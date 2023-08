Aunque en el Galaxy Unpacked del verano se presentaron dispositivos increíbles, el protagonista indiscutible de esta edición fue el Samsung Galaxy Z Flip 5. Esta generación trae consigo distintas mejoras, pero representa una revolución gracias a dos elementos claves: su bisagra rediseñada que se pliega completamente y la nueva pantalla externa de 3,4 pulgadas (mucho más grande y versátil).

De esta última es que hablaremos justamente ahora, porque te mostraremos una aplicación que te permitirá exprimirla a niveles insospechados. Descubre CoverScreen OS y pon cualquier app en la externa de tu Galaxy Z Flip 5.

I literally spent days in a Samsung Store, several hours at a stretch to add experimental support for Z Flip 5

You can now run/add any App/Widget on Z Flip 5!@Captain2Phones @tkdsl8655 @MKBHD @AndroidPolice @AndroidAuth @verge @UnboxTherapy @TechWiser @jvtechtea @TrakinTech pic.twitter.com/L1rWpwUSP7

