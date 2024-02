Muchas personas no han podido probar las novedades de Windows 11 en PC antiguos o no tan recientes por el peso que tiene la última versión del SO de Microsoft. Y es que Windows 11 ronda los 20 – 25 GB de almacenamiento, además de que también es muy demandante a nivel de recursos.

Por suerte, existe una forma de llevar Windows 11 a ordenadores antiguos y de pocos recursos. Se trata de Tiny11, una versión no oficial del sistema operativo que pesa 3.5 GB y que tan solo necesita 2 GB de RAM. A continuación, te contamos cómo descargar esta versión superoptimizada de Windows 11.

Cómo descargar Tiny11 en español, el Windows 11 que solo pesa 3.5 GB

Tiny11 es una versión superoptimizada de Windows 11 que se deshace de todo el bloatware (programas y servicios prescindibles) que tiene el sistema operativo de Microsoft. Esto hace que tenga unos requerimientos muy mínimos: pesa 3.5 GB y solo requiere 2 GB de RAM como mínimo para funcionar.

Así mismo, hay que mencionar que en su versión más reciente Tiny11 2311 (23H2) ha obtenido la compatibilidad con Microsoft Copilot, por lo que puedes instalar la nueva suite de inteligencia artificial de Microsoft como si se tratara del Windows 11 original.

Por último, hay que decir que Tiny11 es perfecto para darle una nueva vida a un ordenador antiguo. Y esto porque no requiere que el PC tenga el chip TMP 2.0, un requisito que ha causado que un montón de ordenadores viejos no puedan disfrutar de Windows 11… ¿Quieres probarlo? Pues aquí abajo te dejamos el enlace de descarga de su imagen ISO:

Descargar | ISO de Tiny11 2311 (23H2) en español | Enlace opcional

Cómo instalar Tiny11 en español en tu PC

Si ya has instalado un sistema operativo en tu ordenador con una imagen ISO, entonces debes saber que el proceso para instalar Tiny11 es el mismo. En cualquier caso, aquí abajo te dejamos un breve resumen de los pasos a seguir para instalar Tiny11:

Crea una unidad USB de arranque usando Rufus con la ISO de Tiny11 que acabas de descargar.

usando Rufus con la que acabas de descargar. Haz un respaldo de los archivos de tu ordenador, reinícialo y accede a la BIOS con la tecla F2, F10 o con el atajo correspondiente para tu PC.

con la tecla F2, F10 o con el atajo correspondiente para tu PC. Arranca el ordenador desde la unidad USB que has creado.

que has creado. Al hacerlo se ejecutará la interfaz de instalación de Tiny11. Sigue los pasos del proceso de instalación eligiendo el idioma (español), el formato de hora, la entrada del teclado y la ubicación del disco donde se instalará Tiny11.

eligiendo el idioma (español), el formato de hora, la entrada del teclado y la ubicación del disco donde se instalará Tiny11. Acepta los términos de licencia, espera que finalice la instalación y listo.

Y tú… ¿Probarás el rendimiento de Tiny11 en un ordenador antiguo?