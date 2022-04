¿Te acuerdas de WhatsApp Plus? Una alternativa a WhatsApp que ofrecía varias funciones interesantes. Lamentablemente, WhatsApp le ha declarado la guerra a esta app, bloqueando la cuenta de todos los usuarios que utilicen WhatsApp Plus. Lo que sentó un precedente, si quieres más funciones en WhatsApp mejor esperar por la versión oficial y no por versiones alteradas de la app.

Dejando esto claro, sabemos que hay quienes no quieren esperar. WhatsApp es la app de mensajería instantánea más popular en el mundo y muchos la usan no solo para comunicarse con familiares y amigos sino para trabajar.

Por eso, aprovechamos para comentarte de GBWhatsApp, una MOB (aplicación modificada) de WhatsApp, que también incluye funciones muy interesantes y ahora, con la llegada de la versión V12.80, ha mejorado mucho.

GBWhatsApp V12.80: todo lo que necesitas saber

Con la versión 12.80 GBWhatsApp mejora el rendimiento, corrige varios fallos, especialmente uno que congelaba la app con regularidad. También garantiza que WhatsApp no detecte que estás usando una MOB e incluye funciones como número ilimitado de stickers, monitorizar el historial de mensajes de los contactos y grupos, evitar que aplicaciones de terceros afecten a la app y cambiar la forma del ícono y las notificaciones.

Cómo descargar GBWhatsApp V12.80

Instalar la nueva versión de GBWhatsApp no tiene mucha ciencia, solo debes descargar la app en este enlace y cuando ya esté listo para instalar, recuerda habilitar la opción para instalar apps desde fuentes desconocidas (si todavía no la tienes activa).

Y listo, ya tienes GBWhatsApp en tu móvil. También debes saber que no puedes usar esta app en paralelo con la app oficial de WhatsApp, antes debes desinstalarla.

La mejor opción a WhatsApp sigue siendo Telegram

Si buscas una alternativa a WhatsApp y no quieres correr el riesgo de que bloqueen tu cuenta, la alternativa más segura no está en una MOB sino en Telegram. ¡Sí! Esa otra app de mensajería instantánea que poco a poco ha ido creciendo y que esconde más de un truco, que los usuarios de WhatsApp desearían tener desde hace años.

Si todavía no has probado Telegram, puedes descargarlo en el siguiente botón de descarga:

Quizás no encuentres a todos tus contactos de WhatsApp pero sí puedes conocer varios canales de Telegram o unirte a los chats de voz, de seguro te van a encantar.