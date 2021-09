¿Descargaste WhatsApp Plus en tu móvil y no lo puedes instalar? No desesperes, a veces aparecen problemas inesperados que hacen que no pueda instalarse esta versión modificada de WhatsApp.

Uno de los errores más comunes, es el que impide que la aplicación se puede instalar en el teléfono Android. Si estás experimentando este problema, el cual se muestra con el siguiente mensaje: “WhatsApp Plus, no se instaló la app”, te recomendamos seguir leyendo.

Aquí hemos llevado a cabo una extensa investigación para poder encontrar las posibles soluciones que pueden realizarse para erradicar este problema. Eso sí, desde ya aclaramos que todas estas soluciones solo son válidas para móviles con Android 8.0 o superior, pues en versiones anteriores no nos han funcionado.

WhatsApp Plus dice “no se puede instalar la app”, ¿cómo solucionarlo en Android?

El principal motivo por el cual WhatsApp Plus no se puede instalar en tu dispositivo móvil Android, está relacionado con la versión que has descargado.

Aquellas versiones que están desactualizadas, o bien tienen dañado alguno de los archivos que están dentro del APK, no pueden instalarse de forma correcta en Android. Solucionar este problema es muy simple, solo se debe descargar la última versión de WhatsApp Plus. Puedes descargar dicha versión desde el enlace que te dejamos al final de este párrafo.

Enlace | Descargar WhatsApp Plus actualizado

¿Sigues sin poder instalar WhatsApp Plus en tu móvil Android?

En caso de que el mensaje “No se puede instalar la app” siga apareciendo en tu móvil Android, deberás comprobar si cuentas con la app original de WhatsApp instalada en tu teléfono.

Si no la has desinstalado, lo más probable es que esto esté causando que no puedas instalar WhatsApp Plus de forma correcta en tu móvil Android.

En pocas palabras, la solución para eliminar este problema es simple: desinstalar la app de WhatsApp que tienes instalada en tu terminal. ¿No sabes cómo desinstalarla? Sigue estos métodos que te mostramos aquí.

Es imprescindible que hagas una copia de seguridad, ya que al desinstalar WhatsApp, se eliminarán todos los archivos y chats que tienes guardados en tu cuenta.

Sin mucho más que añadir sobre el tema, si no sabes cómo respaldar tu información de WhatsApp, aquí te mostramos paso a paso cómo realizar una copia de seguridad.