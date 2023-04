Por fin, los fanáticos de Honkai podrán disfrutar del nuevo juego RPG que espera ser tan bueno como Genshin Impact. Honkai Star Rail nos sumerge en una nueva aventura futurista con poderes sobrenaturales y personajes de la saga poderosos, así como entrañables, acompañando a tu protagonista. Y por supuesto, como todo juego con gacha, no pueden faltar las recompensas que el mismo Hoyoverse proporciona celebrando la ocasión.

Aquí obtendrás los códigos de recompensas más recientes en Honkai Star Rail, junto a una pequeña guía para que sepas cómo canjearlos dentro del juego. Es bastante sencillo, y una vez lo consigas, recibirás diferentes ítems y monedas que te ayudarán a mejorar tu equipo.

Códigos para Honkai Star Rail

Por el momento, estos son los códigos para canjear en Honkai Star Rail:

HSRVER10XEDLFE

STARRAILGIFT

HSRGRANDOPEN1

HSRGRANDOPEN2

HSRGRANDOPEN3

Vienen como parte de la celebración del lanzamiento oficial del juego a nivel global. ¡No te los pierdas!

Cómo canjear los códigos para Honkai Star Rail

A continuación, te indicamos la forma de canjear los códigos de recompensas en Honkai Star Rail. Tan solo debes seguir este paso a paso.

Abre el juego de Honkai Star Rail .

. Para poder acceder a la opción donde reclamas tus recompensas por códigos, necesitarás desbloquear el móvil . Esto viene después de empezar a jugar por primera vez, cuando te encuentras con Himeko.

. Esto viene después de empezar a jugar por primera vez, cuando te encuentras con Himeko. Abre la opción del móvil .

. Selecciona el menú en forma de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.

ubicado en la esquina superior derecha. Ubica “ Canjear código ”.

”. Escribe el primer código.

Pulsa en Confirmar .

. ¡Ya está! Continúa con el siguiente hasta reclamarlos todos.

Recuerda que estos códigos tienen un tiempo de duración limitado. Una vez llega a su final, no se podrá canjear y aparecerá como inválido. Lo mismo sucederá si ya has canjeado dicho código con anterioridad. No olvides buscar los grupos oficiales de Honkai Star Rail en Twitter, Facebook y Discord para mantenerte al tanto de sus actualizaciones y posibles nuevos códigos.

¡Suerte en esta nueva aventura! Y si no termina de convencerte, recuerda que existen muchas otras alternativas que incluso pueden hacerle la competencia a Genshin Impact.