Google lleva avisando desde hace tiempo que su servicio de música en streaming dejará de funcionar. Dicho y hecho. Hoy ha sido el día en el que decimos adiós a Google Play Music. Una muerte anunciada que, por suerte, tiene una sencilla solución: pasar a utilizar YouTube Music.

Una despedida que lleva gestándose varios meses, y motivo principal por el que YouTube Music no ha parado de recibir actualizaciones para que las mejores funcionalidades de Google Play Music estén disponible en esta plataforma de música bajo demanda.

Ya no puedes acceder a la app de Google Play Music

Como podrás comprobar si intentas abrir la aplicación de Google Play Music, te saltará un aviso indicando que la aplicación ya no está disponible, y que puedes transferir tu colección de música, incluidas las canciones que hayas subido, directamente a YouTube Music.

No te preocupes, que el proceso para pasar la música de Google Play Music a YouTube Music es realmente sencillo. ¿Puedes abrir la aplicación Play Music sin problema? Ten en cuenta que esta falta de disponibilidad no afecta a todas las cuentas de la misma manera, ya que están cerrando su servicio de forma escalonada. Así que no pierdas el tiempo y comienza a prepararte ante el cierre definitivo de Play Music.

Así es YouTube Music, sucesor de Google Play Music

Podemos definir YouTube Music como el Spotify de Google. Sus principales ventajas radican en que cuentan con una gran colección de videoclips, para que no sea solo escuchar música. Por otro lado, este servicio de música en streaming permite subir tus propias canciones MP3 para poder escucharlas donde tú quieras.

Igual que Spotify cuenta con un modo gratuito que nos permitirá escuchar canciones aunque con publicidad, además de limitaciones al crear listas de reproducción. Si pagas la suscripción mensual de 9,99 euros al mes no tendrás ningún tipo de limitación.

Evidentemente hay grandes alternativas a Google Play Music si no quieres pasar a YouTube Music. La más obvia es Spotify, el precursor de este tipo de servicios y que presume de un grandísimo catálogo.

Aunque, si eres un amante de la música, deberías apostar por Tidal. Más que nada porque este servicio destaca por contar con pistas de sonido HD. Para ello encontrarás cuatro modos en la app (Normal, Alta, Hi-Fi y Master). Para que te hagas a la idea, en Hi-Fi ofrece audio con calidad CD (44.1 kHz, 16 bits y bitrate de 1411 kbps).

Una barbaridad si se compara con el britate de 320 kbps que alcanza Spotify configurando para que reproduzca en la máxima calidad. Además, Tidal cuenta con más de 50 millones de canciones en alta fidelidad, además de 207.000 vídeos musicales en HD para que puedas disfrutar como nunca.

Eso sí, si quieres exprimir al máximo este rival de Google Play Music, lo mejor es utilizar Tidal en un equipo HiFi capaz de exprimir al máximo las posibilidades de esta potente plataforma de música en streaming.