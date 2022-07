Los juegos RPG y JRPG están a la orden del día desde que el meteorito de Genshin Impact llego y cambio todo. Pero, este no es el único juego de HoYoverse y mucho menos es el único en su género que se pueda considerar bueno.

Así que, sí te agradan los juegos de ese estilo y estás dispuesto a exprimirle todas las capacidades a tu dispositivo, pues te encuentras en el sitio correcto, ya que te traemos un top con las 5 mejores alternativas a Genshin Impact.

¿Qué son los juegos JRPG y RPG?

Antes de iniciar hablar de títulos, conviene aclarar un poco qué es un juego de rol. En este sentido, dicho género incluye a los videojuegos que se centran en un personaje, o varios de ellos, los cuales tienen su propia trama y están inmersos en un mundo con una historia que se desarrolla a la par.

Asimismo, los RPG (del inglés role-playing game o simplemente juego de interpretación de roles) mantienen una variada jugabilidad, así puede haber desde miras en primera y tercera persona, acción real propia de los shooters o sistemas de estrategias por turnos.

Toda esta diversidad hace que llegue hacer difícil delimitar que es un RPG puro, pero podemos simplificarlos en sus dos características más fundamentales:

El componente de la historia y la trama es central en el juego , el personaje aprende y se desarrolla argumentalmente a medida que avanzas.

, el personaje aprende y se desarrolla argumentalmente a medida que avanzas. Hay cierta capacidad para personalizar personajes o al menos al principal, ya sea su apariencia o algunas de sus características de la jugabilidad (las llamadas skills o habilidades).

Ahora bien, un JRPG son juegos desarrollados principalmente (aunque no limitado) en Japón, que además tienen tramas y gráficos que recuerdan a los animes y mangas. Antiguamente, estos juegos se caracterizaban más por tener sistemas de jugabilidad por turnos como Pokémon, pero actualmente los hay de todos los tipos.

Lo mejores juegos que rivalizan con Genshin Impact

Ya entrando en el tema, vamos a analizar los principales juegos de RPG y JRPG de la Google Play que compiten codo a codo con Genshin Impact.

Ten en cuenta que, esta lista incluye videojuegos con tramas y jugabilidades muy variadas, por lo que te encontrarás con que algunos de ellos resultan bastante distintos a la joya de HoYoverse.

Final Fantasy Brave Exvius, un punto medio de la familia Square Enix

En la Google Play encontrarás una larga lista de juegos de Final Fantasy, la mayoría de ellos clásicos readaptados para móvil como Final Fantasy III, IV, VII y un largo etcétera. No nos quejamos, porque si algo supo hacer Square Enix en su época de oro fue traernos verdaderas joyas para consola y que ahora están disponibles en Android.

Pero, si eres más de juegos nuevos y de tipo MMORPG, pues Final Fantasy Brave Exvius es el buen punto medio. Ya que, integra una trama de épica fantástica y un sistema de juego por turnos bastante complejo.

Como único comentario en contra es que deberás invertirle varias horas de juego para comprender todas sus mecánicas. Además, tarde o temprano, si deseas hacer los eventos, deberás de invertir en el juego (puesto que integra micropagos).

En cualquier caso, podrás sacar algunos minutos de juego al día mientras disfrutas de la trama. Así que no temas en darle una oportunidad descargándolo desde el siguiente enlace.

Fate/Grand Order, ideal para los fanáticos pero con una gacha injusta

Aquí en Androidphoria (y al igual que en el resto del Internet) hay varios fanáticos de los animes, mejor aún si son clásicos como la serie Fate. En este sentido, Fate/Grand Order es posiblemente el de mejor trama, además de que es el único que posee su propio juego para móviles.

Este juego mantiene una jugabilidad bastante interesante que incluye un sistema de cartas con batalla por turnos que recuerda a Axie Infinity. Además de esto, Fate/Gand Order posee una trama original que tiene diálogos con las voces en japonés que son los originales del anime.

Ahora, este juego si tiene un serio punto en contra y es que deberás de realizar micropagos para poder fortalecerte frente a los combates. Asimismo, mantiene un sistema de Gacha que, a diferencia del que hay en Genshin Impact, no garantiza ningún contenido exclusivo.

En cualquier caso, siempre puedes probar este juego que sigue siendo muy recomendado. Te dejamos su enlace de Google Play a continuación (disponible actualmente solo en idioma inglés).

Star Wars: Knights of the Old Republic II, algo viejo pero con una gran trama

Lastimosamente, no hay tantos juegos buenos de Star Wars en Android, o por lo menos no tantos como a los fanáticos les gustaría. Pero, la serie de juegos Star Wars: Knights of the Old Republic I y II (conocido mejor como Star Wars: KOTOR) son la excepción.

Y es que, dentro de Star Wars: KOTOR II podrás disfrutar de una interesante trama inmersiva (aún más que la primera versión) llena de juicios morales y de emocionantes batallas.

Además, el sistema de personalización del personaje que ofrece es realmente amplio, por lo que podrás ir modificando todo tipo de cosas, incluyendo si te unes al lado oscuro de la fuerza.

Debes tener en cuenta que, los gráficos de este juego son realmente malos, así que recuerdan un poco a los que encontraríamos en un Play Station 2, aparte de que llegan a exigir mucho de tu dispositivo.

Por último, este es un juego de pago y tiene un coste de 14,99 € y podrás comprarlo desde el siguiente enlace.

SAO Integral Factor, la mejor opción para los amantes del anime

Si te gusto Sword Art Online (sea las novelas ligeras, animes o mangas), SAO Integral Factor se convertirá en rápidamente en ese juego inseparable de ti. Y es que, con este juego volverás a encontrarte (esta vez bajo tu mando) a todos los personajes de la franquicia, incluidos a Kirito, Asuna y muchos otros.

Todo esto sin contar el hecho de que visitarás todos los lugares en los que se desarrolla la trama, incluido Aincrad (un enorme castillo de metal flotante, para los no conocedores), en donde podrás completar la trama original al llegar al piso 100.

Ten en cuenta que este juego tiene serias limitaciones regionales, por lo que es posible que llegues a requerir (dependiendo de donde nos visites) de una VPN para móviles. De resto, podrás disfrutar un juego gratuito, pero que integra micropagos como muchos otros de esta lista.

Honkai Impact 3rd, el juego que hizo surgir a los creadores de Genshin Impact

Al final de esta lista encontramos a quien seria hermano mayor de Genshin Impact, pues Honkai Impact 3rd fue el primer gran éxito de HoYoverse y con el cual serían catapultados a la fama.

Sea cual sea el caso, Honkai Impact 3rd incluye una jugabilidad de acción real que llega a ser un tanto más compleja que la encontrada en Genshin Impact. Además, te toparás con una enorme variedad de mundos, misiones, objetos y muchas otras cosas más.

Por último, notarás que la trama del juego llega a ser mucho más oscura que en Genshin Impact (aunque ambos tiene una clasificación de T bajo el sistema ESRB). Te dejamos el enlace de Google Play aquí abajo para que lo descargues.

Llegamos al final de esta lista con los 5 mejores juegos que rivalizan con Genshin Impact, y aunque hay muchos otros que hay en la Google Play o que están por venir (tal como Tower of Fantasy), te aseguramos que estos te dejarán más que satisfecho.