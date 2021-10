¡Por fin! WhatsApp Plus tiene una nueva versión, la denominada 17.70. Si bien es una de las versiones con menos novedades hasta la fecha, los pocos cambios que incluye son sencillamente “épicos”.

¿Te interesa saber cuáles son todas esas novedades que llegan a WhatsApp Plus 17.70? Sigue leyendo, aquí vamos a mostrarte todos estos cambios en detalle.

Cambios en WhatsApp Plus 17.70, ¿cuáles son las novedades?

Como bien mencionamos al principio de la nota, los desarrolladores de WhatsApp Plus no han querido “arriesgarse” demasiado con la versión 17.70. En pocas palabras, no hay ninguna nueva función que permita “romper las reglas” de la app de mensajería.

WhatsApp Plus 17.70 llega con nuevos temas

Una de las novedades que pueden observarse a simple vista, es la inclusión de nuevos temas dinámicos. Estos temas pueden utilizarse para cambiar el aspecto de toda la interfaz de la aplicación, algo que en la versión oficial de WhatsApp no puede hacerse.

¡WhatsApp Plus 17.70 cobra vida! Ahora la interfaz tiene movimiento

Además de la inclusión de nuevos temas, los desarrolladores de este mod de WhatsApp, el más utilizado en el mundo, han llevado a cabo diversos cambios que hacen que la interfaz esté en constante movimiento.

Básicamente, mientras miras tu lista de chats, cambias algún ajuste o chateas con tus amigos y familiares, la interfaz de la aplicación se moverá de forma dinámica.

En total son 4 los nuevos temas que convierten la interfaz en una especie de imagen animada, algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Estos temas pueden hallarse en la tienda de themes, ¿dónde está esta tienda? En el apartado llamado “Ajustes”.

¿Existen más novedades en esta nueva versión de WhatsApp Plus?

Además de los temas y la inclusión de la llamada “Interfaz dinámica”, los creadores de este mod de WhatsApp han mencionado que no se incluyeron mejoras ni tampoco correcciones de errores.

Si aún sigues experimentando cierres inesperados, o bien WhatsApp Plus te dice que no se instaló la app al momento de instalar el archivo APK, tendrás que seguir esperando a que estos “errores” sean solucionados en futuras versiones.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus 17.70 APK para Android?

Si quieres probar todas las novedades que llegan con la última versión de WhatsApp Plus, tendrás que descargar el archivo APK desde el enlace que te dejamos al final del artículo.

Eso sí, en caso de que nunca hayas instalado una versión modificada de WhatsApp Plus, tendrás que seguir el tutorial en el que explicamos cómo instalar aplicaciones APK en Android.

Enlace | Descargar WhatsApp Plus 17.70 APK