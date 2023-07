Ahora que Samsung tiene rivales realmente duros de batir en el mercado de los plegables, la compañía surcoreana decidió ponerse las pilas. Tras dos generaciones sin demasiados cambios, el Galaxy Z Flip 5 introduce algunos elementos claves que los usuarios pedían a gritos.

El más evidente de todos es la pantalla externa, que finalmente es útil, pero ¿es suficiente esto? ¿Qué otras novedades hay? Comparamos el Galaxy Z Flip 5 vs. Galaxy Z Flip 4 para averiguarlo. ¿Será que vale la pena el cambio entre una generación y otra?

Tabla comparativa de especificaciones: Samsung Galaxy Z Flip 5 versus Galaaxy Z Flip 4

Especificaciones Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 4

Dimensiones y peso Plegado: 71,9 x 85,1 x 15,1 mm. Desplegado: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm. Peso: 187 g. Cuerpo de aluminio. Plegado: 71,9 x 84,9 x 17,1 mm. Desplegado: 71,9 x 165,2 x 6,9 mm. Peso: 187 g. Cuerpo de aluminio. Pantalla interna

6,7″ con resolución Full HD+ (2640 x 1080 píxeles), panel Dynamic AMOLED 2X plegable, 426 ppi, tasa de refresco de 120 Hz, relación de aspecto 22:9, brillo máximo de 1200 nits y HDR10+. Pantalla externa

3,4″ con resolución de 748 x 720 píxeles, panel Super AMOLED, tasa de refresco de 60 Hz y protección Corning Gorilla Glass Victus 2. 1,9″ con resolución de 260 x 512 píxeles, panel Super AMOLED, tasa de refresco de 60 Hz y protección Corning Gorilla Glass Victus Plus. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con gráfica Adreno 740. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730. RAM 8 GB LPDDR5X. 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 256 / 512 GB UFS 4.0. 128/ 256 / 512 GB UFS 4.0. Cámara Externa Principal de 12 MP con f/1.8, Dual Pixel AF y OIS.

Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y campo de visión de 123º.

Flash LED y grabación de vídeos en 4K @ 60 fps. Cámara Interna 10 MP con f/2.2. 10 MP con f/2.4. Conectividad y extras

USB-C, SIM 5G + eSIM, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, resistencia al agua IPX8, lector de huellas lateral y altavoces estéreo con Dolby Atmos. USB-C, SIM 5G + eSIM, WiFi 6, Bluetooth 5.2 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, resistencia al agua IPX8, lector de huellas lateral y altavoces estéreo con Dolby Atmos. Batería 3700 mAh con carga rápida de 25 W por cable, inalámbrica de 15 W e inalámbrica inversa. Sistema operativo One UI 5.1.1 basado en Android 13. One UI 4.1.1 basado en Android 12 (actualizable a Android 13). Precio Desde 1209 €. Desde 1099 € (lanzamiento). Cómpralo aquí Comprar Comprar

La pantalla externa finalmente sirve para algo en el Galaxy Z Flip 5, aunque la interna sigue siendo igual

Como ya mencionamos, el cambio más evidente entre la quinta y cuarta generación de los Galaxy Z Flip es la pantalla externa. Luego de que OPPO y Motorola le mostrasen a Samsung las ventajas de tener paneles auxiliares más grandes, esta última decidió dar su brazo a torcer.

Así, el Galaxy Z Flip 5 recibe una pantalla externa de 3,4”, mucho más grande y útil, aunque sigue siendo Super AMOLED. Estas dimensiones le ayudan para hacer todo este montón de cosas:

Mostrar varios widgets al mismo tiempo.

al mismo tiempo. Leer notificaciones más fácilmente.

Responder mensajes porque cabe un pequeño teclado.

porque cabe un pequeño teclado. Una vista previa de fotos mucho más completa.

Permite interactuar con la app de cámara para cambiar opciones.

para cambiar opciones. ¡Hasta puedes ejecutar ciertas aplicaciones sin desplegar el dispositivo!

Esta «ventana flexible» (como le llama Samsung) es una mejora enorme respecto al Galaxy Z Flip 4. La pantalla externa de este último es de apenas 1,6″ y solamente permite hacer un par de cosas. De verdad, nos quitamos el sombrero al respecto. Ojo, la protección sí cambia, pues el Galaxy Z Flip 5 usa Gorilla Glass Victus 2 en vez de Victus Plus, pero la mejora es marginal.

Por su parte, la pantalla interna no recibe ningún cambio, pues por tercer año consecutivo repite el panel Foldable Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+, frecuencia de 120 Hz, HDR10+ y brillo pico de 1200 nits.

La bisagra evoluciona y permite un plegado completo en el Galaxy Z Flip 5. El diseño también se pule

Aunque Samsung ya ha demostrado que sabe hacer móviles plegables increíblemente resistentes (aprende algo, Motorola), hay algo que a todos nos causaba pánico en los modelos Flip. La bisagra está muy bien fabricada, pero al plegar el móvil siempre quedaba un espacio por el que podía meterse algo y dañar la pantalla interna. Eso, o bien podías quebrar la bisagra si la sometías a mucho peso en ese punto.

Con el Galaxy Z Flip 5 esos son problemas del pasado. Samsung rediseñó la bisagra en su nuevo plegable y ahora no hay espacios. El pliegue es perfecto y te hace olvidarte de cualquier riesgo. Aparte, ayuda a que el grosor del dispositivo sea menor estando plegado.

Más allá de eso, el resto del diseño es bastante similar entre ambas generaciones. Eso no nos parece que esté mal, pues hay poco espacio para mejorar y Samsung solo ha ido puliendo el diseño de sus plegables. Y lo ha hecho para bien, pues las líneas del Galaxy Z Flip 5 son más limpias y aportan un extra de minimalismo al conjunto. Por cierto, se mantiene la protección IPX8 contra agua y las dimensiones siguen siendo prácticamente las mismas.

Mayor potencia en el Galaxy Z Flip 5 y el doble de almacenamiento base, aunque el Z Flip 4 sigue siendo brutal

Una de las cosas que siempre nos ha gustado de los plegables de Samsung es que no se amilanan a la hora de meterles el mejor procesador del mercado. En 2022 este chip era el Snapdragon 8+ Gen 1, que es el que lleva el Galaxy Z Flip 4. Mientras, el del Galazy Z Flip 5 es el Snapdragon 8 Gen 2, lo mejor de 2023.

Ambos SoC tienen una potencia bestial y todavía no hay aplicación o juego capaz de pararlos (tampoco las habrá en un buen tiempo). Sin embargo, es totalmente lógico que el chip del Flip 5 sea más potente, pues es el sucesor del otro en la gama premium. ¿Qué tan grande son las diferencias? Alrededor del 27%, pero puedes verla mejor en esta gráficas de AnTuTu:

Por otro lado, el Galaxy Z Flip 5 recibe una mejora importante respecto al Z Flip 4: su almacenamiento base ya no es de 128 GB, sino de 256 GB, el doble de espacio. Esto por supuesto es algo positivo, pero al sumarle que usa chips UFS 4.0 la cosa se pone mejor, pues también es más veloz. Lo mismo sucede con la RAM que, aunque se mantiene en una única configuración de 8 GB, es LPDDR5X en el móvil de 2023.

¿Y el software? Ambos plegables ya son compatibles con Android 13 y One UI 5.1.1, así que técnicamente están a la par. No obstante, el Galaxy Z Flip 5 tiene ventaja al ser su versión de fábrica y no una actualización como el Galaxy Z Flip 4. ¿Qué significa esto? Que al dispositivo de 2022 le queda un año menos de soporte.

Por cierto, la batería y potencia de carga son exactamente las mismas en los dos dispositivos: 3700 mAh, carga rápida de 25 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4,5 W. Todavía no tenemos pruebas de autonomía a la mano, pero seguramente el Galaxy Z Flip 5 consuma más debido a su nueva pantalla auxiliar.

Mismas cámaras, pero la diferencia la marca la marca la IA en el modo nocturno

Junto a la pantalla exterior más grande, el otro cambio que todos deseábamos ver en el Galaxy Z Flip 5 eran mejores cámaras. Desgraciadamente no fue así y Samsung volvió a repetir la fórmula del Galaxy Z Flip 4 al usar exactamente los mismos sensores.

De hecho, el único cambio físico que existen en las cámaras de este par de móviles plegables está en la externa para selfis: la apertura focal es de f/2.2 en el terminal de 2023, mientras que en el de 2022 es f/2.4. Sí, es ligeramente superior, pero si nos ponemos exigentes es una diferencia muy muy pequeña. Con tantos sensores fotográficos que Samsung y Sony han lanzado en los últimos dos años esto nos parece injustificable, pero es lo que tocó.

Tomando en cuenta todo esto, es esperable que los dos smartphones ofrezan un rendimiento fotográfico y de grabación de vídeos muy similar. Esto al menos en las tomas con buena iluminación (especialmente natural), pero según Samsung la cosa cambia cuando hay poca luz.

El Galaxy Z Flip 5 tiene una versión mejorada de Nightography, el modo nocturno de la compañía que mediante IA ayuda a mejorar las fotos y vídeos. Todavía no tenemos idea de qué tan bien se comporta, pero Samsung asegura que la diferencia es considerable y muy positiva.

Esta versión mejorada del algoritmo de posprocesado de Samsung no está disponible en el Galaxy Z Flip 4, pero estamos bastante seguros de que tarde o temprano llegará. ¿Logrará el mismo rendimiento? Tomando en cuenta las diferencias de potencia de Inteligencia Artificial entre los chips de estos móviles quizás quede cerca, pero no será igual.

Conclusiones: ¿es el Galaxy Z Flip 5 una buena evolución del Galaxy Z Flip 4? Sí, pero no tanto

Ahora que ya comparamos todos los apartados de este par de móviles seguramente estés de acuerdo con nuestra conclusión: el Galaxy Z Flip 5 es una buena evolución del Galaxy Z Flip 4, pero no es la panacea. La nueva pantalla exterior le hace ganar puntos al de 2023, así como su mayor potencia y almacenamiento base. Sin embargo, no son cambios que podamos considerar totalmente revolucionarios.

Aparte, si comparamos el precio actual de Flip 4 contra el del Flip 5, la cosa se pone fea para este último. El móvil de 2022 se consigue por menos de 700 € en Amazon, mientras que el del 2023 parte desde los 1209 €. ¡Son más de 500 euros de diferencia! Definitivamente, no están bien justificados.

Ahora bien, si nos ponemos estrictos comparando los precios de lanzamiento, el Flip 4 se vendía originalmente desde 1099 €. Son 110 € menos que el precio base del Flip 5, teniendo este último mejor pantalla externa, potencia y el doble de almacenamiento base. En ese caso sí, el Galaxy Z Flip 5 sería una compra mucho más atractiva y mejor justificada.

Y si ya tienes el Galaxy Z Flip 4 y estás pensando dar el salto al Z Flip 5, olvídalo. Bajo ninguna circunstancia está bien justificado, mejor espérate a 2024 con el Z Flip 6.