Dicen que “cuándo el río suena, agua lleva”, y esto es lo que ha sucedido con uno de los mods de WhatsApp más descargados y utilizados de los últimos años.

En pocas palabras, WhatsApp Plus anunció su cierre de forma definitiva, por lo que si lo usabas para recibir y enviar mensajes, como así también para disfrutar de sus funcionalidades (las cuales no están presentes en la versión oficial), tendrás que decirle “adiós”.

Si no quieres perder el acceso a todas esas mejoras que podías encontrar en este mod de WhatsApp, ¡no todo está perdido! Y es que existen varias alternativas que te permitirán seguir disfrutando de todas estas funciones y características.

Estas son las 5 mejores alternativas a WhatsApp Plus

Antes de que te mostremos las aplicaciones parecidas a WhatsApp Plus que puedes utilizar en tu móvil Android, es necesario recordar que WhatsApp está suspendiendo cuentas por usar estos mods. En otras palabras, el riesgo de recibir una sanción existe y es real.

GBWhatsApp

Conocido por muchos como “el suplente perfecto de WhatsApp Plus”, este es uno de los mods más populares que podemos encontrar en Internet. Permitiendo utilizar hasta dos cuentas de WhatsApp al mismo tiempo, GBWhatsApp logró hacerse un lugar entre los mods más descargados.

Además, posee todas las funciones que ofrecía el querido WhatsApp Plus. Cabe mencionar que esta versión sigue recibiendo soporte por parte de sus desarrolladores, ¿qué quiere decir esto? Que seguirá vigente por un largo tiempo.

Enlace | Descargar GBWhatsApp

Soula WhatsApp

¿Eres de esos usuarios a los que le preocupa la privacidad? Si tu respuesta es “sí”, deberías echarle un ojo a Soula WhatsApp, mod que se centra especialmente en todo lo que tiene que ver con la privacidad.

Aquí no encontrarás cambios visuales de importancia, por lo que su tema como así también su interfaz son extremadamente parecidas a la de la versión oficial de WhatsApp.

Enlace | Descargar Soula WhatsApp

OGWhatsApp

Desarrollado íntegramente por las mismas personas que están detrás de GBWhatsApp, aquí nos topamos con algunos cambios con respecto a estética, como así también la inclusión de una gran cantidad de temas visuales (permiten cambiar la interfaz).

¿En qué destaca el hermano menor de GBWhatsApp? Pues que el mismo ofrece la posibilidad de utilizar hasta tres cuentas distintas dentro de la misma aplicación, ¿increíble cierto?

Enlace | Descargar OGWhatsApp

JiMODs

Si lo que buscas es una versión minimalista, esta es la que deberías descargar para no extrañar a WhatsApp Plus. Con funciones más que interesantes, en JiMODs destaca por sobre todas las cosas en lo que a privacidad respecta.

Esta versión de WhatsApp posee una función llamada “Modo avión”, la cual permite apagar todas las conversaciones sin tener que desconectar al smartphone de la red móvil o del WiFi.

Enlace | Descargar JiMODs

WhatsApp Aero

Pensado para aquellos usuarios a los que le interesa personalizar su WhatsApp de pies a cabeza, este mod ha logrado convertirse en la mejor alternativa a WhatsApp Plus.

Incluyendo una gran variedad de mejoras que optimizan la experiencia, hay quienes dicen que esta versión supera con creces al WhatsApp original, pues increíblemente funciona mucho más rápido que la app oficial (sobre todo en móviles de gama baja).

Enlace | Descargar WhatsApp Aero

Como puedes observar, hay muchos mods de WhatsApp que pueden reemplazar perfectamente a WhatsApp Plus. Si aún no te has decidido por alguno en especial, te recomendamos descargarlos a todos y probar cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades.