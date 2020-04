La nueva versión de Android para los desarrolladores ya está aquí y con ella, algunos cambios que podrás conocer antes de que salgan en la versión comercial de Android. ¿Quieres saber cuáles son? Entonces quédate con nosotros porque te contamos en detalle todas las novedades de Android 11 Developer Preview 3.

Desde ya te decimos que hay tres cambios visuales que se pueden distinguir, aunque esto no quiere decir que no haya más cosas interesantes. Novedades que vienen a hacer más cómodo el día a día de las personas que usan móviles Android.

¿Cuáles son las novedades de Android 11 Developer Preview 3?

Como bien sabes, Android 11 Developer Preview 3 es una versión para desarrolladores y no está destinada para el uso diario. Pero si eres de aquellas personas que les gusta probar los cambios antes que el público común, debes saber que solo está disponible para los dispositivos Pixel 2, 3, 3a o 4, así que si quieres descargarla, y tienes alguno de estos móviles, pincha aquí.

Ten en cuenta que no siempre tienes que esperar a actualizaciones de Android para que tu teléfono mejore, acá te dejamos 10 trucos para que tu móvil Android funcione más rápido. Ahora bien, ¿cuáles son esas novedades que podemos apreciar a simple vista?

Captura de pantalla

La herramienta de captura de pantalla es uno de los nuevos cambios visibles de Android 11 Developer Preview 3. Ahora, en esta nueva interfaz de usuario se muestra una pequeña vista previa de la captura de pantalla en la esquina inferior izquierda, junto con los botones “Compartir” y “Editar”. Algo que realmente facilita todo, pues ya no tendrás que salirte de donde estabas, ir a la galería a buscar la imagen para luego editarla.

Nuevo diseño para la herramienta de cambio de aplicaciones

Si bien este cambio no es tan llamativo, ahora tienes dos botones de accesos directos rápidos “Capturas de pantalla” y “Compartir”. ¿Pero cómo funciona el botón de captura de pantalla, será que toma una imagen de todo lo que se ve en ese momento? No, para ponerte un ejemplo:

Imagina que estás navegando en un sitio web y utilizas el botón de acceso directo a la captura de pantalla, lo que se va a capturar sería todo lo que ves en el sitio web, y no toda la interfaz de usuario de la herramienta de cambio de aplicaciones.

Controles de navegación por gestos

Si bien los controles de sensibilidad para la navegación por gestos de Android no son algo nuevo, en esta oportunidad Google ha agregado nuevos controles individuales para los bordes izquierdo y derecho. Ahora podrás utilizar el gesto de retroceder mientras navegas (muy parecido a como se navega en iPhone).

¿Cuáles otras cosas han agregado en Android 11 Developer Preview 3?

Si bien ya te nombramos los cambios visuales que trae Android 11 Developer Preview 3, también es importante destacar varias correcciones a errores y mejoras de productividad:

Han mejorado la opción que te explica por qué una app se cerró de forma indebida o inesperada.

Han agregado GWP-ASan, una herramienta que detecta errores de memoria de almacenamiento.

Han agregado ADB incremental, una herramienta que permite la instalación de APKs grandes (más de 2GB) desde el PC hacia los dispositivos Android 11 (es hasta 10 veces más rápido).

Le han cambiado el nombre a algunas API.

Estas son todas las novedades de Android 11 Developer Preview 3, ¿qué te han parecido, crees que serán útiles para la versión comercial de Android? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios. ¿Te ha pasado que las descargas de la Play Store no terminan nunca?, acá te dejamos un tutorial sobre qué hacer cuando tu móvil Android no me deja instalar aplicaciones.

Fuente | Android