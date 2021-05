Es común que cuando usas un cargador no original en tu móvil alguien te diga que eso puede dañarlo, pero, ¿es verdad? Lo normal es que si necesitas cargar la batería de tu smartphone solo te preocupes por conectarlo a cualquier cargador. Hoy vamos a darte algunas recomendaciones y las respuestas a esos mitos que existen sobre este tema.

¿Se puede dañar tu móvil si lo cargas con un cargador que no es original?

Este es un mito con mucha popularidad y la respuesta es no. No hay ningún problema en que uses un cargador de otra marca en tu móvil. Hay algunas personas que dicen que usar otro cargador puede inflar la batería de tu móvil y eso también es falso, si crees que la batería de tu smartphone está inflada debes conocer el sistema de Xiaomi para saber si la batería de tu móvil se hincha.

Puedes cargar sin problema tu móvil con un cargador que no sea original, solo debes asegurarte de que el cargador sea de buena calidad. Es común que algunas personas compren el cargador más económico y esto puede significar que es de una calidad dudosa, por no decir pésima.

El verdadero peligro lo encuentras cuando compras un cargador que es demasiado económico, ya que para abaratar precios reducen la calidad de sus componentes. Además, es posible que no cumpla con las medidas de seguridad necesarias y ocasione un corto circuito, entre otros fallos.

¿Qué pasa si el cargador de la otra marca tiene más potencia que el original?

En el mercado existen miles de cargadores y con distintas potencias, por eso encontrar uno con mayor potencia es algo frecuente. Si el cargador que compraste tiene 40 W y el original era de 15 W no debes preocuparte. No afectará a tu móvil negativamente pero solo si el cargador es de buena calidad.

Los cargadores de calidad le entregan a tu dispositivo solo la potencia que este necesita. Además, los smartphones también regulan la potencia de entrada y dejan pasar la potencia máxima que acepta el móvil. Una carga adecuada hace que tu batería dure más. Hay múltiples cosas que hacen que la batería se acabe rápidamente, aprende aquí a evitar que tu móvil 5G consuma más batería de la que debería.

Estos son los cargadores de calidad más rápidos y económicos para tu móvil

Ahora te dejaremos algunos cargadores de distintas marcas, pero de buena calidad que puedes comprar. De todos los que están disponibles en Amazon escogimos unos interesantes:

Ya podrás cargar tu móvil con un cargador no original y sin preocuparte por lo que pueda pasar. Solo debes aprovechar al máximo las posibilidades que te ofrecen. Si quieres seguir leyendo sobre esto, descubre el problema si tu móvil no carga cuando conectas el cargador.