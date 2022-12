Reddit es una de las redes sociales más infravaloradas de nuestros tiempos. Es un lugar donde mucha gente comparte su opinión genuina sobre temas de todo tipo y algunos hacen gala de sus conocimientos al respecto. Además, es una fuente inagotable de memes, por lo que descargar vídeos de Reddit es algo que se ha vuelto común. Ahora bien, como en cualquier otra red social, las comunidades en Reddit pueden volverse tóxicas o molestas, razón por la que quizás desees bloquearlas.

Últimamente, Reddit ha cambiado mucho de estilo, lo cual ha hecho más difícil encontrar funciones tan básicas como la de bloquear un subreddit. Pero no te preocupes, aquí te mostraremos la forma más sencilla de bloquear un subreddit, independientemente de la versión de la app que estés usando. Así que, si quieres bloquear una comunidad específica de Reddit, sigue este tutorial.

Cómo bloquear un subreddit en Reddit

Existen muchas maneras de bloquear un subreddit desde el móvil o PC si entendemos por «bloquear» hacer que las publicaciones del subreddit en cuestión no te aparezcan en el feed principal ni en las notificaciones. Enseguida te mostramos las principales.

Bloquea un subreddit de Reddit desde la app en tu móvil

En la app para móviles de Reddit es muy fácil «bloquear» un subreddit para que no te salga en «r/all» o feed principal. Solo tienes que hacer lo siguiente:

Abre la app de Reddit en tu móvil y ve a la sección Popular . Por defecto, entras en la sección Principal, por lo que deberás deslizar el feed hacia la izquierda para ir a Popular. También puedes cambiar de feed tocando el botón «Principal» que está en la parte superior.

. Por defecto, entras en la sección Principal, por lo que deberás deslizar el feed hacia la izquierda para ir a Popular. También puedes cambiar de feed tocando el botón «Principal» que está en la parte superior. Ahora, busca en el feed una publicación del subreddit que quieres bloquear. Una vez que lo encuentres, pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha de la publicación.

de la publicación. Selecciona Ocultar publicación . De esa manera, dejarás de ver la publicación del subreddit que te molesta.

. De esa manera, dejarás de ver la publicación del subreddit que te molesta. Si eso no es suficiente y no quieres ver ninguna de sus publicaciones en tu feed, entonces ve al subreddit en cuestión (puedes usar el buscador para ello).

(puedes usar el buscador para ello). Pulsa los tres puntos que están en la parte superior y después presiona en Silenciar r/nombredelsubreddit .

. Confirma tu decisión tocando en Sí, silenciar.

Esto hará que ya no veas más publicaciones del subreddit ni en tus feeds ni en tus recomendaciones. Eso sí, podrás seguir accediendo al subreddit cada vez que quieras para ver que han publicado últimamente. Si en un futuro te empieza a gustar lo que publican, podrás desbloquearlo de la misma forma que lo silenciaste.

Bloquea un subreddit de Reddit desde la versión antigua en PC

Lastimosamente, en la versión web de Reddit no es posible silenciar un subreddit para evitar que aparezca en el feed «r/all». Sin embargo, puedes bloquear la comunidad filtrándola de esta manera:

Para empezar, debes pasar a la versión antigua de Reddit pinchando este enlace, ya que este método no es posible en el nuevo Reddit.

pinchando este enlace, ya que este método no es posible en el nuevo Reddit. Ahora, dirígete al feed principal de Reddit y en la parte derecha verás una casilla que dice « Filtrar subreddit «. Escribe allí el nombre del subreddit que quieres bloquear (no hace falta que le pongas el prefijo «r/») y pulsa el botón + . Puedes bloquear todos los subreddit que quieras de esta manera.

«. Escribe allí el nombre del subreddit que quieres bloquear (no hace falta que le pongas el prefijo «r/») y pulsa el botón . Puedes bloquear todos los subreddit que quieras de esta manera. Actualiza la página cuando termines de agregar los subreddits que quieres bloquear para comprobar que los has bloqueado efectivamente.

que quieres bloquear para comprobar que los has bloqueado efectivamente. Ya puedes volver a la versión nueva de Reddit si quieres.

Cabe destacar que esto no hará que los subreddits bloqueados desaparezcan en la app para móviles también. Y es que solo se filtrarán en la versión web de Reddit, tanto en la nueva como en la antigua.

Por cierto, para desbloquear un subreddit bloqueado de esta manera, simplemente ve al feed «r/all» en el viejo Reddit y pulsa el botón Show que está en la parte derecha. Allí verás todos los subreddits bloqueados y podrás desbloquearlos con solo pulsar la «X» que está a su lado.

Bloquea un subreddit con Reddit Premium (método de pago)

Aunque no lo creas, también existe un método de pago para bloquear subreddits. La diferencia con respecto a los anteriores es que te permitirá bloquear subreddits en PC sin tener que ir a la versión antigua de la plataforma. Este método consiste en suscribirte a Reddit Premium que cuesta 5,99 $ al mes o 49,99 $ al año. Uno de los beneficios de esta suscripción es poder bloquear comunidades.

Para suscribirte, todo lo que tiene que hacer es acceder al sitio de Reddit Premium desde tu navegador, elegir uno de los dos planes, iniciar sesión con tu cuenta y seguir las instrucciones en pantalla. Una vez que estés suscrito, podrás bloquear a cualquier subreddit de forma muy sencilla. Solo tendrás que seguir estos pasos:

Ve al feed principal o r/all desde la web o app.

Busca una publicación del subreddit que quieres bloquear .

. Pulsa el icono del martillo en ese subreddit en tu feed r/all.

¡Eso es todo! De esa manera, el subreddit quedará completamente bloqueado para ti en todas las plataformas. No lo verás ni en los feeds ni en las recomendaciones. Otros beneficios de Reddit Premium son la navegación sin anuncios, el acceso a un subreddit exclusivo para suscriptores, los cosméticos especiales para tu avatar, la posibilidad de regalar premios exclusivos a la comunidad, la opción de cambiar el icono de la app por una que se adapte a tu estilo, y 700 monedas todos los meses que puedes gastar en premios.

Bloquear subreddits de Reddit es muy fácil, aunque podría ser mejor

Llegados a este punto, ya te habrás dado cuenta de que bloquear subreddits de Reddit no solo es posible, sino que además es muy fácil. Por cierto, no olvides borrar el historial de publicaciones vistas en Reddit después de bloquear un subreddit para que no quede rastro de tu paso por esa comunidad.

Ahora bien, también hay que decir que es cuanto menos criticable que la opción oficial para bloquear subreddits sea de pago. Dicho eso, si quieres disfrutar de una mejor experiencia en Reddit, te recomendamos probar estas alternativas a la app oficial de Reddit para Android.