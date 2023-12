¿Te gustaría hackear tus juegos favoritos de Android? ¿Quieres tener acceso a funciones avanzadas como el escaneo y la edición de memoria, el cambio de valores de salud, monedas y otros recursos? Entonces tienes que conocer Ace The Game (ATG), el APK que quiere convertirse en el Cheat Engine para Android. Esta app desarrollada por KuhakuPixel es de código abierto, por lo que es más segura y fiable que otras alternativas como Game Guardian. ¡Vamos a conocerla!

Ace The Game, una app para hackear los juegos de Android y desbloquear recursos infinitos

Ace The Game es una aplicación que te permite hackear tus juegos de Android de forma fácil y segura. Con Ace The Game puedes buscar y modificar los valores de tus juegos, alterar los parámetros del juego, aplicar parches a los APK para evitar la detección y mucho más. Ace The Game es una alternativa de código abierto a Game Guardian, una de las herramientas más populares para el hackeo de juegos en Android.

Está todavía en fase beta, por lo que puede tener algunos errores o incompatibilidades con algunos juegos. Además, su soporte para móviles no rooteados a través de parches aún está en fase alfa. Sin embargo, sus desarrolladores están trabajando constantemente para mejorar la aplicación y añadir nuevas funciones.

Dónde descargar el APK de Ace The Game

Si quieres probar Ace The Game, puedes descargarlo desde su página oficial o desde el siguiente enlace:

Descargar | APK de Ace The Game

Cómo hackear juegos con Ace The Game

Para usar Ace The Game, necesitas tener un dispositivo Android con al menos la versión 5.0 (Lollipop) y concederle los permisos necesarios para acceder a la memoria del dispositivo. Si tu dispositivo no está rooteado, puedes usar la función de parcheo de APK que te permite modificar los juegos sin necesidad de root. Esta función está todavía en fase alfa, por lo que puede no funcionar con todos los juegos o causar problemas de estabilidad.

Una vez que hayas instalado y abierto Ace The Game, verás una interfaz sencilla y fácil de usar. Para empezar a hackear un juego, te recomendamos seguir los tutoriales oficiales para la configuración de la app:

Enlace | Cómo instalar Ace The Game

Enlace | Cómo usar Ace The Game

Una vez tengas la app configurada, puedes usar el escáner de memoria para buscar los valores que quieras modificar, como la salud, las monedas o los puntos. También puedes usar el editor de memoria para cambiar directamente los valores que hayas encontrado o usar los scripts predefinidos para aplicar cambios automáticos.

Ace The Game es una aplicación muy potente y versátil que te permite modificar tus juegos favoritos de Android a tu antojo. Sin embargo, debes usarla con responsabilidad y respeto hacia los desarrolladores y otros jugadores. No uses Ace The Game para obtener ventajas injustas en los juegos online o para perjudicar a otros usuarios. Recuerda que el hackeo de juegos puede violar los términos y condiciones de algunos servicios y acarrear consecuencias legales. Usa Ace The Game bajo tu propio riesgo y solo con fines educativos o recreativos.

Si te ha gustado este artículo sobre Ace The Game, el nuevo APK que quiere ser el Cheat Engine para Android, compártelo con tus amigos y déjanos un comentario con tu opinión.