Si eres usuario de los MODs de la app de mensajería más usada del mundo, de seguro que conoces WhatsApp Delta. Es uno de los más populares en Internet, ya que ofrece un montón de opciones de personalización, desde colocar fondos en la pantalla de inicio de la aplicación hasta usar temas o cambiar la fuente del texto. ¿Quieres tener la última versión de este MOD? Pues a continuación te explicamos cómo puedes descargarla.

Cómo descargar WhatsApp Delta: APK de la última versión

El MOD Delta se presenta actualmente como una de las mejores alternativas a WhatsApp Plus, ahora que esta famosa modificación ya no se encuentra disponible. ¿Por qué? Pues porque WhatsApp Delta ofrece muchas funciones que no tiene la app original, tales como las siguientes:

Colocar fondos personalizados en la pantalla principal.

en la pantalla principal. Ver estados y mensajes que ya han sido eliminados.

que ya han sido eliminados. Personalizar al máximo la interfaz de la aplicación.

de la aplicación. Modo no molestar que desactiva por completo las notificaciones.

que desactiva por completo las notificaciones. Caracteres y emojis especiales en formato ASCII.

en formato ASCII. Enviar hasta 90 fotos en simultáneo.

en simultáneo. Diseño minimalista e innovador totalmente diferente al típico de WhatsApp.

Estas son solo algunas de las funciones exclusivas que ofrece WhatsApp Delta. ¿Quieres instalarlo? Pues aquí abajo te dejamos el enlace de descarga a la última versión disponible y la web oficial de DeltalabsStudio (desarrolladores del MOD) para que no te pierdas de ninguna nueva actualización:

Enlace | APK de WhatsApp Delta v4.1.0F

Enlace | Web oficial del desarrollador de WhatsApp Delta

Una vez que tengas descargado el archivo APK, lo único que debes hacer es instalarlo en tu móvil y listo. ¿No sabes cómo hacerlo? Pues aquí te dejamos un tutorial sobre cómo instalar un APK paso a paso.

¿Es seguro usar este MOD de WhatsApp?

Desde WhatsApp siempre han recomendado evitar el uso de los MODs. Esto se debe a que se ha detectado que muchos de ellos son en realidad virus o malwares. Incluso, han comenzado a suspender cuentas de usuarios que utilizan estas modificaciones de la app, lo que incluye a WhatsApp Delta.

Pues bien, el equipo detrás del MOD asegura que esta nueva versión viene con un sistema anti-ban que impide que tu cuenta sea suspendida. Por ello, es probable que al tenerlo no corras el riesgo de perder tu cuenta. Sin embargo, te recomendamos que lo uses bajo tu responsabilidad.

Y tú… ¿Prefieres usar MODs de WhatsApp que la versión original de la app?