones o técnicas para ganar dinero.

Publicar contenido sexual, pornografía infantil, contenido sugerente que implique a menores o cualquier contenido explícito sin el consentimiento del sujeto.

Enviar muchos mensajes privados en un corto período de tiempo.

No usar correctamente las etiquetas de los subreddits, sobre todo cuando se trata de contenido sexualmente explícito u ofensivo.

Publicar, solicitar o compartir contenido ilegal, así como participar en transacciones ilegales.

Intentar evadir baneos.

Buscar las formas de hacer colapsar Reddit.

Causar problemas en las comunidades.

¿Cómo quitar el baneo de mi cuenta de Reddit?

Si has confirmado que fuiste baneado en Reddit, puedes enviar un mensaje privado a los administradores de Reddit pidiéndoles que te levanten la sanción. Para realizar esta solicitud, usa este enlace. Te recomendamos que les escribas en inglés (si no dominas el idioma, usa el traductor de Google o DeepL) para obtener una respuesta más rápida.

En la casilla Subject debes seleccionar Account Help y en el apartado Message debes escribir lo que quieres decirles. Puedes preguntarles por el tipo y la duración de tu baneo en la plataforma, o directamente pedirles que restablezcan tu cuenta a su estado original en caso de que consideres que no has hecho nada malo.

Y, por si lo necesitas, el correo de soporte de Reddit es este: contact@reddit.com. En fin, esperamos que toda esta información te sirva para evitar caer en la incómoda situación de estar shadowbaneado en Reddit.