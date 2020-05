Android Auto quizás no sea un sistema operativo tan completo si lo comparamos con Android para móviles, o incluso Android TV. Sin embargo, ofrece todo lo que necesitas en tu coche, porque no es que vas a jugar Fortnite mientras manejas, eso sería muy peligroso.

Con él puedes consultar el GPS, escuchar música y demás, pero no es solo eso. ¿Quieres conocer más sobre este software? Te enseñaremos todo lo que debes saber sobre Android Auto en pleno 2020.

¿Qué es Android Auto exactamente?

Grosso modo, Android Auto es un mod de Android con una interfaz diseñada especialmente para utilizarla en tu coche. Android Auto fue lanzado en marzo de 2015, y en 2019 recibió un lavado de cara. Su funcionamiento se mueve sobre tres pilares fundamentales: la navegación GPS, la reproducción de música y podcast, y las llamadas telefónicas.

No obstante, eso no significa que no puedas hacer nada más, ya que existen cientos de aplicaciones geniales para Android Auto. Si viene integrado al coche, Android Auto se ejecuta desde una pantalla en la consola, pero también puedes utilizarlo desde el móvil. Es un sistema de asistencia, información y entretenimiento completísimo para cuando estés conduciendo.

Puedes utilizar Android Auto desde tu móvil

Como mencionamos en la sección anterior, una de las formas de ejecutar Android Auto es directamente desde móvil. De Android 5.0 (Lollipop) hasta Android 9 (Pie) puedes descargar su aplicación en la Play Store, pero a partir de Android 10 ya viene integrado. Esto es una gran ventaja, ya que la mayoría de los smartphones son compatibles.

La app tiene una interfaz muy amigable, y el tamaño de las letras e íconos es mayor para permitir una navegación más sencilla al conducir. En su pantalla de inicio te mostrará tus direcciones más comunes, y la forma más rápida de llegar a ellas. Así, también te dirá que música se está reproduciendo, y las notificaciones de mensajes y llamadas que vayan llegando. Todo ello, a través de las clásicas tarjetas de información que tanto gustan a Google.

Como en la modalidad integrada en el coche, la versión para móviles también tiene accesos directos a las apps de navegación, medios y teléfono. Y si tienes más de dos aplicaciones para cada funcionalidad, luego de presionar el acceso directo verás la lista para cada ítem.

Android Auto para móviles tiene su propio menú de ajustes, y también te deja utilizar el micrófono para acceder al Asistente de Google. Pero lo mejor de todo no es eso, sino que la aplicación prácticamente te desconecta de otras apps distractoras al conducir. Mientas Android Auto este activo, no te permitirá acceder a otras aplicaciones que te obliguen a quitar el ojo de la vía, lo que aporta un nivel de seguridad sin igual.

La versión de Android Auto integrada en tu coche es aún mejor

Si la versión móvil es una pasada, cuando conectes tu móvil al coche Android Auto será mucho más genial. Esto es algo totalmente lógico, porque es un software pensado para eso, y la opción móvil no es más que un añadido.

Bien sea porque tengas un coche compatible, o porque instales una opción third-party, con Android Auto tu sistema de infoentretenimiento tendrá un nuevo significado. Para hacerlo, solo conecta el móvil a tu coche con el cable USB y Android Auto se iniciará automáticamente. También hay algunos dispositivos que permiten conexión inalámbrica.

Esta versión de Android Auto está adaptada para pantallas más grandes, y aunque conserva los accesos directos de la versión móvil, es bastante diferente. Esta modalidad es más fácil de usar, tiene cajón de aplicaciones, y aparte te dejará utilizar los botones físicos y perillas de tu auto para controlarla.

Esto último es quizás lo más importante, ya que el uso de botones físicos permite un control mucho más seguro. No tendrás que verte obligado a usar la pantalla táctil a menos que quieras, y por tanto no quitarás la vista de la carretera. ¿Por qué sucede esto? Porque inconscientemente nuestro cerebro sabe dónde está cada control en el coche, es un tema de intuición y distribución espacial.

¿No quieres tocar nada? Controla Android Auto con tu voz usando el Asistente de Google

El Asistente de Google es genial para utilizarlo en casa y controlar todos los dispositivos inteligentes que tienes en ella. Entonces, ¿por qué no disfrutarlo también en Android Auto? Olvídate de la pantalla y toma el control con tu voz.

Ya lo mencionamos antes, Android Auto es compatible con el Asistente de Google y con él podrás controlar casi todo. El asistente está disponible para la versión móvil y la integrada al coche, y acceder a él es muy sencillo. Para hacerlo solo presiona el botón del micrófono en la pantalla y comienza a hablar, así de fácil. ¿Hay otra forma más sencilla? Pues claro, solo di “Ok Google” y comienza a disfrutarlo.

Con el Asistente de Google podrás consultar el clima, enviar mensajes de texto dictándolos, reproducir tu canción favorita o cambiarla, hacer una llamada y mucho más. Por supuesto, también podrás preguntarle al Asistente de Google una dirección y Android Auto te llevará a ella con el navegador GPS. ¡Genial! ¿Cierto?

Android Auto es compatibles con muchas aplicaciones

Con el pasar del tiempo, Google ha ido asegurando que cada vez existan más apps compatibles con Android Auto. Esto es algo de esperar, porque si no sería un sistema bastante incompleto. Así que puedes estar tranquilo, ya que seguramente soportará tus aplicaciones favoritas.

Sin embargo, ya lo comentábamos, Android Auto se erige sobre tres pilares, y las aplicaciones deben estar en alguno de ellos para ser compatibles. De esta manera, las apps que encontrarás serán de navegación, multimedia y mensajería/llamadas.

Para que una app compatible funcione con Android Auto, lo único que necesitarás es tenerla instalada en el móvil. La lista de apps para Android Auto es bastante extensa, pero entre ellas destacan las siguientes plataformas:

Google Maps

YouTube Music

iHeartRadio

Waze

Spotify

Amazon Music

Telegram

WhatsApp

Skype

Android Auto pronto recibirá otra actualización de interfaz

Si todo lo anterior ya te parecía increíble, en los próximos meses podría ser incluso mejor. El año pasado, Google anunció que Android Auto pronto recibiría un nuevo lavado de cara en la versión móvil. La interfaz actual se reemplazaría por otra llamada “Modo de conducción para el Asistente de Google”, pero seguiría la misma idea base.

Esta nueva interfaz hará un mejor trabajo en el manejo de notificaciones, y tendrá un diseño más simple. Además, su integración con Android será incluso más grande, ya que funcionaría dentro del asistente de voz, y no como un servicio diferente.

Por desgracia, no sabemos cuándo sucederá esto, porque no tenemos noticias desde entonces. Esperábamos que fuese en el Google I/O de este año, pero el evento se canceló, y no habrá siquiera una presentación en línea.

Ojalá el nuevo modo de conducción auxiliar llegue pronto, porque seguro que será una gran mejora para un sistema que ya es fantástico. Ahora, si no le has dado una oportunidad a Android Auto, luego de leer todo esto quizás quieras hacerlo. Te dejamos la aplicación aquí abajo, y la caja de comentarios disponible para cualquier pregunta.