Google Cloud Print ahora es otro de los muchos servicios de Google que han sido cancelados. Y no porque fuese un mal servicio, sino porque la compañía decidió que ya había cumplido con su cometido.

Aunque parezca mentira, hasta la fecha Google Cloud Print tendría una década en funciones. Y, más impresionante aún, durante todo este tiempo nunca superó la fase beta. Aún así, gracias a este muchos usuarios pudieron imprimir sus archivos con mayor comodidad y rapidez, sin importar la impresora que utilizasen.

Sin embargo, Google Cloud Print fue desarrollado por Google en una época donde la compatibilidad para sincronizar impresoras era un verdadero dolor de cabeza. Y ahora, con más impresoras incluyendo su propio software para manejar el equipo, Google llegó a la conclusión de que Cloud Print ya era una herramienta prescindible.

La mejor alternativa para reemplazar a Google Cloud Print

El cierre de Google Cloud Print es entendible pero no por eso menos lamentable. Sí, puede que ahora muchas impresoras no la necesiten pero ¿qué pasa con los usuarios que tienen impresoras viejas? O por otro lado, ¿qué pasa si el programa de la impresora presenta problemas de compatibilidad, qué otra opción tienes? Y no solo tener otra opción, sino una que sea buena y sin tener que pagar extra, porque sí, existen otros servicios parecidos a Google Cloud Print pero muchos son de pago o no van del todo bien.

Para ahorrarte el trabajo, te presentamos la herramienta PaperCut Mobility Print, desarrollada por PaperCut en colaboración con Google Cloud Print. Y también queremos aclarar que, aunque es cierto que PaperCut cuenta con servicios de pago, enfocados al sector empresarial, también tiene esta opción gratis con mucho potencial, disponible actualmente para equipos con Windows y Chrome OS.

Eventualmente, esperamos que llegue también a ordenadores Mac. Cosa que, con la desaparición de Google Cloud Print, es probable que pase dentro de poco, ya que más y más usuarios irán migrando a este servicio.

¿Cómo funciona PaperCut Mobility Print?

Lo primero que debes hacer es descargar el programa en tu ordenador. Cuando ya se haya instalado, te aparecerá la página del servidor local, donde deberás rellenar los datos que te piden, además de crear la clave. Luego de esto, el programa comenzará a buscar automáticamente la o las impresoras que estén conectadas a tu PC, lo que hará posible que todo el que esté conectado a tu red pueda imprimir archivos a través de Mobility Print.

También puedes gestionar tareas a través de tu móvil, aunque de momento cuenta con funciones mucho más limitadas que las que estaban disponibles en Google Cloud Print. Si te interesa, aquí abajo te dejamos el enlace de descarga a la app móvil:

¿Qué te ha parecido esta herramienta? A falta de Google Cloud Print, no queda de otra sino buscar otras opciones. Además, si conoces otra opción que funcione igual de bien o mejor, dínoslo en los comentarios, nos encantaría contar con más opciones.