Si eres nuevo en esto del veganismo, seguramente no tienes muy claro qué alimentos del supermercado debes comprar, qué platos veganos puedes preparar que sean sabrosos o a cuáles restaurantes puedes ir que atiendan tus necesidades. Y es que, al fin y al cabo, los veganos viven en un mundo que no está adaptado a su estilo de vida que rechaza los productos y servicios de origen animal.

De ahí a que existan muchas aplicaciones para ayudar a los veganos a llevar una vida más fácil sin renunciar a su filosofía. A continuación, te presentamos las 5 mejores apps de este tipo que te serán de gran utilidad si eres vegano.

HappyCow, encuentra restaurantes veganos cerca de ti

Salir a comer para un vegano puede ser toda una odisea, pues la mayoría de restaurantes no ofrecen un menú para veganos. Por suerte, hay una app llamada HappyCow que puede hacerte la vida más fácil en este sentido, pues sirve como guía de restaurantes veganos y vegetarianos. Actualmente, HappyCow te permite localizar más de 130000 restaurantes, locales de comida y supermercados veganos en más de 180 países del mundo (incluyendo España).

Así que, vayas a donde vayas, estés donde estés, con HappyCow podrás saber dónde puedes degustar comida vegana, vegetariana y sin gluten. Lo mejor de esta app es que funciona como Google Maps, ya que te permite ver reseñas y fotos de los restaurantes veganos, así como averiguar sus horarios. En definitiva, HappyCow es una app imprescindible en el móvil de cualquier vegano.

Vegamecum, una app con muchas recetas veganas

Ahora bien, cuando te toca comer en casa o si prefieres la comida preparada por ti mismo, es necesario tener a mano un libro de recetas veganas. Aunque actualmente es mucho más cómodo usar una aplicación como Vegamecum que te ofrece miles de recetas veganas en una interfaz fácil de leer. Y si prefieres oírlas, Vegamecum tiene una opción para reproducir las recetas en formato de audio.

Todas las recetas que tiene esta app son 100% veganas, sin lácteos ni huevos. De todas formas, si tienes dudas, la aplicación te ofrece información detallada de las propiedades y características de cada uno de los platos. Además, Vegamecum te permite ajustar las raciones de las recetas, crear una lista de compras, diseñar un horario para planificar cuándo prepararás ciertos platos y mucho más… En lo que respecta a apps de recetas para veganos, esta es una de las más completas que hay así que no dejes de probarla.

AptoVegan, descubre qué productos son aptos para veganos

Pero si necesitas ayuda para saber qué productos del supermercado puedes consumir (que no tengan origen animal) y cuáles no, usa la app AptoVegan. Esta aplicación pone a tu disposición un amplio catálogo de productos de España, Argentina, Chile, México, Uruguay y Francia donde se indica si son aptos para veganos o no. Así de sencillo. De esa forma, podrás hacer tus compras más rápido sin tener que leer las etiquetas de cada producto para ver de qué están hechos.

Además, AptoVegan te permite marcar productos como favoritos para que recuerdes los que te gustaron la próxima vez que vayas de compras. También ofrece la opción de añadir nuevos productos veganos al listado de la app para compartirlos con la comunidad. Dicho sea de paso, el listado de AptoVegan se puede consultar sin Internet, aunque cada tanto deberías actualizar la app para ver los últimos productos agregados.

Quit Meat, la app que te motiva a ser vegano y dejar de comer animales

¿Estás empezando a ser vegano? ¿No puedes sacar de tu cabeza la tentación de comer productos de origen animal? Entonces deberías probar la app Quit Meat. En esencia, esta app sirve para concienciarte acerca de los beneficios para ti y para el mundo que tiene el ser vegano y abandonar así la carne y los productos lácteos. Además, te motiva a seguir siendo vegano ofreciéndote recetas deliciosas aptas para ti.

¿Cómo se usa Quit Meat? Pues lo principal es que le indiques a la app tu dieta: qué has comido. De esa forma, realizará los cálculos correspondientes para decirte cuánta agua o gases invernaderos has ahorrado al comer comida vegana. Así, es muy fácil ver el impacto positivo que tiene tu estilo de vida para el medioambiente, lo cual te ayuda a saber que estás haciendo lo correcto.

Mundo Vegano Amino, encuentra amigos veganos y conoce mucho más sobre este mundo

Mundo Vegano Amino es un foro para veganos donde se comparte mucha información y novedades sobre el mundo del veganismo. Además, esta app te permite interactuar y chatear con otros veganos como tú para que te cuenten su experiencia y te den valiosos consejos al respecto. Básicamente, es una red social para veganos en la que tú también puedes contribuir y compartir tus ideas relacionadas con el veganismo o tu pasión por lo verde. Así que descárgala ya.

Esas son las apps para veganos que para nosotros son las mejores y las más útiles. Si usas una aplicación para veganos que no está en esta lista, recomiéndonosla y compártela con todos.