Si estás intentando descargar aplicaciones desde Google Play Store y las mismas se traban y no se instalan, no te preocupes, este es un problema muy común (afecta a miles de usuarios) que puedes solucionar en un abrir y cerrar de ojos.

No puedo descargar e instalar aplicaciones en Android, ¿qué hago?

Antes de que te mostremos cuáles son las posibles soluciones que puedes llevar a cabo para solucionar este problema, te recomendamos comprobar si tu teléfono dispone de una nueva versión de Android. Si no sabes cómo hacerlo, pincha aquí.

Las descargas de las apps de Play Store no terminan nunca

Si al momento de descargar una aplicación desde Google Play Store la misma no finaliza nunca, o sea, sigue descargando y el proceso no termina, pues es necesario que hagas algo, ya que tu teléfono entro en un “error infinito” por así decirlo.

Ante esta situación, lo que deberás hacer es lo siguiente:

Dentro de la configuración de tu móvil, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Apps y notificaciones .

. Por consiguiente, tendrás que pulsar sobre Google Play Store .

. Pincha sobre la opción que dice Almacenamiento .

. Dale al botón que dice Liberar espacio de almacenamiento .

. Y, por último, pincha sobre Aceptar para que se borren todos los datos de la aplicación.

Haciendo los pasos que te mostramos anteriormente, deberías solucionar este problema en cuestión de segundos. A veces, la tienda de apps de Google almacena errores que hacen que los mismos se repitan una y otra vez (loop infinito), y para poder eliminar esos problemas es necesario borrar toda la información almacenada por la tienda Play Store dentro del móvil.

¿El problema persiste? Limpia la memoria de tu móvil

Normalmente, cuando un móvil no tiene espacio libre en la memoria interna, Google Play Store muestra un mensaje en el que informa que no se puede instalar la aplicación que se está intentando descargar por falta de espacio. Cuando esto no sucede, se complica y cuesta mucho encontrar el error en cuestión, y es por eso que en estos casos se recomienda eliminar apps, juegos o bien limpiar el contenido “basura” que está almacenado en el móvil.

Si no sabes cómo limpiar la memoria de tu móvil, pincha aquí para que descubrir cómo se libera espacio en móviles Android. De igual forma, te recomendamos descargar Files de Google para que el proceso de limpieza sea mucho más simple y eficiente. Puedes descargar la app desde el enlace que te dejamos a continuación.

Prueba descargando apps en formato APK

Si después de hacer todo lo que te mostramos anteriormente sigues sin poder descargar aplicaciones desde la tienda Play Store, no te preocupes, puedes descargar cualquier app por fuera de Play Store.

Para poder hacerlo, deberás seguir los pasos que te mostramos a continuación:

El primer paso que tienes que hacer es entrar en APKMirror desde el navegador que tienes instalado en tu móvil.

Ya dentro del sitio web, tendrás que pinchar sobre la pequeña lupa que se ubica arriba a la derecha de la pantalla.

que se ubica arriba a la derecha de la pantalla. Escribe la app que quieras descargar.

Pincha sobre el icono de descarga que se muestra a la derecha de la pantalla (siempre sobre el primer resultado).

que se muestra a la derecha de la pantalla (siempre sobre el primer resultado). Presiona sobre la opción que dice See available APKS .

. Dale al número que aparece en color verde y que se muestra debajo de Variant.

Y, por último, pincha sobre Download APK para poder descargar la app.

Una vez que descargues la app en formato APK, tendrás que instalarla para poder usarla. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, pinchando aquí podrás descubrir cómo instalar un archivo APK en Android.

Sin mucho más que añadir, en caso de que tengas problema siguiendo alguno de esto tutoriales, déjanos un mensaje para que podamos ayudarte. De más está decir que todas estas soluciones funcionan tanto en móviles como en tablets con Android.