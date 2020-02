Si está pensando en comprar un móvil Huawei, o si ya tienes uno, es posible que te preguntes cómo obtener algunas de las aplicaciones más comunes que conseguirías dentro de Google Play Store.

Y es que muchas de estas aplicaciones se han vuelto más difíciles de obtener, debido a la prohibición de los servicios de Google en los dispositivos Huawei. Sin la Play Store, necesitas encontrar soluciones para obtener algunas de tus apps favoritas y en este artículo te mostramos las 5 aplicaciones que necesitas en un móvil Huawei sin Google Play. Así que no te lo pierdas.

App Gallery, la alternativa de Huawei a Google Play

Huawei App Gallery es un mercado masivo para aplicaciones que se está expandiendo muy rápidamente. Allí podrás encontrar muchas de las aplicaciones más populares y que generalmente están dentro de la Play Store. Simplemente abre la tienda de aplicaciones. busca la app que desees y conseguirás coincidencias exactas o muy similares.

Si bien no es Google Play, la alternativa de Huawei también cuenta con modalidades de suscripción, opciones de pago y monetización para desarrolladores y mucho más. Si tienes un móvil de la marca china, no cabe duda de que esta es una aplicación que no puedes dejar de tener. De hecho, es la tercera tienda del mundo con más aplicaciones móviles, por detrás de Google Play y App Store.

Con Phone Clone, podrás trasladar todo a tu nuevo móvil Huawei

Phone Clone te permite copiar rápidamente aplicaciones y datos a un teléfono Huawei, sin importar cuál sea tu móvil anterior. Antes de iniciar la copia de apps y datos, debes instalar Phone Clone en ambos dispositivos. La aplicación puede encontrar y copiarlo todo sin importar qué tienda de aplicaciones estés utilizando.

La aplicación es sumamente fácil de usar, lo único que tendrás que hacer es lo siguiente:

Instala la app tanto en tu móvil Huawei, como en el anterior.

tanto en tu móvil Huawei, como en el anterior. Una vez instalada, pulsa sobre la opción Este es el nuevo teléfono en tu móvil Huawei.

en tu móvil Huawei. Luego repite la operación en el móvil que deseas clonar, pulsando sobre Este es el teléfono antiguo.

Después simplemente elige los datos y apps que necesitas pasar a tu nuevo smartphone Huawei.

que necesitas pasar a tu nuevo smartphone Huawei. Ahora solo tienes que esperar a que todo se transfiera a tu nuevo dispositivo de la marca china.

Puedes descargar la versión de Phone Clone disponible en Google Play, a través del siguiente botón. También la encontrarás en App Gallery.

Si quieres una tienda de apps alternativa, APKPure es tu mejor opción

Si deseas descargar aplicaciones que no estén disponibles para móviles Huawei, aquí podrás encontrar las mejores alternativas. Además, con APKPure no solo puedes descargar las aplicaciones que necesitas, sino también administrarlas y actualizarlas.

Cuando ejecutes una aplicación que se descargue desde APKPure por primera vez, tu móvil te pedirá los permisos para instalar aplicaciones desde esta tienda de apps alternativa. Pero no te preocupes, esto solo aparecerá una vez y no te volverá a molestar. Puedes descargar APKPure desde este enlace.

File Commander, una gran alternativa a Google Files

Si ya tienes APKPure, es momento de encontrar las mejores apps alternativas a las más populares, y File Commander es una de ellas. Se trata de un poderoso administrador de archivos que te permitirá manejar documentos y más en tu dispositivo Huawei. También ofrece almacenamiento en la nube o ubicación de red a través de una interfaz limpia e intuitiva.

Está cargado de funciones como mucha seguridad, papelera de reciclaje, analizador de almacenamiento, convertidor de archivos y mucho más. Por si fuera poco, recibes 5 GB de almacenamiento gratuito en MobiSystems Drive. Definitivamente se trata de una gran opción para sustituir a Google Drive. ¿La quieres? Descárgala aquí.

Ya que no puedes usar Contactos de Google, descarga Cloze

Para nadie es un secreto que Contactos de Google es, tal vez, la mejor app de contactos que puedes tener en un móvil Android. Pero esto no significa que no haya otras opciones de calidad, y sin duda Cloze es la mejor de todas.

Esta app crea automáticamente una vista de perfil para cada persona y empresa, con todos sus datos de contacto y su historial completo. Esto incluye: llamadas telefónicas, mensajes de texto, cada correo electrónico enviado y recibido, reuniones, notas, archivos, redes sociales y mensajes. Es una app bastante útil y muy completa, que puedes descargar pinchando aquí.

Móviles Huawei sin apps de Google que puedes comprar en España

Después de las sanciones impuestas a Huawei, hubo una gran expectativa sobre la llegada de los primeros móviles de la marca sin los servicios de Google. Este honor se lo llevaron los Huawei Mate 30 y 30 Pro, sin embargo esta lista ha crecido recientemente. Y estos son los integrantes de esta selecta lista, y que además puedes comprar en España:

Y tú, ¿ya tienes tu móvil Huawei sin Google Play?