Con todo el tema de Huawei y los Google Mobile Services, se ha complicado muchísimo la situación para los usuarios de este fabricante. De hecho, muchos se las han tenido que ingeniar para disfrutar las apps de Google en su móvil, a través de múltiples métodos que han surgido en los últimos meses.

El problema se ha vuelto tan grande, que incluso Xiaomi, OPPO y VIVO se aliaron a Huawei para desarrollar una alternativa a la Play Store de Google. Tomando en cuenta todo esto, no está demás decir que Android cuenta con aplicaciones Open Source increíbles que no tienen nada que envidiarle a las más usadas, como las de Google.

En Android, muchas apps Open Source son excelentes

Tal como sucede en cualquier sistema operativo, muchas iniciativas Open Source representan una alternativa excelente frente a aplicaciones propietarias. Ejemplo de ello son GIMP, Collabora Office o el mismo Firefox, todos ellos softwares increíbles en su nicho.

Y al ser Android un proyecto de código abierto en sí mismo (gracias a AOSP), es de esperarse que también existan aplicaciones open source para él. Muchas de ellas son muy buenas, y su éxito se debe a que cualquier persona puede acceder a su código y proponer mejoras. Las apps Open Source son obra del trabajo en grupo, y si algo es cierto es que muchas cabezas piensan mejor que una sola.

Así, también es cierto que las aplicaciones de código cerrado permiten a las empresas un mayor control sobre su funcionamiento, pero también tienen detalles, como el no saber qué hacen los desarrolladores con nuestros datos. Por eso es que te recomendamos dar una probada a otras opciones, y quizás te lleves una sorpresa.

Algunas aplicaciones Open Source para Android que son tan buenas como otras más utilizadas

En esta pequeña lista hemos seleccionado algunas alternativas Open Source para sustituir a otras más famosas. Bien sea porque no puedes acceder a los servicios se Google (si fuese el caso), o porque simplemente quieres intentar con algo nuevo. Esta apps para Android no te dejarán indiferente.

Brave Browser, un navegador Open Source que apuesta por la seguridad

Brave es uno de los navegadores más nuevos de Android, pues su versión estable llegó apenas en noviembre de 2019. Sin embargo, desde sus versiones beta venía arrasando en la Play Store, y esto se debe que es un navegador increíble en toda regla.

Su enfoque principal mira hacia la navegación segura y libre, por lo que incluye un potente bloqueador de anuncios, de cookies y hasta de scripts. Siguiendo esa misma línea, Brave siempre buscará de acceder a la versión HTTPS de la web que quieras visitar, con el objetivo de mantener seguro tus datos.

Pero esto no es todo, pues Brave Browser también es muy ligero, y siempre busca ahorrar batería, algo que no sucede en otras opciones, como Google Chrome. ¿Otros datos interesantes? Brave te permite hacer seguimiento de todo el contenido bloqueado, además de personalizar la visualización de cada web por separado. Brave Browser es gratis, y puedes descargarlo ya mismo desde la Play Store.

K-9 Mail, una de las mejores alternativas para cambiar tu cliente de correo

La segunda app Open Source que recomendamos en esta lista es K-9 Mail, un cliente de correo electrónico bastante minimalista, pero que no deja de ser muy completo. Quizás no sea el cliente con la interfaz más llamativa, pero eso queda en segundo plano con todas las opciones que tiene.

K-9 Mail ofrece soporte para servidores de correo Microsoft Exchange (2003/2007), así como otros tipos de protocolos como POP3 o IMAP. Además, es compatible con las notificaciones en tiempo real de IMAP IDLE, lo que te dejará saber de inmediato cuando tengas un nuevo correo en tu bandeja.

Entre sus características más destacadas podrás encontrar lo siguiente:

Soporte para múltiples cuentas al mismo tiempo.

al mismo tiempo. Buscador integrado en la app para que consigas todo rápidamente.

en la app para que consigas todo rápidamente. Sincronización de carpetas que hayas creado para tu correo.

que hayas creado para tu correo. Encriptación de tipo OpenPGP.

de tipo OpenPGP. Una interfaz muy fácil de utilizar.

Por supuesto, al ser compatible con los principales protocolos de correo electrónico, K-9 Mail también es compatible con los principales servicios de email. Podrás administrar, enviar y recibir correos desde tu cuenta Gmail, Outlook, Yahoo, etc.

VLC, el mejor reproductor Open Source para Android, y cualquier plataforma

En el mundo no debe haber nadie que odie el reproductor multimedia VLC. Y es qué ¿cómo odiarlo? Si es sencillamente increíble, y está en desarrollo constante, ofreciendo mejoras con mucha regularidad.

VLC tiene una interfaz muy sencilla, y su rendimiento será muy bueno en cualquier móvil Android que lo instales, incluso uno muy antiguo. Prácticamente no existe archivo multimedia que se le resista, ya que es compatible con múltiples códecs y formatos de audio y video, y tardan realmente poco en agregar uno nuevo.

Además, VLC tiene una gran cantidad de opciones que lo hacen aún más llamativo. Es compatible con Chromecast, puedes hacer streaming desde él, configurar gestos, reproducir YouTube con la pantalla del móvil apagada y muchísimo más.

Por supuesto, también ofrece lo básico que se espera de un reproductor, como compatibilidad con subtítulos, múltiples pistas de audio en un mismo archivo y demás. Te recomendamos darle una oportunidad si no lo conocías, créenos que no te arrepentirás de hacerlo. Además, VLC es gratis, no tiene ningún tipo de publicidad y también es compatible con Android Auto.

OsmAnd, un sustituto perfecto para Google Maps

Si eres de los que necesita consultar constantemente direcciones porque te movilizas mucho, OsmAnd es una aplicación de código abierto increíble para esto. Sus mapas son tomados de la iniciativa colaborativa OpenStreetMap (OSM), lo que no solamente asegura una calidad excelente, sino que estarán muy actualizados en todo momento.

Como es de esperar, OsmAnd tiene todas las características básicas de una buena aplicación de mapas y GPS, como lugares interesantes, mapas con relieve, medición de distancias, cálculo de rutas y más. Además, cuenta con una función que lo hace resaltar por encima del resto: su servicio de navegación y visualización de mapas offline es inigualable, ofreciendo una precisión mucho mayor que la de otras aplicaciones propietarias.

Si además te gusta ayudar, al estar basado en los datos de OSM, tú también podrás contribuir en mejorar los mapas existentes, proponer mejores rutas, informar errores, añadir puntos de interés y más. Su interfaz es muy sencilla e intuitiva, por lo que disfrutarás utilizarla cada vez que sea necesario. Además es gratis, pero también cuenta con una versión de pago que desbloquea funciones más completas.

F-Droid, el mejor repositorio de aplicaciones Open Source para Android

Estás leyendo un artículo de aplicaciones Open Source para Android que son tan buenas como otras más utilizadas. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un lugar donde puedes encontrar solamente aplicaciones de código abierto?

Justo eso es F-Droid, un repositorio de apps donde lo único que encontrarás son aplicaciones libres y Open Source. Sí es como una Play Store, pero donde la comunidad controla todo, y no Google. Además, con F-Droid podrás descargar el código fuente de cualquier aplicación que desees instalar, para que veas por ti mismo que es segura.

Tal como sucede con Google Play Store, F-Droid se encarga de mantener actualizadas tus aplicaciones. Además, cuenta con una serie de aplicaciones que se encargan de controlar todas esas actividades que van contra la filosofía del software libre y de código abierto. ¿Cómo es eso? Pues que nunca encontrarás una app con publicidad en F-Droid, o que haga seguimiento de tus datos, o sea co-dependiente de una app privativa.

Su instalación es un poco más compleja que irte a la Play Store y descargarla. Esto es obvio, pues Google no va a permitir competencia en su propia tienda de aplicaciones. Pero aun así su instalación es muy fácil, ya que es un APK como cualquier otra, y el proceso de instalación de APK’s puedes encontrarlo acá. En el botón te dejamos el link de descarga de F-Droid.

Con esto finalizamos nuestra recomendación de hoy, y esperamos que te atrevas a darle una oportunidad a alguna de estas aplicaciones. En mi caso, tengo VLC como reproductor predeterminado desde que compré mi móvil Android, y aunque no utilizo Brave, sí que le doy una oportunidad a Firefox, otro gran navegador de código abierto.