Honkai Star Rail ha tenido un año muy exitoso. El juego de HoYoverse no solo fue el mejor para Google Play, sino también para la App Store de Apple y para los The Game Awards 2023. Te podrá gustar más o menos, pero no cabe duda de que ha sido el juego para móviles más aclamado por la crítica y los jugadores en 2023. Para agradecer este recibimiento, la empresa desarrolladora (HoYoverse) ha hecho un regalo inesperado a todos los usuarios.

Mientras la mayoría esperaba que la siguiente actualización de Honkai Star Rail fuera sencilla y solo sirviera para allanar el terreno de la próxima gran expansión, HoYoverse ha causado revuelo en la comunidad regalando a Dr. Ratio, un personaje de cinco estrellas que sería muy difícil de conseguir incluso pagando. Además, para no fallar a la tradición, la empresa también ha regalado tres códigos de Jade Estelar gratis. Enseguida te mostramos cómo reclamar estas recompensas.

Cómo conseguir a Dr. Ratio gratis en Honkai Star Rail

Para conseguir a Dr. Ratio lo único que tienes que hacer es iniciar sesión en el juego. Eso sí, ten en cuenta que solo estará disponible gratis a partir del inicio del Salto de evento «Cambio constante» de la versión 1.6. ¿Hasta cuándo hay tiempo para reclamarlo? Hasta el final de la versión 2.1, así que asegúrate de iniciar sesión antes de que acabe dicha temporada.

Y hasta el 16 de diciembre de 2023 a las 16:59 (hora peninsular española) puedes conseguir Jade Estelar gratis usando los siguientes códigos:

7S9SPCJ5CRUT : 100 de Jade Estelar y 50.000 Créditos

: 100 de Jade Estelar y 50.000 Créditos QTRTNC3LU9UX : 100 de Jade Estelar y 5 Guías del espíritu viajero

: 100 de Jade Estelar y 5 Guías del espíritu viajero VA8APU34C8C3 : 100 de Jade Estelar y 4 de Éter Refinado

¿No sabes cómo canjear códigos en este juego? Aquí tienes un tutorial de cómo canjear los códigos para Honkai Star Rail. No pierdas más tiempo y ve a por tus recompensas gratis para Honkai Star Rail de la versión 1.6.