Cada vez existen más mods que funcionan como alternativas a WhatsApp. De hecho, WhatsApp Plus es uno de los mods de WhatsApp más populares. Sin embargo, la versión 2022 19.00.0 de YoWhatsApp es una alternativa a WhatsApp Plus con múltiples funciones interesantes y es todavía mejor si consideras que no tiene anuncios.

YoWhatsApp 2022 19.00.0, una alternativa interesante a WhatsApp Plus

La nueva versión de YoWhatsApp viene con algunas novedades y actualizaciones bastante interesantes. Aunque si todavía no lo sabes, aquí te explicamos cómo usar YoWhatsApp para potenciar el uso de WhatsApp.

YoWhatsApp 2022 19.00.0 está volviéndose bastante popular porque una de sus novedades es que ahora no tiene anuncios. Además, es importante que consideres que esta es una de las primeras actualizaciones del año de YoWhatsApp. Entonces YoWhatsApp seguirá teniendo cambios, sin embargo, habrá que esperar para saber qué tan interesantes serán.

La versión 2022 19.00.0 de YoWhatsApp ha corregido algunos fallos y problemas que tenía en sus versiones anteriores. Además, ahora los mensajes que envíes y recibas en YoWhatsApp estarán más seguros. Asimismo, esta nueva versión de YoWhatsApp también tiene un modo no molestar en el que la app pierde la conexión a Internet y así dejas de recibir mensajes, toma en cuenta que el modo no molestar es como un modo avión solo para YoWhatsApp.

Otras funciones interesantes de YoWhatsApp son todas las opciones de privacidad que ofrece, así como la multitud de temas que tiene. Esta nueva versión de YoWhatsApp también te permite asignar una contraseña para que puedas acceder a la app, traducir todas tus conversaciones y agregarle efectos de voz a tus audios.

YoWhatsApp es una de las mejores alternativas a WhatsApp Plus y la versión 2022 19.00.0 es una muestra de todo el potencial que tiene esta app. De cualquier forma, debes tener cuidado al usar YoWhatsApp, WhatsApp Plus o cualquier otro mod de WhatsApp porque podrías perder tu cuenta original. Recuerda que WhatsApp ha suspendido cuentas por usar algunos MODs.

Es importante que recuerdes desinstalar WhatsApp antes de descargar YoWhatsApp. Asimismo, si las funciones de YoWhatsApp 2022 19.00.0 no te gustan, puedes volver a usar la versión oficial de WhatsApp o cualquier otro mod cuando quieras.